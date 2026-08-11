Zamora: “La educación está en el centro de nuestra gestión; tenemos más de 40 obras en ejecución”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la inauguración de las obras de refacción realizadas por el Municipio en la Escuela Secundaria N° 21 de Benavídez, donde fueron remodeladas tres aulas y se generaron nuevos espacios destinados a educación física y al funcionamiento del centro de estudiantes.

El acto contó también con la participación de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, autoridades del establecimiento y miembros de la comunidad educativa. Según se informó, las mejoras benefician a más de 600 alumnos.

“La educación en Tigre sigue creciendo, estamos ejecutando más de 40 obras en todo el territorio”, afirmó el jefe comunal durante la actividad.

Zamora también destacó la creación de un salón para el centro de estudiantes. “Es importante que haya un espacio para el debate de los alumnos, como lo es el centro de estudiantes. Estamos dando un lugar para la consolidación de la democracia, generación de propuestas y resolución de inquietudes”, sostuvo.

“Debemos seguir trabajando en proyectos por una educación pública mejor”, agregó.

Tres aulas renovadas y nuevos espacios para los estudiantes

La intervención realizada por el Gobierno local contempló la remodelación integral de tres aulas y la conformación de un espacio destinado a educación física. Además, se acondicionó un salón para que funcione el centro de estudiantes del establecimiento.

Durante la inauguración, Gisela Zamora destacó la importancia de las mejoras y el trabajo de quienes participaron del proyecto.

“Es importante destacar el trabajo de los integrantes de la cooperativa que hacen todo de manera voluntaria. Esta obra permite ampliar la matrícula, la educación es la herramienta para cualquier comunidad que quiere crecer”, señaló.

La jornada comenzó con el ingreso de las banderas nacional y provincial y continuó con la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, la directora de la institución, Julia Almenares, y el intendente brindaron sus discursos ante la comunidad educativa.

El Municipio destacó más de 40 obras educativas en Tigre

En el marco de la inauguración, Zamora señaló que actualmente existen más de 40 obras educativas en ejecución en diferentes puntos del distrito y ubicó a la educación entre los ejes de la gestión municipal.

Por su parte, Almenares valoró el vínculo entre la institución y el Gobierno local. “Siempre tuvimos muy buena respuesta por parte del Municipio, sus autoridades recorren habitualmente la escuela y escuchan nuestras propuestas. Es importante esto para que podamos seguir avanzando”, expresó.

Luego de los discursos, las autoridades municipales y la comunidad educativa realizaron el tradicional corte de cinta con el que quedó formalmente inaugurada la remodelación.

La actividad concluyó con el descubrimiento de una placa alusiva y la plantación de un lapacho en el establecimiento.