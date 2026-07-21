Movimientos sociales cortarán rutas y accesos contra el fin de Volver al Trabajo

Los movimientos sociales realizarán este miércoles 22 de julio una jornada nacional de protesta con cortes en rutas, puentes y accesos, en rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo y al cese de la asignación mensual que perciben más de 900.000 beneficiarios.

La medida es impulsada por la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y forma parte de un plan de lucha que incluirá nuevas movilizaciones durante las próximas semanas. Los puntos de bloqueo y los horarios serán definidos durante las horas previas y no se comunicarán públicamente, con el objetivo de evitar que las fuerzas de seguridad impidan las concentraciones.

Entre los lugares utilizados en protestas anteriores aparecen los puentes Saavedra y Pueyrredón, la avenida General Paz, el cruce de Panamericana y Ruta 197 y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Sin embargo, las organizaciones no confirmaron cuáles serán afectados durante esta jornada.

Desde el Ministerio de Seguridad anticiparon que se aplicará el protocolo antipiquetes y que las fuerzas federales intervendrán en caso de que se interrumpa la circulación en accesos bajo su jurisdicción.

El reclamo por los más de 900.000 beneficiarios

La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, aseguró que la eliminación de la prestación tendrá consecuencias sobre los trabajadores de la economía informal y también sobre las actividades comerciales de cada localidad.

“Este 22 realizaremos cortes en rutas, puentes y accesos de todo el país rechazando la política criminal de este Gobierno nacional que le quita el salario del Programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes”, afirmó.

Según la dirigente, más de 930.000 personas dejarán de recibir el ingreso mensual de 78.000 pesos. Duarte sostuvo que esos recursos se destinaban principalmente al consumo en comercios de cercanía, como almacenes, verdulerías y kioscos, por lo que advirtió que el impacto también alcanzará a las economías locales.

La asignación de Volver al Trabajo está establecida oficialmente en 78.000 pesos mensuales y el programa fue creado para las personas transferidas desde el antiguo Potenciar Trabajo. Su normativa fijó una vigencia de 24 meses y contempló servicios de orientación, capacitación y asistencia para la inserción laboral.

El fallo que habilitó el cierre del programa

La protesta se produce después de que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocara una medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a sostener los pagos.

La resolución dejó sin efecto la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgado Federal de Campana y habilitó al Gobierno a avanzar con el cierre del esquema desde agosto. El fallo afecta a más de 900.000 personas que percibían la asignación mensual.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, prevé reemplazar las transferencias directas por un sistema de vouchers destinado a cursos y actividades de capacitación laboral. Los recursos serían derivados hacia empresas, centros de formación y organizaciones responsables de brindar los talleres.

La UTEP rechazó la resolución judicial y reclamó la continuidad del denominado salario social complementario. Duarte también pidió que gobernadores e intendentes se pronuncien contra la medida, al considerar que la reducción del dinero circulante tendrá efectos directos en cada territorio.

“Si no hay salario para los más humildes, no va a haber paz social para ningún gobierno”, expresó la dirigente.

Un plan de protestas que continuará en agosto

Los cortes serán el inicio de un cronograma que contempla una movilización el próximo 7 de agosto, Día de San Cayetano. La convocatoria partirá desde el santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers y finalizará en Plaza de Mayo.

Las organizaciones buscarán recuperar la consigna de “paz, pan, tierra, techo y trabajo” utilizada en la primera marcha de Los Cayetanos, realizada en 2016.

El plan también incluye la preparación de una Marcha Federal con cierre frente a la Casa Rosada. Los dirigentes sociales mencionaron además la posibilidad de confluir en un paro general, aunque la CGT no realizó hasta el momento un anuncio oficial sobre una medida de esas características.

Desde los movimientos populares reconocen que el protocolo antipiquetes, los operativos policiales y las dificultades económicas redujeron la participación en las protestas durante los últimos años. No obstante, esperan que la jornada nacional permita mostrar que las organizaciones todavía conservan capacidad de movilización.

El Gobierno, por su parte, anticipó que no dará marcha atrás con el cierre de Volver al Trabajo y ratificó que impedirá los bloqueos que afecten la circulación.