Más maquinaria y obras urbanas: Rivadavia refuerza su infraestructura

El Municipio de Rivadavia avanza con nuevas inversiones destinadas a fortalecer tanto el mantenimiento de la red vial como la infraestructura urbana del distrito.

Por un lado, incorporó una motoniveladora 0 km SINOMACH 717H al Parque Automotor Municipal, destinada a reforzar los trabajos sobre los caminos rurales.

En paralelo, comenzaron las obras para construir 3.060 metros lineales de cordón cuneta en el barrio Quinta 144.

Una nueva motoniveladora después de ocho años

La incorporación de la unidad representa la primera motoniveladora 0 km que suma el Municipio luego de ocho años.

La maquinaria será utilizada para tareas de mantenimiento, recuperación y mejora de los caminos rurales, uno de los servicios centrales para garantizar la conectividad en distintos sectores del partido.

La nueva SINOMACH 717H pasa a integrar el Parque Automotor Municipal y permitirá ampliar la capacidad operativa de los equipos encargados de la red vial.

La compra se realizó mediante leasing

La adquisición fue posible a partir de un préstamo bajo la modalidad de leasing firmado en julio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio señalaron que la incorporación forma parte de un proceso de renovación de vehículos y maquinarias iniciado durante la actual gestión.

El objetivo es contar con equipamiento en mejores condiciones y brindar servicios más eficientes a los vecinos de Rivadavia.

Mejoras para los caminos rurales

La nueva motoniveladora permitirá reforzar las intervenciones que se realizan de manera periódica sobre la red vial rural.

Este tipo de maquinaria resulta fundamental para nivelar superficies, recuperar caminos deteriorados y mejorar las condiciones de circulación.

La inversión apunta así a fortalecer la capacidad de respuesta municipal y sostener el mantenimiento de los distintos trazados rurales.

Comenzó el cordón cuneta en Quinta 144

En materia de infraestructura urbana, ya se encuentra en marcha la construcción de 3.060 metros lineales de cordón cuneta en el barrio Quinta 144.

La obra busca ordenar el espacio público y generar mejores condiciones para el desarrollo del sector.

Además, permitirá mejorar el escurrimiento del agua y contribuir a reducir problemas derivados de la acumulación durante episodios de lluvia.

Una base para futuras obras

La ejecución del cordón cuneta permitirá delimitar con mayor claridad la vía pública y organizar el crecimiento urbano del barrio.

También dejará preparada la infraestructura para avanzar más adelante con nuevas intervenciones, entre ellas posibles obras de pavimentación.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de trabajos favorece la planificación y permite consolidar de manera progresiva los distintos sectores de la ciudad.

Impacto en el entorno urbano

Además de las mejoras funcionales, la obra permitirá renovar el aspecto general del barrio Quinta 144.

La construcción del cordón cuneta ordenará las calles y contribuirá a jerarquizar el entorno.

También se espera que la intervención tenga un impacto positivo sobre el valor de las propiedades del sector.

Infraestructura y servicios

La incorporación de la motoniveladora y el comienzo del cordón cuneta representan dos líneas diferentes de trabajo de la gestión municipal.

Mientras la nueva maquinaria estará destinada principalmente a mejorar la red vial rural, la intervención en Quinta 144 apunta a consolidar la infraestructura urbana y generar mejores condiciones para futuras obras.

De esta manera, Rivadavia continúa avanzando con inversiones en equipamiento y obras destinadas a mejorar los servicios y la calidad de vida en distintos puntos del distrito.