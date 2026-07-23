Las pymes bonaerenses, entre el alivio y la presión: la disputa por cómo sostener la producción

Las pequeñas y medianas empresas volvieron a quedar en el centro del debate económico bonaerense. En un escenario marcado por la caída del consumo, la retracción de la actividad industrial, el aumento de la morosidad y las dificultades para acceder al crédito, comenzaron a multiplicarse las iniciativas destinadas a evitar que el deterioro económico termine profundizando el cierre de empresas y la pérdida de empleo.

En ese contexto, mientras el gobierno de Axel Kicillof reforzó su estrategia de asistencia financiera a través del Banco Provincia, en la Legislatura bonaerense ingresó un proyecto que apunta a reducir la carga tributaria y administrativa que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa fue presentada por el diputado provincial del PRO Martín Endere y acompañada por María Paula Bustos y Leticia Bontempo. La propuesta pone el foco sobre las más de 633.000 unidades productivas radicadas en la provincia de Buenos Aires, que representan aproximadamente el 34% del total nacional de MiPyMEs.

El texto plantea un paquete de medidas orientadas a reducir tanto la presión financiera como los costos administrativos que afrontan estas empresas al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Uno de los principales ejes consiste en establecer un diferimiento de tres meses para el pago del saldo de las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, beneficio destinado exclusivamente a micro y pequeñas empresas.

A esa medida se suma una reducción escalonada en distintos trámites que deben realizarse ante organismos provinciales como la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la Subsecretaría de Minería, la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y la Subsecretaría de Industria y Pymes.

Las bonificaciones previstas alcanzan el 70% para las microempresas, el 50% para las pequeñas empresas y el 30% para las medianas empresas de tramo 1 y 2.

El proyecto también incorpora un beneficio financiero adicional: obliga a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a aplicar una tasa de interés resarcitorio reducida, inferior a la vigente para el resto de los contribuyentes, facilitando además el acceso mediante la sola presentación del Certificado MiPyME nacional.

En los fundamentos, Endere sostuvo que el objetivo es "introducir un tratamiento diferenciado para las micro, pequeñas y medianas empresas con actividad, en lo que respecta a la carga financiera y administrativa que deben soportar al momento de dar cumplimiento a ambos tipos de obligaciones".

El legislador agregó que las MiPyMEs "constituyen el principal entramado productivo provincial, son generadoras de empleo, impulsoras de la actividad económica local y actores fundamentales para el desarrollo territorial equilibrado".

La respuesta del Gobierno bonaerense

La iniciativa legislativa aparece pocos días después de que el gobernador Axel Kicillof anunciara una nueva línea del Banco Provincia destinada a refinanciar deudas comerciales de pequeñas y medianas empresas en hasta 36 cuotas, con una tasa fija anual del 25,7%, presentada por la administración bonaerense como una herramienta para contener el deterioro financiero del sector.

Durante la presentación del programa, el mandatario provincial afirmó que la medida busca responder al impacto que, según el Gobierno bonaerense, está provocando el rumbo económico nacional.

"Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas", sostuvo Kicillof.

El gobernador definió la nueva línea crediticia como "la más conveniente del mercado" y aseguró que el objetivo es permitir que las pymes "puedan recuperarse y seguir generando trabajo".

El programa amplía la estrategia que el Banco Provincia había comenzado con el plan "Ponete al día", destinado inicialmente a familias con deudas de tarjetas de crédito. Ahora el foco se traslada al entramado productivo, en un contexto donde la morosidad también comenzó a crecer entre las empresas.

La crisis industrial no se explica con un solo dato.



A lo largo de 2026, el acumulado de producción manufacturera se situó siempre abajo del flojísimo 2025.



Un nuevo retroceso que evidencia el desprecio de este modelo económico por el trabajo argentinohttps://t.co/klKvzdr6pm pic.twitter.com/bf5RPlmqhL — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) July 14, 2026

Una industria que todavía no logra recuperarse

La discusión sobre nuevas herramientas de asistencia coincide con un escenario industrial que continúa mostrando señales de debilidad.

Según el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera bonaerense, durante el primer trimestre de 2026 la producción provincial permaneció 6,9% por debajo de los niveles registrados en igual período de 2023.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, atribuyó esos resultados al impacto del programa económico nacional y sostuvo que el modelo implementado por el Gobierno de Javier Milei "destruye producción".

Los datos oficiales muestran retrocesos en la mayoría de los sectores fabriles. La producción de metales comunes cayó 36,5%, minerales no metálicos 25,2%, caucho y plástico 24,5%, papel y cartón 20,8% y vehículos automotores 18,5%, mientras que también disminuyeron el consumo industrial de electricidad y gas respecto de 2023.

A ese diagnóstico se suman los relevamientos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que indican que, pese a cierta recuperación durante 2025, la actividad todavía se ubica alrededor de 8% por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno nacional y que solo tres de los once sectores relevados lograron crecer.

Axel Kicillof junto a Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

Banco Provincia como herramienta de financiamiento

La asistencia crediticia constituye uno de los principales instrumentos que la administración bonaerense viene utilizando para sostener la actividad.

En junio, el Banco Provincia colocó títulos de deuda por un monto cercano a los 100 millones de dólares, recursos que, según informó la entidad, estarán destinados a financiar créditos para familias, pymes y actividades productivas.

El presidente del banco, Juan Cuattromo, explicó que la estrategia responde a la decisión del Gobierno provincial de fortalecer el financiamiento del aparato productivo. "Cada instrumento que desarrollamos desde el Banco tiene un objetivo concreto: acompañar a las familias, a las pymes, a las economías regionales y a quienes generan trabajo en la provincia", afirmó.

La Provincia también informó que ya organizó 114 rondas de negocios, con la participación de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas, generando más de 91.000 reuniones comerciales entre firmas bonaerenses.