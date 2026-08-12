Zamora: “Vamos a hacer realidad el Hospital de Alta Complejidad”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió junto a delegados de las distintas localidades del distrito los avances en la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos, cuya primera etapa contempla 150 camas de internación sobre una superficie cubierta de 14.800 metros cuadrados.

Durante la visita, el jefe comunal explicó que la convocatoria tuvo como objetivo mostrar la evolución de la obra a quienes representan al Municipio en los barrios.

“Estamos muy contentos por el avance, por cómo se van viendo los pisos colocados, las aberturas y cómo va evolucionando”, afirmó Zamora.

La comitiva también observó modelos de las futuras salas de terapia de baja, mediana y alta complejidad. El intendente aseguró que los espacios tendrán la calidad requerida para responder a las necesidades sanitarias de la comunidad.

“Vamos a hacer realidad el Hospital de Alta Complejidad; será una obra histórica para el Municipio de Tigre”, destacó.

Qué servicios tendrá el nuevo hospital

La primera etapa del establecimiento dispondrá de áreas de emergencia, quirófanos y sectores de internación para cuidados intermedios e intensivos. También contará con atención ambulatoria programada y una unidad coronaria.

El proyecto incluye, además, laboratorio de análisis, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, diálisis y espacios destinados a docencia e investigación, entre otras prestaciones.

Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de pisos interiores en las dos plantas del edificio. También avanzan las instalaciones de aire acondicionado, la red contra incendios y las conexiones eléctricas, de gas y de agua.

En paralelo, se ejecutan tareas de revestimiento de paredes y colocación de cerámicos y vidrios.

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, señaló que la obra se financia con el aporte de los vecinos y remarcó la decisión del Gobierno local de ampliar su intervención en materia sanitaria.

“Esta es una política que no necesariamente es competencia del Gobierno local, pero lo hacemos convencidos para resolver los problemas de la comunidad”, sostuvo.

La incorporación a la red sanitaria de Tigre

Una vez habilitado, el Hospital de Alta Complejidad se sumará a una red pública municipal integrada por 23 centros de atención primaria, que brindan servicios a más de 950.000 personas por año.

El sistema también cuenta con tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato, ubicados en Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro; los hospitales oftalmológico y odontológico; y el Sistema de Emergencias Tigre.

En conjunto, la estructura sanitaria local atiende más de dos millones de consultas anuales. La incorporación del nuevo establecimiento permitirá ampliar la capacidad de internación y fortalecer la respuesta ante casos que requieran prestaciones de mayor complejidad.