Rojas avanza con obras cloacales y de cordón cuneta en sectores estratégicos

El Municipio de Rojas avanza con dos intervenciones de infraestructura destinadas a mejorar el funcionamiento de los servicios y acompañar el crecimiento urbano.

Por un lado, comenzaron los trabajos sobre la colectora cloacal ubicada en Avenida Larrea, donde se había detectado una obstrucción en el último tramo del conducto.

En paralelo, continúa la obra de cordón cuneta sobre Avenida Pellegrini, en el sector que permitirá conectar la avenida con una de las calles de acceso al loteo Terral 1.

Intervienen una colectora que recibe más del 50% de los efluentes

Sobre Avenida Larrea ya comenzaron las tareas de excavación e intervención necesarias para resolver la obstrucción detectada.

Se trata de un punto especialmente importante dentro de la infraestructura sanitaria de Rojas, ya que la colectora recibe los efluentes de más del 50% de la ciudad.

La intervención busca recuperar el normal funcionamiento del conducto y avanzar hacia una solución en uno de los tramos centrales de la red cloacal.

Excavaciones para solucionar la obstrucción

Los primeros trabajos consisten en la apertura del sector afectado para poder acceder a la colectora y determinar las tareas necesarias sobre el conducto.

La obra había sido anunciada previamente por el Municipio luego de detectar el inconveniente en el último tramo de la red.

Con el comienzo de las excavaciones, se inició una etapa clave para restablecer el funcionamiento habitual del sistema.

Avanza el cordón cuneta en Avenida Pellegrini

En otro sector de la ciudad, continúan los trabajos correspondientes a la obra de cordón cuneta sobre Avenida Pellegrini.

Días atrás comenzaron las tareas en el tramo que permitirá vincular la avenida con una de las calles de acceso al loteo Terral 1.

La intervención busca acompañar el desarrollo de una zona que registra un crecimiento sostenido.

Mejor escurrimiento y mayor seguridad

Uno de los principales objetivos de la obra es favorecer el escurrimiento del agua de lluvia.

La construcción del cordón cuneta también permitirá ordenar la circulación y brindar mayores condiciones de seguridad para quienes transitan por el sector.

Además, la intervención permitirá consolidar la infraestructura necesaria para acompañar futuras mejoras urbanas.

Una obra financiada por el Municipio

Los trabajos en Avenida Pellegrini se realizan con fondos municipales.

La ejecución está a cargo de Clyfer, responsable de la provisión de los materiales y de la mano de obra necesaria para llevar adelante la intervención.

Desde el Municipio destacaron que la obra forma parte de las inversiones destinadas a acompañar la expansión urbana de Rojas.

Saneamiento y crecimiento urbano

La intervención sobre la colectora de Avenida Larrea y el avance del cordón cuneta en Pellegrini responden a necesidades diferentes, pero ambas tienen como objetivo fortalecer la infraestructura de la ciudad.

Mientras la primera busca recuperar el funcionamiento de un componente central de la red cloacal, la segunda apunta a mejorar el drenaje, la seguridad y la circulación en un sector en desarrollo.

De esta manera, Rojas continúa avanzando con obras destinadas a sostener los servicios y acompañar el crecimiento de nuevos sectores urbanos.