Saladillo renovó su acceso con una obra clave para la seguridad y el desarrollo

En el marco del 163° aniversario de Saladillo, quedó inaugurada una obra que modifica de manera integral el principal acceso a la ciudad: la iluminación LED de 3.400 metros sobre la Ruta Nacional 205.

La intervención, destacada por el Municipio como única por sus características en la región, busca mejorar la seguridad vial, modernizar el corredor de ingreso y acompañar el crecimiento urbano, productivo y comercial del distrito.

El nuevo sistema también incorpora una tecnología más eficiente, sustentable y de mayor durabilidad.

Un corredor completamente renovado

La obra abarca 3,4 kilómetros de la Ruta Nacional 205 y transforma uno de los sectores de mayor importancia para el acceso a Saladillo.

La incorporación de iluminación LED permitirá mejorar la visibilidad durante la noche y brindar mejores condiciones de circulación para quienes ingresan, salen o atraviesan la ciudad.

Desde el Municipio remarcaron que la intervención permite contar con un corredor moderno y preparado para acompañar el desarrollo de Saladillo.

Más seguridad vial

Uno de los principales objetivos de la obra es reforzar la seguridad en un tramo estratégico de la Ruta 205.

La iluminación integral permitirá reducir sectores oscuros y mejorar las condiciones para automovilistas, transportistas y demás usuarios del corredor.

Además, la utilización de tecnología LED permite contar con un sistema de mayor eficiencia energética y una vida útil más prolongada.

Una obra vinculada al desarrollo productivo

Desde el gobierno local destacaron que el proyecto no se limita a una mejora del alumbrado.

La intervención también busca fortalecer un sector estratégico del partido y generar mejores condiciones para la radicación de nuevas inversiones.

La expectativa es que una infraestructura renovada favorezca el crecimiento de industrias, comercios y empresas de servicios, con impacto potencial en la generación de empleo.

Un nuevo impulso para el turismo

La transformación del acceso también apunta a mejorar la primera imagen que reciben quienes llegan a Saladillo.

El corredor iluminado busca consolidar una entrada más moderna y atractiva, fortaleciendo así el perfil turístico de la ciudad.

Desde el Municipio consideran que contar con un acceso renovado acompaña las oportunidades de crecimiento y permite proyectar una imagen acorde al desarrollo que atraviesa el distrito.

Una inauguración en el 163° aniversario

La habilitación de la nueva iluminación coincidió con las celebraciones por los 163 años de Saladillo.

En ese marco, la obra fue presentada como un nuevo símbolo de crecimiento, innovación y proyección hacia el futuro.

Cada noche, los 3,4 kilómetros iluminados permitirán no solo mejorar la seguridad de quienes circulan, sino también visibilizar una intervención pensada para acompañar el desarrollo de la ciudad.

Reconocimiento a quienes participaron

Desde el Municipio agradecieron a Julieta Puga, gerente de Ratto Hnos Saladillo, por facilitar el espacio donde se realizó el acto de inauguración.

También reconocieron a Braulio Ocen, de GO Agrodrones; a la profesora Marcela Barreiro, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Saladillo; y a todo el equipo de la entidad que llevó adelante la obra.

La ejecución de los trabajos estuvo a cargo de la Cooperativa Eléctrica, que tuvo un rol central en la concreción del nuevo sistema de iluminación.

Un acceso pensado para el futuro

Con esta intervención, Saladillo suma una obra que combina seguridad vial, eficiencia energética, desarrollo productivo y mejora urbana.

La renovación de 3.400 metros de la Ruta 205 consolida al principal acceso como un corredor estratégico para la ciudad y busca acompañar las nuevas oportunidades de crecimiento del distrito.