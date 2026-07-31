El presidente Javier Milei presentó un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y establecer nuevas restricciones sobre el funcionamiento de la autoridad monetaria. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y forma parte de la agenda económica que el Gobierno pretende impulsar durante el segundo semestre.

La propuesta tiene como eje central impedir que el BCRA vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. También avanza sobre las transferencias de utilidades contables, el uso de reservas a cambio de letras intransferibles, los objetivos institucionales de la entidad y el régimen de remoción de sus autoridades.

El Gobierno sostiene que estos cambios permitirán consolidar la independencia del organismo y evitar que futuras administraciones utilicen la política monetaria para cubrir desequilibrios fiscales. Para convertirse en ley, el proyecto deberá atravesar un Congreso en el que La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia.

El fin del financiamiento al Tesoro, las provincias y los municipios

El primer punto de la reforma establece la prohibición total de la asistencia financiera directa o indirecta del Banco Central al Estado nacional, las provincias y los municipios.

La iniciativa busca eliminar los adelantos transitorios, un mecanismo por el cual la autoridad monetaria puede entregar recursos al Tesoro. Además, impediría que el BCRA compre títulos públicos directamente en el mercado primario u otorgue otras formas de financiamiento vinculadas con el déficit fiscal.

Para avanzar con este objetivo, el proyecto propone suprimir el artículo 21 de la Carta Orgánica vigente, que regula los adelantos transitorios destinados al Gobierno nacional.

Qué pasará con las utilidades del Banco Central

El segundo cambio apunta a impedir que las utilidades contables y los dividendos del BCRA sean transferidos al Tesoro para financiar gastos corrientes.

Estas ganancias pueden surgir, por ejemplo, cuando una variación del tipo de cambio incrementa en pesos el valor de los activos que el organismo posee en moneda extranjera. Aunque no representen un ingreso efectivo de dinero, las utilidades contables pueden ser giradas al Estado bajo la normativa actual.

Con la reforma, esos recursos permanecerían dentro del Banco Central y pasarían a integrar una reserva que únicamente podría utilizarse para atender obligaciones de deuda.

Una única misión para la autoridad monetaria

El proyecto también modifica el objetivo institucional del Banco Central. La Carta Orgánica vigente establece que el organismo debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El Gobierno pretende eliminar esa multiplicidad de funciones y fijar como misión exclusiva del BCRA la preservación del valor de la moneda. El oficialismo considera que las competencias incorporadas mediante la reforma de 2012 ampliaron la discrecionalidad de la entidad y facilitaron su participación en el financiamiento de políticas públicas.

La propuesta toma como referencia diseños institucionales que concentran la función del banco central en la estabilidad monetaria, entre ellos el modelo aplicado en Perú.

El blindaje del presidente y los directores del BCRA

Otro de los puntos centrales es el endurecimiento del procedimiento para remover al presidente y a los integrantes del directorio.

El mecanismo de designación permanecería sin modificaciones, pero la salida de las autoridades requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Actualmente, la remoción puede resolverse con una mayoría simple.

El Gobierno plantea que la mayoría calificada permitiría reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones del Banco Central y proteger a su conducción frente a los cambios políticos.

La prohibición de las letras intransferibles

El quinto eje elimina la posibilidad de que el Tesoro entregue letras intransferibles al Banco Central a cambio de reservas internacionales.

Este mecanismo fue utilizado para obtener divisas destinadas al pago de deuda. A cambio de los dólares, el Tesoro colocó en poder del BCRA títulos que no pueden negociarse en el mercado.

La reforma busca impedir que las reservas internacionales puedan ser empleadas nuevamente mediante ese procedimiento y restringir los instrumentos disponibles para financiar al Estado.

Una discusión que se trasladará al Congreso

El proyecto sobre el Banco Central integra un paquete más amplio anunciado por Milei, que también incluye una regla fiscal permanente, modificaciones en el mercado de capitales y una desregulación del sector asegurador.

El oficialismo deberá negociar el acompañamiento de otros bloques para aprobar la reforma. La discusión no estará limitada al funcionamiento técnico del BCRA: también alcanzará el alcance de sus objetivos, el manejo de las reservas, la relación entre la política monetaria y las cuentas públicas y el grado de autonomía que tendrá la conducción de la entidad.