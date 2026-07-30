Supermercados.

El consumo en la provincia de Buenos Aires volvió a mostrar en mayo una retracción que alcanzó a productos básicos, bienes durables y canales mayoristas. Los datos difundidos este jueves por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, describen compras más chicas, menor actividad en los centros urbanos y un crédito familiar que ya no alcanza para sostener los gastos cotidianos.

Las ventas en supermercados bonaerenses sumaron $839.082 millones a precios constantes de mayo de 2026: cayeron 3,4% frente al mismo mes de 2025 y quedaron 8,1% por debajo del promedio registrado entre 2019 y 2023.

El consumo bonaerense no levanta: caen las ventas en supermercados y mayoristas.

López agregó que, en lo que va del año, la reducción acumulada asciende a $300.000 millones y atribuyó el cuadro al programa económico del presidente Javier Milei. “El modelo se sostiene sobre la base de una peor calidad de vida de las familias”, cuestionó.

La baja llegó a los consumos básicos

El retroceso atravesó todos los rubros seleccionados. Artículos de limpieza y perfumería encabezaron las caídas, con un 12,8%; seguidos por bebidas, con un 11,9%; verdulería y frutería, con un 5,7%; almacén, con un 5,3%, y alimentos preparados y rotisería, con un 5,2%. También bajaron panadería, carnes y lácteos.

El consumo bonaerense no levanta: caen las ventas en supermercados y mayoristas.

El monto total quedó lejos de los $950.521 millones alcanzados en mayo de 2020 y apenas superó el piso de $833.778 millones de mayo de 2024.

En los autoservicios mayoristas del Gran Buenos Aires, la contracción fue del 5,6% interanual y del 19,2% respecto de 2023. Frente a mayo de 2025, electrónicos y artículos para el hogar cedieron un 25,6%; panadería, un 14,3%; limpieza y perfumería, un 11,9%; lácteos, un 5,2%, y bebidas, un 4,2%. Almacén fue la única excepción, con una mejora del 1,2%.

El consumo bonaerense no levanta: caen las ventas en supermercados y mayoristas.

López vinculó el mayor impacto urbano con la situación de la industria, el comercio y la construcción. Los indicadores oficiales, con abril de 2023 como base 100, descendieron en abril de 2026 a 87,9 puntos para la industria, 87,3 para el comercio y 72,7 para la construcción.

El mapa del Valor Agregado Bruto municipal de 2023 ubica al agro como actividad principal en buena parte del interior y muestra una mayor presencia industrial en distritos del norte y del área metropolitana.

El consumo bonaerense no levanta: caen las ventas en supermercados y mayoristas.

La tarjeta dejó de cerrar

La retracción también modificó la forma de comprar. El Índice de Consumo de Banco Provincia cayó 5,6% interanual en mayo y quedó 14,5% debajo de 2023. Un informe de la entidad registró que el gasto en supermercados y alimentos bajó más de 20% en un año, mientras los pagos de impuestos y servicios crecieron en una proporción similar.

En 29 meses, esos consumos perdieron 15 puntos de participación en el gasto total. En los hogares de menores ingresos se multiplicaron los tickets chicos, las visitas al comercio de cercanía y la división de operaciones para aprovechar topes de reintegro.

Ese mecanismo encuentra un límite en el endeudamiento. López señaló que la mora en tarjetas de crédito llegó al 13,1%, un máximo histórico. Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, había informado que la morosidad de los hogares alcanzó el 12,1% en abril, contra el 3,7% de un año antes, y sostuvo: “Es un problema de la política macroeconómica”.

Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, un relevamiento reciente de Equilibra contabilizó 5,8 millones de argentinos con deudas impagas, frente a 2,4 millones dos años atrás. Entre quienes recurrieron exclusivamente a entidades no financieras, 2,9 millones están atrasados; entre los menores de 30 años que solo se financian con billeteras virtuales, la mora alcanza a uno de cada dos. Provincia Microcréditos, en tanto, situó el indicador general en 12,8% a nivel nacional y en 18,6% en territorio bonaerense.

El deterioro también alcanzó a los adultos mayores: 457.596 jubilados acumulaban en mayo atrasos superiores a 90 días y la mora del sector subió del 4,1% al 11,4% en doce meses. El presidente de Provincia Microcréditos y director del Banco Provincia, Alejandro Formento, advirtió: “Ningún crédito puede reemplazar una jubilación que no alcanza”.

El alivio de junio no torció la tendencia

Las ventas minoristas pyme relevadas por CAME crecieron 0,9% interanual en junio, aunque retrocedieron 1,3% frente a mayo y cerraron el primer semestre con una baja acumulada del 2,5%. Además, el 59,3% de los comercios consideró que el escenario no era favorable para invertir o ampliar capital.

Marcelo Babenco, presidente de la Federación Empresaria de La Plata, evaluó que el avance anual “no mueve la aguja y no es para tirar manteca al techo”. Camilo Alberto Kahale, titular de la Federación Económica bonaerense, advirtió que el dato estuvo influido por factores transitorios y descartó que marcara una recuperación persistente: “Nada hace pensar que esto vaya a tener continuidad”.