Del Maracaná a Arroyito: cuatro equipos argentinos abren los octavos de la Libertadores

Independiente Rivadavia volverá al escenario de su histórico triunfo ante Fluminense, mientras Estudiantes, Platense y Rosario Central arrancarán sus series como locales. Días, horarios, rivales y antecedentes de una semana con fuerte presencia nacional.
 
Deportes09 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Copa Libertadores 2026.
Copa Libertadores 2026.

La Copa Libertadores retomará esta semana su fase eliminatoria y Argentina tendrá cuatro representantes entre los 16 equipos que buscarán avanzar a cuartos de final. Entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto habrá presencia nacional en el Maracaná, La Plata, Vicente López y Rosario, con recorridos bien distintos: Independiente Rivadavia y Platense atraviesan campañas inéditas; Estudiantes vuelve a un terreno que conoce de memoria; y Rosario Central llega con Ángel Di María como una de sus principales referencias.

La CONMEBOL programó los partidos de ida entre el 11 y el 13 de agosto y las revanchas entre el 18 y el 20. La final se disputará el 28 de noviembre en Montevideo. Para los clubes argentinos, la primera semana propone dos cruces frente a brasileños y otros dos ante equipos chilenos.

Independiente Rivadavia vuelve al Maracaná y Estudiantes recibe a la Católica

El primero en salir a escena será Independiente Rivadavia. El martes, desde las 19, visitará a Fluminense en el Maracaná, escenario de uno de los resultados más resonantes de esta edición: el equipo de Alfredo Berti ganó allí 2-1 durante la fase de grupos, después de empezar abajo, con goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce.

El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores.
El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores.

La Lepra cerró el Grupo C invicta, con 16 puntos producto de cinco victorias y un empate, terminó por encima del propio Fluminense y convirtió 15 goles. Arce llega a los octavos como máximo artillero de la competencia, con ocho tantos. En Mendoza habían igualado 1-1 y el conjunto brasileño rescató el empate en tiempo agregado por medio de John Kennedy. La vuelta será el martes 18, a las 19, en el Malvinas Argentinas.

Ese mismo martes, a las 21.30, Estudiantes recibirá a Universidad Católica en UNO. El Pincha avanzó como segundo del Grupo A con nueve puntos y terminó invicto como local. Su clasificación llegó en la última fecha con un cabezazo agónico de Mikel Amondarain ante Independiente Medellín, aunque el defensor fue transferido posteriormente al Bologna y no estará en la serie.

Del otro lado aparece el equipo dirigido por Daniel Garnero, que ganó el Grupo D con 13 puntos y se impuso en sus tres partidos como visitante. Universidad Católica cerró la fase con un 1-0 sobre Boca en La Bombonera, con gol de Clemente Montes, y cuenta con Fernando Zampedri, máximo goleador histórico del club chileno. La revancha se jugará el martes 18 en Santiago.

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Platense y una serie inédita entre dos campeones recientes

El miércoles será el turno de Platense. A las 19 recibirá a Coquimbo Unido en el Ciudad de Vicente López, en una llave entre dos clubes que conquistaron por primera vez sus respectivas ligas en 2025 y ahora buscan instalarse entre los ocho mejores del continente.

El Calamar disputa su primera Copa Libertadores después del título obtenido en el Apertura 2025 y terminó segundo del Grupo E, con 10 puntos. Selló la clasificación de una manera difícil de imaginar antes del comienzo del torneo: derrotó 2-0 a Corinthians en la Neo Química Arena, con dos goles de Franco Zapiola.

Coquimbo Unido también llega con una campaña histórica. Ganó el Grupo B con 10 unidades y consiguió por primera vez el pase a octavos de final de la Libertadores. El equipo dirigido por Hernán Caputto cuenta además con presencia argentina en ataque a través de Guido Vadalá y Nicolás Johansen.

La definición de la serie será el miércoles 19, a las 19 de la Argentina, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores.
El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores.

Central, Di María y un viejo conocido en Arroyito

Rosario Central cerrará la agenda argentina el jueves 13, a las 21.30, frente a Corinthians en el Gigante de Arroyito. El equipo de Jorge Almirón terminó segundo del Grupo H con 13 puntos y recibió apenas un gol en seis partidos. Di María convirtió dos tantos en la fase inicial; Enzo Copetti e Ignacio Ovando también sumaron dos cada uno.

Del otro lado estará Corinthians, campeón de la Libertadores en 2012 y ganador del Grupo E con 11 puntos bajo la conducción de Fernando Diniz. El conjunto brasileño aseguró su clasificación con dos fechas de anticipación. Rodrigo Garro fue una de sus piezas creativas y terminó la fase de grupos con tres asistencias, entre los líderes de ese rubro en la competencia.

La serie recupera, además, un antecedente de hace 26 años. Central y Corinthians se enfrentaron en los octavos de la Libertadores 2000: cada uno ganó 3-2 como local y, después del 5-5 global, el conjunto paulista avanzó por penales.

Esta vez, la ida será en Rosario y la revancha se disputará el jueves 20 de agosto, a las 21.30, en la Neo Química Arena de San Pablo.

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