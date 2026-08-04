La fecha 3 del Torneo Clausura llegó a su fin este lunes con cinco partidos que volvieron a modificar las posiciones de las zonas A y B, la Tabla Anual y la lucha por la permanencia.

El cierre de la jornada dejó la derrota de Independiente Rivadavia ante Sarmiento, la contundente victoria de Talleres por 4-0 sobre Platense y el triunfo de Vélez frente a Independiente por la mínima diferencia.

Además, Huracán y Atlético Tucumán igualaron 0-0, mientras que Central Córdoba venció a San Lorenzo en Santiago del Estero.

La actividad había comenzado el sábado y continuó durante el domingo con encuentros que tuvieron incidencia directa en las distintas clasificaciones del fútbol argentino.

Boca sumó, pero no pudo llevarse el triunfo de Rosario

Uno de los partidos destacados del domingo fue el empate 2-2 entre Newell’s y Boca en Rosario. El resultado dejó al conjunto xeneize en la séptima posición de la Tabla Anual, con 31 puntos.

Con esa ubicación, Boca se mantiene por el momento dentro del grupo de equipos que accederían a la Copa Sudamericana 2027, aunque todavía lejos de los primeros puestos que entregan una plaza para la Libertadores.

Newell’s, en cambio, continúa cerca de la parte baja de la clasificación acumulada y permanece involucrado en la pelea por alejarse de los lugares más comprometidos.

River perdió otra vez y quedó fuera de las Copas

River sufrió un nuevo golpe en el estadio Monumental al caer 1-0 frente a Rosario Central. El único gol del encuentro se produjo por una acción en contra de Nicolás Otamendi.

La derrota fue la quinta consecutiva del conjunto millonario en competencias locales y lo dejó en la décima posición de la Tabla Anual.

De esta manera, River quedó momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales de 2027, debido a que los lugares de Sudamericana llegan hasta el noveno puesto.

Rosario Central, por su parte, consiguió un triunfo importante como visitante y fortaleció su posición en la clasificación acumulada.

Estudiantes y Racing, sextos en sus respectivas zonas

Estudiantes de La Plata derrotó 3-0 a Defensa y Justicia y quedó ubicado en el sexto puesto de la Zona A del Torneo Clausura.

El resultado le permitió mantenerse entre los ocho equipos que, al finalizar la fase inicial, avanzarían a los octavos de final.

En la Zona B, Racing también aparece en la sexta posición luego de perder 3-1 frente a Tigre en Avellaneda. El Matador, gracias a esa victoria, se ubicó octavo y entró en zona de clasificación a la instancia eliminatoria.

Gimnasia La Plata también sumó tres puntos importantes al imponerse 2-1 sobre Aldosivi en Mar del Plata, mientras que Barracas Central venció como visitante por 1-0 a Deportivo Riestra.

Cómo se reparten las plazas para las Copas 2027

La Tabla Anual tiene un papel central en la clasificación a las competencias internacionales y también define al campeón de Liga de la temporada 2026.

Belgrano ya tiene asegurada una plaza para la Copa Libertadores 2027 por haberse consagrado campeón del Torneo Apertura.

También disputarán la Libertadores el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los equipos que terminen segundo y tercero en la Tabla Anual. El líder de la clasificación acumulada obtendrá, además, el título de campeón de Liga.

Los clubes ubicados entre el cuarto y el noveno puesto accederán a la Copa Sudamericana. Ese reparto podría sumar una plaza adicional si un equipo argentino conquista alguna de las competencias internacionales actualmente en disputa.

La pelea por evitar el descenso

En el fondo de la Tabla Anual, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi aparecen como los equipos más comprometidos.

El conjunto cordobés empató 0-0 frente a Banfield, mientras que Aldosivi perdió como local ante Gimnasia La Plata.

También permanecen cerca de la zona baja Deportivo Riestra, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Atlético Tucumán, Sarmiento y Banfield.

El panorama se repite en la tabla de promedios, donde Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi ocupan los últimos lugares. Más arriba aparecen Sarmiento, Banfield, Newell’s, Central Córdoba y Atlético Tucumán, que todavía necesitan sumar para reducir el riesgo en la lucha por la permanencia.