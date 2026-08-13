Revilla gestionó ante la Provincia nuevas obras para General Arenales

La intendente se reunió con funcionarios bonaerenses para avanzar en la Residencia para Adultos Mayores, ampliar el servicio de GLP en Ferré y La Trinidad y acceder a programas destinados a instituciones deportivas.
Municipales13 de agosto de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendente de General Arenales, Erica Revilla, mantuvo reuniones con funcionarios provinciales en La Plata para gestionar obras de infraestructura, mejoras en la prestación de servicios y programas destinados a fortalecer las instituciones deportivas del distrito.

arenales

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Alexis Pires, y el delegado municipal de Ferré y La Trinidad, Javier Capaldi. Como parte de la agenda, se reunió con el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron diferentes proyectos que requieren financiamiento o articulación con el Gobierno bonaerense para avanzar en sus próximas etapas.

Fondos para completar la Residencia para Adultos Mayores

Uno de los principales temas fue el desembolso pendiente del Fondo de Infraestructura Municipal correspondiente a 2022. El Municipio necesita esos recursos para concretar la tercera y última etapa de la nueva Residencia para Adultos Mayores que se construye en la localidad de General Arenales.

El proyecto apunta a ampliar y mejorar la infraestructura disponible para la atención de adultos mayores. Durante la reunión, la gestión municipal planteó la necesidad de contar con los fondos pendientes para completar el edificio.

La agenda también incluyó el desembolso recibido recientemente por el Municipio de una parte del Fondo de Fortalecimiento e Infraestructura Municipal. Los recursos serán destinados a la construcción de cordón cuneta en Arribeños.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos se encuentra realizando los procedimientos administrativos correspondientes para avanzar hacia la ejecución de esos trabajos.

Buscan ampliar el servicio de GLP en Ferré y La Trinidad

Otro de los puntos centrales de la reunión con Katopodis fue la prestación del servicio de Gas Licuado de Petróleo en Ferré y La Trinidad.

Las gestiones buscan ampliar la capacidad de la planta de GLP para incrementar la factibilidad del servicio y posibilitar que una mayor cantidad de hogares de ambas localidades pueda incorporarse a la red.

Desde el Gobierno Municipal señalaron que la ampliación permitiría acompañar el crecimiento de Ferré y La Trinidad y extender la cobertura de un servicio considerado esencial para las familias.

Programas para mejorar los espacios deportivos

Como parte de su agenda en La Plata, la delegación de General Arenales también mantuvo una reunión con Cristian Cardozo, subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. En ese encuentro participó el director de Deportes municipal, Nelson Bello.

Las autoridades analizaron el desarrollo de las distintas etapas de los Juegos Bonaerenses e intercambiaron información sobre la situación de las instituciones deportivas de General Arenales y las condiciones de los espacios utilizados para la práctica de diferentes disciplinas.

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El Municipio planteó además la posibilidad de acceder a programas provinciales que permitan responder a las necesidades de las entidades locales.

Entre las iniciativas abordadas se encuentra el Programa Brian Toledo, orientado a mejorar y poner en valor espacios deportivos. La propuesta contempla trabajos de pintura y la posibilidad de incorporar elementos para el desarrollo de distintas prácticas.

Finalmente, las autoridades municipales invitaron al subsecretario provincial a visitar General Arenales, recorrer las localidades y conocer las actividades que llevan adelante las instituciones y los deportistas del distrito.

Las reuniones forman parte de las gestiones que el Gobierno Municipal desarrolla ante organismos bonaerenses para obtener recursos y herramientas destinados a obras, servicios y programas para las distintas localidades.

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