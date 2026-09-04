El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dispuso cambios en la conducción del Correo Argentino y designó a Adrián González como nuevo presidente de la compañía estatal. El funcionario reemplazará a Camilo Baldini, quien estaba al frente de la empresa desde fines de 2023.

La renovación también alcanza al cargo de CEO, que será ocupado por Bruno Finiello. Las designaciones fueron comunicadas este viernes por la Jefatura de Gabinete, área bajo cuya órbita funciona actualmente el Correo.

El movimiento adquiere relevancia por el papel que cumple la empresa en la organización de los procesos electorales nacionales. A través de su Dirección de Servicios Electorales, el Correo Argentino tiene a su cargo el despliegue y repliegue de urnas, la distribución de padrones y documentación, el traslado de materiales y la transmisión de los telegramas de escrutinio.

La modificación de las autoridades se produce cuando falta aproximadamente un año para las elecciones presidenciales de 2027 y mientras el Gobierno comienza a preparar las distintas etapas necesarias para los próximos comicios.

El perfil electoral del nuevo presidente

Adrián González es abogado, especialista en derecho público y electoral y cuenta con más de dos décadas de experiencia en la gestión de organismos públicos. Hasta su designación se desempeñaba como titular del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo presidente también trabajó como director de Servicios Electorales y director titular del propio Correo Argentino. Previamente se desempeñó como asesor de la Dirección Nacional Electoral y ocupó cargos durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

González fue propuesto por el gobierno de Jorge Macri para conducir el Instituto de Gestión Electoral porteño y recibió el acuerdo de la Legislatura de la Ciudad en junio de 2024. Su trayectoria profesional se encuentra vinculada principalmente con la administración y organización de comicios.

La elección de ese perfil coloca al frente del Correo a un funcionario con experiencia específica en procesos electorales, dentro de una compañía que actúa como operadora logística exclusiva en las elecciones nacionales.

En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2023, la empresa distribuyó 106.659 urnas en 17.432 establecimientos de votación. Para ese operativo utilizó más de 16.000 vehículos y movilizó a más de 77.000 trabajadores en todo el país.

Bruno Finiello asumirá como CEO

La nueva estructura directiva se completará con la incorporación de Bruno Finiello como CEO. El funcionario es economista y cuenta con experiencia en logística, distribución, transformación operativa y modernización de procesos.

A lo largo de su carrera ocupó cargos directivos en empresas como Accenture y Cencosud, además de desempeñarse en sociedades estatales como Aerolíneas Argentinas.

Su llegada se produce después de una etapa de reducción de personal y reorganización interna del Correo. Durante la gestión de Baldini dejaron la empresa más de 4.000 trabajadores, sobre una plantilla que rondaba los 16.800 empleados.

La salida de Camilo Baldini

Baldini había asumido como presidente del Correo Argentino el 27 de diciembre de 2023, durante los primeros días de la gestión de Javier Milei. Contaba con una extensa trayectoria previa dentro de la empresa, a la que había ingresado en 2012 como gerente de Abastecimiento.

Posteriormente fue CEO durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y regresó en enero de 2020 como director general ejecutivo, durante el gobierno de Alberto Fernández.

En su despedida, Baldini reivindicó los resultados de su administración y señaló que los estados contables de 2025 registraron una ganancia superior a los $209.000 millones. También sostuvo que la compañía logró revertir más de 15 años de déficit operativo y alcanzar el equilibrio económico.

Con la designación de González y Finiello, la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa en la conducción de una empresa estratégica tanto por sus servicios postales y logísticos como por su participación en la organización de las elecciones nacionales.