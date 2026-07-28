La venta de combustibles cayó 2,9% en junio y cerró el semestre en baja

El expendio de naftas y gasoil acumuló su quinta caída interanual consecutiva y retrocedió 1,3% durante la primera mitad de 2026. El gasoil común fue el producto más afectado, mientras que solo cuatro provincias lograron mejorar sus ventas.
Economía28 de julio de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Combustibles venta

La venta de combustibles al público volvió a caer durante junio y cerró el primer semestre de 2026 con un resultado negativo. El volumen comercializado en estaciones de servicio retrocedió 2,9% frente al mismo mes del año anterior y acumuló una contracción del 1,3% entre enero y junio.

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Durante el sexto mes del año se expendieron aproximadamente 1,33 millones de metros cúbicos de naftas y gasoil, frente a los 1,37 millones registrados en junio de 2025. Con este resultado, el mercado completó cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

Junio se convirtió además en el segundo mes con menor volumen comercializado en lo que va de 2026, únicamente por encima de febrero. En comparación con mayo, la demanda disminuyó 3,1%, aunque el cálculo también está condicionado porque junio tuvo un día menos.

La retracción se produjo pese a los mecanismos aplicados para amortiguar el efecto de la volatilidad internacional del petróleo sobre los precios internos. La contención de los valores en los surtidores no alcanzó para revertir la debilidad de la demanda.

El gasoil común encabezó las caídas

El mayor retroceso se registró en el gasoil grado 2, utilizado principalmente por el transporte, la producción y distintas actividades económicas. Sus ventas cayeron 8,9% en la comparación interanual.

Ventas combustibles

También disminuyó 2% el expendio de nafta súper, que continúa siendo el combustible de mayor demanda en el mercado minorista. La nafta premium, por su parte, presentó una baja del 1,5%.

El único producto que logró cerrar junio con una variación positiva fue el gasoil grado 3, cuya comercialización aumentó 4% frente al mismo período del año pasado.

Ventas combustibles 2

Los datos muestran que el deterioro se concentró especialmente en los combustibles de mayor utilización cotidiana y productiva. La caída del gasoil común fue significativamente superior a la observada en las variedades premium.

La mayoría de las provincias vendió menos combustible

La baja alcanzó a casi todo el territorio nacional. Salta registró la mayor caída interanual, con una reducción del 11,3%, seguida por Formosa, con un retroceso del 9,3%, y La Rioja, donde las ventas disminuyeron 8%.

Neuquén presentó el crecimiento más importante del país, con una mejora del 7,7%, en un contexto marcado por la actividad de Vaca Muerta.

Combustibles

También registraron avances Entre Ríos, con una suba del 1,3%; Tierra del Fuego, con un incremento del 0,5%; y Mendoza, con una mejora del 0,4%. Fueron las únicas cuatro jurisdicciones que consiguieron aumentar sus ventas durante el mes.

YPF amplió su participación en el mercado

El desempeño también mostró diferencias entre las principales compañías petroleras. Durante el primer semestre, Shell sufrió una caída del 4,9% en sus ventas, mientras que YPF consiguió un incremento acumulado del 1,6%.

Con esos resultados, YPF concentró el 55,7% del mercado durante los primeros seis meses del año. Shell quedó en segundo lugar, con una participación del 22,3%, y Axion ocupó la tercera posición, con el 12%.

La caída semestral de la demanda se suma a otros indicadores que muestran dificultades para consolidar una recuperación del consumo. En mayo, el consumo privado general había retrocedido 2,2% interanual y acumulaba seis meses consecutivos de bajas frente al año anterior.

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El comportamiento de las ventas de naftas y gasoil refleja tanto las restricciones que enfrentan los hogares como la menor actividad en sectores que dependen del transporte y del consumo de combustibles. Pese a la moderación de los precios internos, la demanda todavía no logró recuperar el nivel alcanzado durante el mismo período de 2025.

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