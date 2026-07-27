La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inicia este lunes su primera visita oficial a la Argentina desde que asumió la conducción del organismo. Durante dos días mantendrá una intensa agenda con Javier Milei, el equipo económico, empresarios y académicos, además de recorrer Vaca Muerta.

La llegada será presentada por el Gobierno como una señal de respaldo al programa económico. Sin embargo, ocurre mientras continúan bajo observación las metas incluidas en el acuerdo, especialmente la acumulación de reservas, uno de los puntos en los que la Argentina registró un desvío considerable.

La visita también se produce en la antesala de la tercera revisión del programa. Si el Directorio del FMI aprueba esa instancia, el país podrá acceder a un nuevo desembolso estimado en USD 850 millones.

Reuniones con Milei y el equipo económico

La agenda comenzará con una reunión en el Palacio de Hacienda junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Después del encuentro está prevista una conferencia de prensa.

Georgieva se trasladará luego a la Casa Rosada, donde será recibida por Milei. La funcionaria también participará de una reunión de Gabinete ampliada, una actividad sin antecedentes para una máxima autoridad del organismo financiero dentro del Poder Ejecutivo argentino.

El cronograma contempla además una charla magistral en el Palacio Libertad y encuentros con representantes del sector privado y del ámbito académico. El FMI indicó que el viaje apunta a intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades que enfrenta la Argentina.

La relación entre Georgieva y el Gobierno se caracterizó hasta ahora por un fuerte alineamiento político. La titular del Fondo destacó en distintas oportunidades el ajuste fiscal y el programa de estabilización implementado por Milei y Caputo.

El último encuentro con el equipo económico se produjo en abril, durante las reuniones de primavera del organismo en Washington. En esa ocasión se cerraron las negociaciones correspondientes a la segunda revisión y se habilitó un desembolso de USD 1.000 millones.

La meta de reservas que quedó lejos del objetivo

El respaldo de Georgieva convive con las observaciones técnicas del FMI sobre el cumplimiento del programa. El principal desvío se produjo en la meta de acumulación de reservas internacionales netas.

Al cierre de diciembre de 2025, la Argentina había acumulado aproximadamente USD 10.500 millones menos de lo establecido originalmente. Posteriormente, el organismo flexibilizó el objetivo y redujo en alrededor de USD 11.800 millones la cantidad de divisas que debía incorporar el Banco Central.

La modificación permitió aliviar la exigencia para junio de 2026, aunque el cumplimiento continuó dependiendo de las compras realizadas por la autoridad monetaria desde comienzos de año.

También existen dudas alrededor de la meta fiscal. El objetivo para el primer semestre contemplaba un superávit primario de $6,86 billones. El resultado oficial alcanzó los $7,33 billones, pero una estimación privada advirtió que, al excluir los ingresos extraordinarios que el programa no permite contabilizar, el saldo habría quedado en $6,3 billones.

Bajo ese cálculo, el Gobierno se habría ubicado aproximadamente $360.000 millones por debajo del compromiso. Además, el segundo semestre deberá generar un resultado fiscal superior al de los primeros seis meses para alcanzar el objetivo anual.

La tercera meta central, vinculada al financiamiento monetario del Tesoro por parte del Banco Central, se mantiene dentro de los parámetros acordados.

Vaca Muerta, la última escala de Georgieva

La visita concluirá el martes con un viaje a Vaca Muerta, en Neuquén. Georgieva recorrerá Loma Campana, el yacimiento operado por YPF, y mantendrá encuentros con trabajadores y empresarios del sector energético.

La actividad busca mostrar uno de los pilares de la estrategia oficial para incrementar las exportaciones y generar las divisas necesarias para fortalecer las reservas. Vaca Muerta ocupa un lugar central en las proyecciones del Gobierno por el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional.

Para la administración de Milei, la recorrida constituye una oportunidad para exhibir ante la máxima autoridad del FMI el potencial energético del país. Para el organismo, será también una instancia para observar uno de los sectores de los que depende la capacidad argentina de generar dólares y sostener el programa financiero.

El respaldo político estará presente durante toda la visita, pero la definición concreta llegará con la tercera revisión. Allí, el equipo técnico deberá determinar si el cumplimiento de las metas permite habilitar el próximo desembolso o si el Gobierno necesita nuevas dispensas y modificaciones en los objetivos.