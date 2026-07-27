La desaceleración registrada durante los últimos meses no alcanzó para sacar a la Argentina de los primeros puestos del ranking inflacionario de América Latina. Con una suba de precios acumulada del 16,8% entre enero y junio, el país tuvo la segunda inflación más alta de la región durante el primer semestre de 2026.

El relevamiento fue elaborado a partir de los índices de precios al consumidor difundidos por los organismos oficiales de estadística de 19 países latinoamericanos. Los resultados mostraron una marcada distancia entre las tres economías con mayores incrementos y el resto de la región.

Venezuela volvió a ocupar el primer lugar, con una inflación acumulada del 129,8%. Argentina quedó en la segunda posición y Cuba completó el podio con una variación del 12,24%.

A partir del cuarto puesto, todos los países relevados presentaron aumentos inferiores al 5%. Bolivia registró una inflación del 4,82%, mientras que Colombia acumuló un 4,77%.

Una brecha amplia con el resto de la región

La comparación muestra que la inflación argentina fue más de tres veces superior a la de Bolivia, el país que quedó inmediatamente después de los tres primeros puestos.

Detrás de Bolivia y Colombia se ubicaron Honduras, con un incremento del 3,8%, y Perú, con el 3,4%. Brasil acumuló una suba del 3,36% y Uruguay registró un 3,33% durante la primera mitad del año.

La diferencia también fue considerable frente a Chile, que cerró el semestre con una inflación del 2,8%, y El Salvador, con el 2,7%. Nicaragua alcanzó un 2,17% y República Dominicana anotó un 2,02%.

En los puestos siguientes aparecieron Paraguay, con una inflación del 1,9%; Guatemala, con el 1,67%, y México, con el 1,5%.

Las variaciones más bajas correspondieron a Ecuador, que registró un 1,39%; Panamá, con el 1,1%, y Costa Rica, que cerró el semestre con apenas un 0,08%.

De esta manera, 16 de los 19 países incluidos en el relevamiento mantuvieron su inflación por debajo del 5% durante los primeros seis meses de 2026. Solamente Venezuela, Argentina y Cuba superaron ese nivel.

Junio marcó una nueva desaceleración

En la Argentina, el Índice de Precios al Consumidor avanzó un 1,9% durante junio y acumuló un 33,5% en la comparación interanual. El registro mensual fue el más bajo de los últimos diez meses y representó una disminución de 0,2 puntos respecto de mayo, cuando la inflación había sido del 2,1%.

La moderación del índice mensual aparece como uno de los principales resultados exhibidos por el Gobierno. Sin embargo, la comparación regional muestra que la dinámica de precios argentina continúa muy por encima de la mayoría de las economías latinoamericanas.

Incluso con la desaceleración, el 16,8% acumulado durante el primer semestre superó ampliamente los registros de los principales socios comerciales del país. La inflación argentina fue casi cinco veces mayor que la de Brasil y más de seis veces superior a la de Chile.

La brecha también se observa frente a Uruguay, Paraguay y Bolivia, países que comparten vínculos comerciales y fronterizos con la Argentina.

El resultado semestral refleja así dos tendencias simultáneas. Por un lado, el ritmo mensual de aumento de los precios se redujo y logró quedar por debajo del 2% en junio. Por otro, la inflación acumulada mantuvo al país en el segundo lugar regional y todavía lejos de los niveles registrados por la mayor parte de América Latina.