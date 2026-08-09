Del Maracaná a Arroyito: cuatro equipos argentinos abren los octavos de la Libertadores

Copa Libertadores 2026.

La Copa Libertadores retomará esta semana su fase eliminatoria y Argentina tendrá cuatro representantes entre los 16 equipos que buscarán avanzar a cuartos de final. Entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto habrá presencia nacional en el Maracaná, La Plata, Vicente López y Rosario, con recorridos bien distintos: Independiente Rivadavia y Platense atraviesan campañas inéditas; Estudiantes vuelve a un terreno que conoce de memoria; y Rosario Central llega con Ángel Di María como una de sus principales referencias.

La CONMEBOL programó los partidos de ida entre el 11 y el 13 de agosto y las revanchas entre el 18 y el 20. La final se disputará el 28 de noviembre en Montevideo. Para los clubes argentinos, la primera semana propone dos cruces frente a brasileños y otros dos ante equipos chilenos.

Independiente Rivadavia vuelve al Maracaná y Estudiantes recibe a la Católica

El primero en salir a escena será Independiente Rivadavia. El martes, desde las 19, visitará a Fluminense en el Maracaná, escenario de uno de los resultados más resonantes de esta edición: el equipo de Alfredo Berti ganó allí 2-1 durante la fase de grupos, después de empezar abajo, con goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce.

El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores.

La Lepra cerró el Grupo C invicta, con 16 puntos producto de cinco victorias y un empate, terminó por encima del propio Fluminense y convirtió 15 goles. Arce llega a los octavos como máximo artillero de la competencia, con ocho tantos. En Mendoza habían igualado 1-1 y el conjunto brasileño rescató el empate en tiempo agregado por medio de John Kennedy. La vuelta será el martes 18, a las 19, en el Malvinas Argentinas.

Ese mismo martes, a las 21.30, Estudiantes recibirá a Universidad Católica en UNO. El Pincha avanzó como segundo del Grupo A con nueve puntos y terminó invicto como local. Su clasificación llegó en la última fecha con un cabezazo agónico de Mikel Amondarain ante Independiente Medellín, aunque el defensor fue transferido posteriormente al Bologna y no estará en la serie.

Del otro lado aparece el equipo dirigido por Daniel Garnero, que ganó el Grupo D con 13 puntos y se impuso en sus tres partidos como visitante. Universidad Católica cerró la fase con un 1-0 sobre Boca en La Bombonera, con gol de Clemente Montes, y cuenta con Fernando Zampedri, máximo goleador histórico del club chileno. La revancha se jugará el martes 18 en Santiago.

Platense y una serie inédita entre dos campeones recientes

El miércoles será el turno de Platense. A las 19 recibirá a Coquimbo Unido en el Ciudad de Vicente López, en una llave entre dos clubes que conquistaron por primera vez sus respectivas ligas en 2025 y ahora buscan instalarse entre los ocho mejores del continente.

El Calamar disputa su primera Copa Libertadores después del título obtenido en el Apertura 2025 y terminó segundo del Grupo E, con 10 puntos. Selló la clasificación de una manera difícil de imaginar antes del comienzo del torneo: derrotó 2-0 a Corinthians en la Neo Química Arena, con dos goles de Franco Zapiola.

Coquimbo Unido también llega con una campaña histórica. Ganó el Grupo B con 10 unidades y consiguió por primera vez el pase a octavos de final de la Libertadores. El equipo dirigido por Hernán Caputto cuenta además con presencia argentina en ataque a través de Guido Vadalá y Nicolás Johansen.

La definición de la serie será el miércoles 19, a las 19 de la Argentina, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores.

Central, Di María y un viejo conocido en Arroyito

Rosario Central cerrará la agenda argentina el jueves 13, a las 21.30, frente a Corinthians en el Gigante de Arroyito. El equipo de Jorge Almirón terminó segundo del Grupo H con 13 puntos y recibió apenas un gol en seis partidos. Di María convirtió dos tantos en la fase inicial; Enzo Copetti e Ignacio Ovando también sumaron dos cada uno.

Del otro lado estará Corinthians, campeón de la Libertadores en 2012 y ganador del Grupo E con 11 puntos bajo la conducción de Fernando Diniz. El conjunto brasileño aseguró su clasificación con dos fechas de anticipación. Rodrigo Garro fue una de sus piezas creativas y terminó la fase de grupos con tres asistencias, entre los líderes de ese rubro en la competencia.

La serie recupera, además, un antecedente de hace 26 años. Central y Corinthians se enfrentaron en los octavos de la Libertadores 2000: cada uno ganó 3-2 como local y, después del 5-5 global, el conjunto paulista avanzó por penales.

Esta vez, la ida será en Rosario y la revancha se disputará el jueves 20 de agosto, a las 21.30, en la Neo Química Arena de San Pablo.