El alfajor dejó de ocupar únicamente el lugar de una golosina, un postre o una merienda y comenzó a funcionar como una alternativa rápida y económica para atravesar la jornada laboral. Detrás del crecimiento de sus ventas aparece una realidad más compleja: cada vez más trabajadores reemplazan el almuerzo por productos de menor precio ante la dificultad para afrontar una comida completa.

La categoría se mantiene entre las más dinámicas de los kioscos en un escenario marcado por la retracción general del consumo. Las estimaciones del sector ubican las ventas en alrededor de 12 millones de unidades diarias en todo el país, con una mayor demanda de las versiones económicas frente al retroceso de los productos premium.

La expansión también se refleja en la oferta. El mercado supera las 100 marcas activas y durante 2026 sumó decenas de nuevos lanzamientos. Sin embargo, el fenómeno no responde solamente a una preferencia cultural o a la aparición de nuevos sabores: el precio convirtió al alfajor en una opción accesible para quienes no pueden pagar un almuerzo durante el trabajo o el estudio.

Una alternativa económica frente al costo del almuerzo

Un sándwich o una comida al paso puede representar un gasto difícil de sostener todos los días. Ante esa situación, la combinación de un alfajor y una bebida aparece como una solución más barata, aunque insuficiente desde el punto de vista nutricional.

El cambio de hábitos atraviesa tanto a trabajadores como a estudiantes. Llevar comida desde el hogar, reducir porciones, comprar productos económicos o directamente postergar el almuerzo hasta regresar a casa son algunas de las estrategias utilizadas para ajustar el presupuesto cotidiano.

De esta manera, un producto tradicionalmente asociado con el consumo ocasional pasa a reemplazar, en determinados casos, una de las comidas principales. La demanda se concentra especialmente en las opciones de menor precio, mientras los alfajores premium pierden participación por el costo.

El 61,1% de los asalariados saltea comidas

El deterioro alimentario quedó reflejado en el informe “La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina en colaboración con Edenred.

El estudio, basado en una encuesta nacional a 1.171 trabajadores asalariados formales, determinó que el 83,5% atraviesa algún grado de vulnerabilidad alimentaria. Solo el 16,5% señaló que no debe reducir la cantidad ni resignar la calidad de los alimentos por cuestiones económicas.

Según el relevamiento, el 61,1% de los trabajadores tuvo que saltearse alguna comida por falta de recursos. El 46,7% lo hizo ocasionalmente y el 14,4% reconoció que esa privación ocurre de manera regular.

El problema es todavía más pronunciado entre los jóvenes de 18 a 29 años: el 70,7% afirmó haber omitido comidas. Los salarios iniciales más bajos y el costo de alimentarse fuera del hogar aparecen entre los factores que explican esa mayor exposición.

Casi ocho de cada diez eligen alimentos menos nutritivos

La pérdida de poder adquisitivo también afecta la calidad de la dieta. El 78,5% de los trabajadores declaró haber elegido alimentos menos nutritivos por razones económicas, mientras que el 56,2% combina ambas privaciones: saltea comidas y reemplaza productos de mayor calidad por alternativas más baratas.

La situación se profundiza entre los asalariados de menores ingresos, los trabajadores no calificados y quienes se desempeñan en empresas pequeñas. El informe también muestra diferencias según la edad, el género, el sector laboral y la región del país.

Además, el 22,6% indicó que suele no comer durante su horario de trabajo y el 26% afirmó que no realiza pausas para alimentarse. Entre quienes comen, una parte importante lo hace en el escritorio, en su puesto laboral o en soledad.

El 36,3% de los consultados considera que su dieta es poco saludable. Esa proporción asciende al 44,6% entre quienes atraviesan simultáneamente la reducción de comidas y el reemplazo por alimentos de menor calidad nutricional.

La consolidación del alfajor como una comida al paso expone así dos caras de un mismo fenómeno. Por un lado, una categoría que conserva sus ventas, multiplica marcas y resiste la caída del consumo. Por otro, trabajadores que, aun teniendo empleo, recurren a una golosina para contener el hambre porque sus ingresos no alcanzan para sostener una alimentación completa durante la jornada.