El mercado laboral registrado continúa mostrando señales de deterioro pese a la recuperación observada en algunos indicadores de actividad. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei dejaron de operar 28.262 empresas y se perdieron 341.396 puestos de trabajo formales, según un informe elaborado a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El estudio advierte que solamente durante abril desaparecieron 1.814 empleadores, un promedio cercano a 60 por día. En ese mismo mes se eliminaron 1.555 empleos registrados, una combinación que refleja el impacto de la crisis sobre pequeñas empresas con pocos trabajadores.

Las cifras corrigen una posible confusión: las 1.814 bajas empresariales corresponden a abril y no a todo el período iniciado en diciembre de 2023. Para el conjunto de la gestión libertaria, la pérdida acumulada supera las 28.000 firmas.

El deterioro se concentró especialmente en la construcción, la industria manufacturera y distintos sectores de servicios, actividades que tienen un peso relevante en la generación de empleo formal.

La actividad crece, pero no recupera el empleo perdido

Los resultados laborales contrastan con algunos indicadores generales que el Gobierno presenta como señales de recuperación económica.

El Estimador Mensual de Actividad Económica registró en abril una mejora del 1,6% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada mostró una caída del 1,5%.

El Producto Interno Bruto, por su parte, creció 2,3% interanual durante el primer trimestre de 2026. Pese a ese avance, la recuperación no alcanzó para compensar la destrucción de puestos formales acumulada desde fines de 2023.

Una de las explicaciones aparece en la composición sectorial del crecimiento. La expansión se concentra en actividades como la explotación de minas y canteras, vinculadas principalmente con las exportaciones y con una demanda de trabajadores menor que la industria manufacturera o la construcción.

De esta manera, la producción puede crecer sin que ese avance se traduzca en una recuperación equivalente del empleo. Los sectores más dinámicos no necesariamente son aquellos con mayor capacidad para incorporar trabajadores.

Menos asalariados registrados y más monotributistas

El informe también señala una transformación en la composición del mercado laboral. Mientras disminuye el número de asalariados registrados, la cantidad de monotributistas aumentó un 11,9% durante el período analizado.

Para los investigadores, esa evolución evidencia un desplazamiento hacia formas laborales con menor estabilidad y protección. Una parte de quienes pierden un empleo asalariado puede continuar trabajando bajo regímenes independientes, aunque sin las mismas condiciones en materia de aportes, licencias, indemnizaciones y cobertura social.

La expansión del monotributo también puede ocultar situaciones de dependencia laboral encubierta o trabajos de baja productividad. Por eso, el aumento de inscriptos no compensa de manera directa la pérdida de puestos asalariados registrados.

FATE y Tenaris Siat, dos conflictos en el conurbano

Los datos generales encuentran una expresión concreta en distintos conflictos industriales del conurbano bonaerense.

En San Fernando, la planta de neumáticos FATE permanece sin actividad desde febrero. Cerca de mil trabajadores continúan reclamando la reapertura de las instalaciones y la preservación de los puestos laborales.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino impulsa un proyecto de ocupación temporal para reactivar la producción mientras se resuelve el conflicto. La empresa atribuyó el cierre a la pérdida de competitividad y al crecimiento de las importaciones.

En Lanús, la planta de Tenaris Siat atraviesa una disputa por 150 despidos. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer provisoriamente la medida.

La comisión interna denunció que las reincorporaciones todavía no se concretaron, mientras la empresa vinculó el ajuste con la finalización de contratos relacionados con Vaca Muerta y la falta de nuevos proyectos de infraestructura.

Ambos casos muestran el impacto de la retracción sobre ramas industriales que concentran empleo calificado y tienen una fuerte relación con otras actividades económicas del territorio.

La capacidad industrial volvió a caer

El escenario laboral coincide con una menor utilización de la capacidad productiva. De acuerdo con el último informe del INDEC, la industria trabajó en mayo al 58,4% de su capacidad instalada.

El porcentaje quedó por debajo del 59,9% registrado en abril y del 58,9% correspondiente a mayo de 2025. Esto significa que más de cuatro de cada diez máquinas, equipos e instalaciones disponibles permanecieron sin utilizar.

La metalmecánica, excluida la industria automotriz, presentó uno de los niveles más bajos: utilizó solamente el 38,7% de su capacidad, frente al 46% del mismo mes del año anterior.

El INDEC relacionó ese retroceso con una menor producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. En términos interanuales, la fabricación de maquinaria agrícola cayó 29,6% y la de electrodomésticos retrocedió 34,1%.

La combinación entre cierre de empresas, pérdida de empleo asalariado y capacidad industrial ociosa expone los límites de una recuperación concentrada en sectores con baja demanda laboral. Aunque algunos indicadores generales muestran crecimiento, esa mejora todavía no logra extenderse al entramado productivo ni revertir la caída del trabajo registrado.