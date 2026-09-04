Paritaria estatal bajo presión: ATE apura a Kicillof y exige una nueva recomposición en septiembre

ATE Buenos Aires presentó este viernes un pedido formal ante el Ministerio de Trabajo para que el gobierno de Axel Kicillof reabra de manera urgente la negociación salarial durante septiembre. La revisión ya había quedado establecida en el último acuerdo, que dispuso un incremento del 5% en julio y otro 2% en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.

Con el segundo tramo ya incorporado a los salarios, el sindicato busca evitar que la convocatoria se demore y reclama una nueva recomposición para afrontar los últimos meses del año. La negociación estará atravesada por dos elementos: el deterioro de los ingresos estatales y las dificultades financieras que la Provincia atribuye al recorte de recursos nacionales.

“La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”, sostuvo ATE en la presentación enviada a la cartera laboral que conduce Walter Correa.

El último entendimiento incorporó además el pase a planta permanente del personal temporario ingresado durante 2024 y 2025, modificaciones en los mecanismos de selección para cargos jerárquicos y la apertura de mesas técnicas sobre carrera administrativa y convenios colectivos.

ATE había informado inicialmente que el proceso de regularización alcanzaría a más de 8.000 trabajadores, dentro de un universo de aproximadamente 14.000 agentes temporarios cuya estabilidad forma parte de los reclamos del sindicato.

La clave para la discusión actual fue la incorporación expresa de una reapertura en septiembre, destinada a seguir la evolución de los precios y los ingresos.

ATE apunta contra el ajuste nacional

En su presentación, el gremio vinculó la situación salarial con la política fiscal del gobierno de Javier Milei y con la reducción de transferencias y fondos destinados a Buenos Aires. Según ATE, el superávit exhibido por la administración nacional se construye parcialmente a partir de recursos que dejaron de llegar a las provincias, lo que reduce el margen presupuestario para mejorar los ingresos del personal estatal.

El sindicato describió ese proceso como un “recorte fenomenal de las transferencias” y advirtió que repercute directamente sobre las cuentas bonaerenses y las condiciones de vida de sus trabajadores.

El secretario general del gremio, Claudio Arévalo, había reconocido las dificultades financieras de la Provincia durante la negociación de julio. Al mismo tiempo, señaló que la pauta resultaba insuficiente para recuperar el terreno perdido y pidió priorizar a los sectores con menores remuneraciones, particularmente a los auxiliares de la educación.