La Copa Sudamericana 2026 completó su cuadro de octavos de final y los tres representantes argentinos que continúan en competencia ya conocen sus próximos desafíos. Boca Juniors enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay, River Plate jugará ante Independiente Santa Fe de Colombia y Tigre se medirá con Montevideo City Torque de Uruguay.

La instancia quedó definida después de los últimos encuentros de los playoffs, que enfrentaron a los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana con equipos provenientes de la Copa Libertadores.

Boca consiguió su clasificación con sufrimiento. Después de ganar 1-0 en La Bombonera, perdió por el mismo resultado ante O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua. Con la serie igualada 1-1, el pase se resolvió mediante una definición por penales en la que el conjunto argentino se impuso 4-3.

Su próximo rival será Recoleta, equipo que avanzó directamente a los octavos después de terminar primero e invicto en el Grupo D, con ocho puntos.

Boca definirá la serie como visitante

El primer encuentro entre Boca y Recoleta se disputará entre el 11 y el 13 de agosto. El equipo argentino será local en la ida, mientras que la revancha se jugará entre el 18 y el 20 de agosto en el estadio Río Parapití de Paraguay. Los días y horarios específicos todavía deben ser confirmados.

La localía responde al formato establecido para esta fase: los clubes que llegaron desde los playoffs disputarán el primer partido en su estadio y cerrarán la serie como visitantes frente a los ganadores de grupo.

Boca quedó ubicado en la misma mitad del cuadro que River, aunque ambos equipos recién podrían enfrentarse en una eventual semifinal. Antes de pensar en un Superclásico internacional, los dos deberán superar los octavos y los cuartos de final.

River enfrentará a Independiente Santa Fe

River, que había obtenido la clasificación directa al terminar como líder invicto del Grupo H con 14 puntos, se cruzará con Independiente Santa Fe.

El conjunto colombiano aseguró su lugar después de superar a Caracas en los playoffs. Al igual que los otros ganadores de grupo, River jugará el primer encuentro como visitante y tendrá la posibilidad de definir la serie en el estadio Monumental.

La ida está prevista entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la revancha se desarrollará entre el 18 y el 20 del mismo mes. Las autoridades de la competencia todavía deben oficializar el día y el horario de ambos compromisos.

El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Vasco da Gama y Olimpia.

Tigre buscará avanzar ante Montevideo City Torque

El tercer representante argentino será Tigre, que eliminó a Nacional de Uruguay en los playoffs y ahora enfrentará a Montevideo City Torque.

El Matador ganó 3-0 el encuentro de ida en Montevideo y, aunque perdió 2-1 en la revancha, avanzó con un resultado global de 4-2.

Tigre será local en el primer partido, programado entre el 11 y el 13 de agosto, y definirá la serie entre el 18 y el 20 en el estadio Centenario de Montevideo.

Por la distribución del cuadro, el conjunto de Victoria no podría cruzarse con Boca o River antes de una hipotética final.

Todos los cruces de los octavos de final

El cuadro completo de la Copa Sudamericana quedó conformado de la siguiente manera:

Boca Juniors – Deportivo Recoleta.

RB Bragantino – Atlético Mineiro.

Cienciano – Botafogo.

Vasco da Gama – Olimpia.

Independiente Santa Fe – River Plate.

Tigre – Montevideo City Torque.

Santos – Macará.

Bolívar – São Paulo.

Los partidos de ida se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto y las revanchas tendrán lugar entre el 18 y el 20. Los cuartos de final están previstos para septiembre, mientras que las semifinales se jugarán durante octubre.

La final se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.