Espinoza encabezó un plenario del MDF en Alberti: “Está renaciendo el peronismo de la victoria”

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) inició en Alberti una serie de plenarios con los que buscará recorrer distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La primera actividad en la Cuarta Sección Electoral reunió a dirigentes, intendentes, ministros bonaerenses y representantes de diferentes distritos, y tuvo como uno de sus principales protagonistas al intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza.

El encuentro marcó el desembarco del espacio en el interior agrícola bonaerense. Según se planteó durante la jornada, la intención es continuar la recorrida por “cada pueblo, cada ciudad y cada municipio” para escuchar demandas, revisar errores y avanzar en la construcción de una alternativa política.

Durante el plenario participaron vecinos de distritos como Junín, Chivilcoy, Chacabuco, General Viamonte, Carlos Tejedor, Carlos Casares, 9 de Julio, Rivadavia, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otros.

Espinoza cuestionó la agenda del Gobierno nacional

En la apertura del encuentro, Espinoza sostuvo que el espacio debe concentrarse en las preocupaciones de la ciudadanía y cuestionó la agenda política del Gobierno nacional.

“Nuestra agenda no puede ser la agenda que impone el Gobierno nacional con discursos de odio en medios de comunicación. Nuestra agenda es la que impone el pueblo argentino, la agenda de nuestra gente”, afirmó.

Uno de los ejes del plenario estuvo puesto en la situación económica del interior productivo. En ese sentido, Espinoza señaló que el sector agrícola necesita políticas públicas que acompañen su desarrollo.

“Tenemos un interior agrícola que trabaja muy duro, y necesita de un Estado eficiente, con visión y sensibilidad social que empuje y fortalezca las economías regionales para salir adelante”, expresó.

Además, aseguró: “Vamos a defender siempre al campo nacional y popular, a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños y medianos productores rurales”.

El respaldo a Axel Kicillof

Tras las intervenciones de representantes de los distritos de la Cuarta Sección, Espinoza destacó la gestión del gobernador bonaerense y reivindicó su vínculo con el interior provincial.

“Axel mira al interior de la provincia de Buenos Aires como nunca antes la miró ningún gobernador. Axel vino a cambiar la realidad con hechos, con acciones, con decisiones, con valentía, con plantarse siempre ante el poder de turno”, sostuvo.

El cierre del encuentro también dejó una definición sobre la estrategia territorial del MDF. Espinoza anticipó que la intención es extender las actividades más allá de la provincia de Buenos Aires.

“Esto que hoy empieza en la 4ta. lo vamos a llevar también a todos los rincones de la Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia”, afirmó.

Finalmente, el intendente de La Matanza vinculó la construcción del espacio con una reorganización del peronismo y volvió a respaldar al gobernador bonaerense.

“Hoy acá en Alberti, está renaciendo el peronismo de la victoria. Hay futuro y es en unidad, hay alternativa y se llama Axel Kicillof, para construir una nueva Argentina con un futuro para todas y todos”, concluyó.