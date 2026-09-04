Paritaria estatal bajo presión: ATE apura a Kicillof y exige una nueva recomposición en septiembre
Política04 de septiembre de 2026Mariana Portilla
El gremio presentó un reclamo formal para activar la revisión acordada con la Provincia. Endeudamiento, pluriempleo, tarifas y pérdida de poder adquisitivo atraviesan una negociación condicionada por la caída de los recursos bonaerenses.
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