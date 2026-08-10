Reino reclamó más presencia policial y un grupo de apoyo para Balcarce

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, encabezó una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y autoridades de las distintas dependencias policiales con jurisdicción en el distrito.

El encuentro había sido solicitado por el jefe comunal con el objetivo de reiterar formalmente el pedido para incorporar una nueva fuerza de seguridad que permita reforzar la prevención del delito y aumentar la presencia operativa en la vía pública.

Durante la reunión, los funcionarios provinciales se comprometieron a analizar la posibilidad de destinar un grupo de apoyo a Balcarce.

Reunión con las fuerzas de seguridad

Del encuentro participaron autoridades de la Policía Comunal, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), la Delegación Departamental Antidrogas (DDA) y la Patrulla Rural.

Junto con representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense y funcionarios municipales, analizaron la situación actual del distrito y repasaron las acciones que se vienen desarrollando en materia de prevención.

La jornada permitió compartir diagnósticos y evaluar las necesidades operativas de las distintas fuerzas que trabajan en Balcarce.

El pedido de una nueva fuerza

Reino volvió a plantear la necesidad de sumar una nueva fuerza de seguridad al distrito.

El objetivo es contar con mayor presencia preventiva en las calles y ampliar la capacidad de cobertura en aquellos sectores que requieren un refuerzo de los operativos.

Desde el Municipio consideran que la incorporación de más recursos permitiría complementar el trabajo que actualmente realizan las fuerzas locales.

La Provincia analizará enviar un grupo de apoyo

Durante el encuentro, los representantes del Ministerio de Seguridad se comprometieron a estudiar la posibilidad de destinar un grupo de apoyo a Balcarce.

La propuesta busca fortalecer las tareas preventivas y sumar capacidad operativa en la vía pública.

El planteo será evaluado por las autoridades provinciales teniendo en cuenta las necesidades expuestas por el Municipio y las fuerzas policiales.

Reuniones periódicas de seguimiento

Otro de los acuerdos alcanzados fue mantener este tipo de reuniones de coordinación con una frecuencia periódica.

El objetivo es realizar un seguimiento permanente de la situación de seguridad en el distrito, analizar los hechos que se produzcan y definir en conjunto las medidas necesarias.

La intención es que el intercambio entre Municipio, Provincia y fuerzas policiales permita ajustar los operativos de acuerdo con la evolución de cada sector.

Más prevención y trabajo articulado

Desde el gobierno local señalaron que la prioridad es anticiparse a la comisión de delitos y reforzar la presencia preventiva donde resulte necesario.

Para ello, buscan profundizar la articulación entre el Municipio, las dependencias policiales y el Ministerio de Seguridad bonaerense.

El pedido de una nueva fuerza se inscribe en esa estrategia y apunta a ampliar las herramientas disponibles para mejorar la cobertura y la prevención en todo Balcarce.