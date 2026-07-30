La mora no da respiro: la Provincia pone la lupa sobre el costo del modelo mileísta

En Buenos Aires, la morosidad supera ampliamente el promedio nacional y el Gobierno de Axel Kicillof atribuye el fenómeno a la pérdida de ingresos, el desplome del consumo y el impacto del modelo económico de Javier Milei.

La deuda dejó de ser una herramienta para financiar proyectos o consumos extraordinarios y pasó a convertirse en el recurso al que recurren millones de argentinos para llegar a fin de mes. Esa transformación quedó reflejada en una serie de informes difundidos durante las últimas semanas, que muestran un crecimiento sostenido de la morosidad tanto en el sistema bancario como en las billeteras virtuales y entidades no financieras.

En la provincia de Buenos Aires, donde los niveles de incumplimiento se ubican muy por encima del promedio nacional, el Gobierno de Axel Kicillof sostiene que el deterioro responde al impacto del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei.

La mora se duplicó y ya alcanza a millones de personas

Un informe de la consultora Equilibra revela que 5,8 millones de argentinos registran deudas impagas, un salto significativo respecto de los 2,4 millones contabilizados dos años atrás. El deterioro se concentra especialmente entre quienes recurrieron a canales de financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional.

El dato más contundente muestra que 2,9 millones de personas presentan atrasos en créditos otorgados exclusivamente por entidades no financieras, como billeteras virtuales y plataformas digitales. Ese universo representa más de la mitad de los 5,3 millones de usuarios que sólo accedieron a ese tipo de financiamiento.

La diferencia con el sistema bancario tradicional resulta marcada. Entre quienes obtuvieron préstamos únicamente en bancos, la mora alcanza al 20% de los tomadores: 1,6 millones de personas sobre un total de 7,8 millones.

A ese escenario se suma otro grupo que refleja un mayor nivel de vulnerabilidad financiera: 1,3 millones de argentinos mantienen deudas impagas tanto en bancos como en entidades no financieras, lo que evidencia que el problema atraviesa todo el sistema crediticio.

La Provincia vincula el deterioro con la caída de los ingresos

Los números fueron utilizados por el Gobierno bonaerense para profundizar sus críticas hacia la política económica nacional. El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, aseguró que el crecimiento de la morosidad refleja las dificultades que atraviesan las familias para sostener sus gastos cotidianos.

"Las familias argentinas ya no logran sostener el pago de sus deudas", escribió el funcionario en su cuenta de X. López señaló que la mora bancaria acumula un año y medio de crecimiento ininterrumpido y advirtió que el deterioro aparece especialmente en los instrumentos utilizados para financiar el consumo diario.

"La mora crece en toda la cartera crediticia desde la llegada de Milei, pero el mayor deterioro aparece donde las familias financian su consumo cotidiano: los créditos personales y las tarjetas de crédito", afirmó.

El ministro también sostuvo que el incremento de los incumplimientos ocurre en un contexto de retracción económica. Citó la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC, según la cual el 61,4% de las empresas comerciales identifica a la caída de la demanda como su principal problema, y advirtió que las perspectivas siguen siendo desfavorables.

La preocupación también quedó plasmada en el último informe de Provincia Microcréditos, empresa del Grupo Banco Provincia dedicada a la inclusión financiera.

El estudio indica que la morosidad nacional alcanzó el 12,8%, mientras que en la provincia de Buenos Aires el indicador escaló hasta 18,6%, una diferencia que refleja el mayor deterioro observado en el principal distrito del país.

Según el relevamiento, el problema no responde únicamente al aumento del endeudamiento sino al cambio en el destino de los préstamos.

Cada vez más hogares utilizan el crédito para comprar alimentos, afrontar medicamentos, pagar servicios públicos o cancelar obligaciones anteriores. Cuando esos ingresos tampoco alcanzan para afrontar las cuotas, comienza una cadena de refinanciaciones y nuevos préstamos que profundiza la vulnerabilidad financiera.

Jóvenes y billeteras virtuales, el sector más expuesto

El informe de Equilibra muestra que el deterioro golpea con especial intensidad a los menores de 30 años. Apenas cuatro de cada diez jóvenes acceden al crédito formal y, dentro de ese universo, quienes se financian exclusivamente mediante billeteras virtuales presentan los peores indicadores: uno de cada dos ya se encuentra en mora.

El fenómeno refleja el crecimiento de estas plataformas como alternativa para quienes no consiguen financiamiento bancario. Sin embargo, también expone una mayor fragilidad de esos usuarios, que suelen tener ingresos más inestables y enfrentan condiciones financieras más exigentes.

Los datos también muestran que las entidades no financieras concentran la mayor parte de los préstamos considerados irrecuperables. De los $3,45 billones clasificados en situación 5 —la categoría de mayor deterioro—, dos de cada tres pesos corresponden a billeteras virtuales y otras plataformas de crédito, mientras que el resto permanece en bancos tradicionales.

El endeudamiento sirvió para enfrentar el deterioro provocado por el modelo en empresas, ante la caída de la demanda interna; y en familias, ante la caída de ingresos y/o la pérdida del empleo.



Sin embargo, la suba de la morosidad bancaria pone en riesgo este mecanismo. — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) July 29, 2026

Jubilados: la deuda ya alcanza a casi la mitad

El deterioro también se profundizó entre los adultos mayores. El informe de Provincia Microcréditos señala que el 44,6% de las personas en edad jubilatoria mantiene deudas activas, mientras que la irregularidad en los pagos prácticamente se triplicó durante el último año.

En mayo de 2026, 457.596 jubilados registraban atrasos superiores a los 90 días, lo que llevó la tasa de mora al 11,4%, frente al 4,1% observado doce meses antes.

El trabajo atribuye esa evolución a la pérdida del poder adquisitivo de los haberes previsionales. La jubilación mínima con bono acumula una caída real cercana al 19% desde noviembre de 2023 y, frente a ese escenario, muchas personas mayores recurren al crédito para sostener gastos básicos como alimentos, medicamentos o servicios.

El presidente de Provincia Microcréditos y director del Banco Provincia, Alejandro Formento, resumió el diagnóstico con una frase que sintetiza el fenómeno: "La caída de los ingresos impulsa la búsqueda de recursos complementarios, tanto mediante una mayor utilización del crédito como a través de la continuidad laboral y otras estrategias". Y añadió una advertencia que apunta al fondo del problema: "Ningún crédito puede reemplazar una jubilación que no alcanza"

La expansión de la morosidad se convirtió en uno de los nuevos ejes del enfrentamiento entre la administración bonaerense y la Casa Rosada.

Mientras desde el Gobierno nacional suelen atribuir el fenómeno a factores financieros o a la expansión del crédito durante los últimos meses, en la Provincia sostienen que el incremento de los incumplimientos es la consecuencia directa del deterioro del poder adquisitivo, la caída del consumo y la pérdida de empleo.

Con 5,8 millones de personas en mora, un crecimiento sostenido de los atrasos en créditos personales y tarjetas, y las billeteras virtuales concentrando la mayor parte de las deudas consideradas irrecuperables, el endeudamiento dejó de ser un problema exclusivamente financiero para convertirse en uno de los principales indicadores del deterioro económico que atraviesan los hogares argentinos.