Una nueva encuesta nacional detectó un cambio en uno de los factores que marcaron las últimas elecciones argentinas: el denominado “voto anti”. Por primera vez, la proporción de personas dispuestas a respaldar a un candidato que no prefieren para evitar la continuidad de Javier Milei supera a quienes adoptarían esa misma conducta para impedir el regreso del peronismo al Gobierno.

El estudio fue elaborado por la consultora Proyección entre el 1 y el 10 de julio sobre 1.817 casos de todo el país. El relevamiento cuenta con un margen de error de más o menos 2,3 puntos porcentuales y analiza las motivaciones electorales de cara a las presidenciales de 2027.

El rechazo a Milei supera al voto antiperonista

El 40,1% de los participantes aseguró que estaría dispuesto a votar a un candidato que no sea de su preferencia con el objetivo de impedir que Milei continúe en la Presidencia. Dentro de ese grupo, el 24% afirmó estar “muy de acuerdo” con esa posibilidad y el 16,1% se manifestó “de acuerdo”.

En sentido contrario, el 37,5% dijo que podría apoyar a un postulante que no le agrada para evitar el regreso del peronismo al poder. El 20,8% se mostró “muy de acuerdo” con esa alternativa, mientras que el 16,7% respondió estar “de acuerdo”.

La diferencia entre ambas posiciones es de 2,6 puntos porcentuales. Aunque la distancia es acotada y se encuentra cerca del margen de error informado por la consultora, el resultado señala una modificación en la orientación del rechazo electoral: el voto opositor a Milei aparece levemente por encima del antiperonismo.

Este tipo de comportamiento tuvo una incidencia decisiva en procesos electorales anteriores. El rechazo al peronismo fue uno de los componentes que favoreció el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y también formó parte de la coalición electoral que llevó a Milei a la Presidencia en 2023. La nueva medición sugiere que esa dinámica podría estar modificándose rumbo a 2027.

Más de la mitad prefiere un cambio de gobierno

La encuesta también consultó qué escenario político desean los argentinos para la próxima elección presidencial. El 20,3% se inclinó por la continuidad de la actual administración sin modificaciones, mientras que el 19,1% sostuvo que Milei debería continuar, pero con cambios en el equipo de gobierno y en las políticas implementadas.

Al sumar ambas respuestas, las distintas variantes de continuidad alcanzan el 39,4%. En cambio, el 37,8% prefiere un nuevo gobierno encabezado por un espacio cercano al peronismo y el 13,7% opta por una alternativa opositora no peronista. En conjunto, las posiciones favorables a un cambio llegan al 51,5%. El 9,1% todavía no definió una preferencia.

Los números muestran que el sector que reclama una modificación en la conducción nacional supera por más de doce puntos a quienes desean alguna forma de continuidad. Sin embargo, esa mayoría se encuentra dividida entre una opción peronista y otra fuerza opositora, una fragmentación que podría resultar determinante para la construcción de candidaturas competitivas.

Un electorado con baja identificación ideológica

Otro de los datos destacados del relevamiento es el elevado porcentaje de personas que no se reconoce dentro de las categorías ideológicas tradicionales. El 42,5% aseguró no sentirse representado por ninguna de las opciones propuestas.

Entre quienes sí adoptaron una definición, el 17% se ubicó en la derecha y el 9,3% en la centroderecha, lo que representa un total del 26,3%. La izquierda reunió el 7,7% y la centroizquierda el 11,1%, con un acumulado del 18,8%. Otro 12,4% se identificó con el centro.

La magnitud del segmento sin una identidad ideológica definida refuerza la importancia de las motivaciones negativas en el comportamiento electoral. En un escenario con adhesiones partidarias débiles, el rechazo a un dirigente o espacio puede influir tanto como la afinidad con una propuesta propia.

El estudio forma parte de una serie de mediciones de Proyección que también ubicó a Milei y al gobernador bonaerense Axel Kicillof en un escenario de empate técnico ante un eventual balotaje. Los nuevos resultados muestran que la polarización continúa vigente, pero advierten que el voto movilizado por el rechazo ya no tendría una dirección exclusivamente antiperonista.