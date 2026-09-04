Los anuncios del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas provocaron una serie de cuestionamientos de dirigentes del peronismo, la izquierda y la Unión Cívica Radical. Las críticas apuntaron principalmente contra la demora en la aplicación de herramientas legales vigentes, las contradicciones de la política exterior y la falta de acciones previas frente al avance de proyectos petroleros en el Atlántico Sur.

El Presidente anunció medidas destinadas a acelerar y endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las inmediaciones de las islas sin autorización argentina. También planteó avanzar con una Base Naval Integrada en Ushuaia y crear un Consejo de Seguridad Nacional.

Desde la oposición sostuvieron que varias de esas iniciativas ya contaban con antecedentes normativos o administrativos y reclamaron que el Gobierno convierta los anuncios en decisiones concretas.

Cuestionamientos por la demora ante el proyecto Sea Lion

Uno de los planteos más duros provino del ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, quien afirmó que el Ejecutivo demoró 267 días en utilizar instrumentos que ya estaban disponibles.

El funcionario bonaerense tomó como referencia el anuncio realizado el 10 de diciembre de 2025 por Navitas y Rockhopper sobre su decisión final de invertir en Sea Lion, el proyecto de explotación petrolera previsto en la Cuenca Malvinas Norte.

Bianco recordó que la Ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Además, cuestionó que durante ese período no se hubieran adoptado medidas efectivas para afectar los intereses vinculados con la iniciativa.

El diputado de Unión por la Patria Germán Martínez también preguntó por qué el Gobierno no aplicó antes las herramientas normativas disponibles. En la misma línea, el diputado nacional Sebastián Galmarini consideró que el cambio de posición presidencial no resulta consistente con las posturas sostenidas anteriormente por Milei.

Críticas a la política exterior del Gobierno

El ex canciller Jorge Taiana afirmó que las medidas fueron anunciadas después de una política que, según sostuvo, facilitó el avance británico sobre los intereses argentinos. También advirtió sobre la utilización de la causa Malvinas para impulsar un Consejo de Seguridad Nacional.

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, señaló que la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia comenzó en 2022 y cuestionó la demora en el envío de fondos para continuar las obras. No obstante, destacó que Milei reconociera que los habitantes de las islas constituyen una población implantada.

Rossi consideró positivo que el Presidente se acerque a la posición histórica argentina de defensa de la soberanía, aunque reclamó coherencia y previsibilidad en la política exterior.

Matías Kulfas, ex ministro de Producción, vinculó sus críticas con el avance de Sea Lion. Señaló que la decisión de inversión de las compañías se completó sin interferencias del Gobierno argentino, pese a tratarse de una actividad que no cuenta con autorización nacional.

También se pronunciaron Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Malena Galmarini, César Milani y Pablo Avelluto. Sus mensajes coincidieron en cuestionar el momento elegido para realizar los anuncios y la relación entre el nuevo discurso presidencial y las posiciones sostenidas anteriormente por Milei sobre el conflicto.

Reclamos desde la izquierda y el radicalismo

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó especialmente la creación del Consejo de Seguridad Nacional y el pedido de facultades especiales para intervenir frente a cuestiones vinculadas con la soberanía y los recursos estratégicos.

Myriam Bregman

En la Unión Cívica Radical, Pablo Juliano pidió convocar al Consejo Nacional de Malvinas y reclamó revisar decisiones relacionadas con instalaciones militares y políticas de defensa. El dirigente sostuvo que una política de Estado necesita acuerdos amplios y duraderos.

Ricardo Alfonsín también señaló que varias de las medidas anunciadas coinciden con reclamos que sectores opositores venían formulando desde el inicio de la gestión.

Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex ministro de Educación, adoptó una posición parcialmente diferente. Consideró positivo que Malvinas sea presentada como una causa nacional y que el Gobierno convoque a trabajar en conjunto, aunque advirtió que el discurso contradice decisiones adoptadas durante los últimos años.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la cadena nacional de Milei multiplicó por 26 la conversación política sobre Malvinas en las redes sociales. El seguimiento registró más de 7.000 publicaciones durante las tres horas posteriores al mensaje y mostró un escenario dividido entre apoyo y rechazo.

Las reacciones opositoras dejaron planteado un reclamo común: que la política sobre Malvinas mantenga continuidad institucional, aplique las leyes vigentes y traduzca los anuncios en medidas verificables frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.