Kicillof prepara su desembarco en China: inversiones, exportaciones y una agenda propia frente a Milei

Axel Kicillof.

El viaje que Axel Kicillof prepara para comienzos de noviembre dejó de ser solamente una misión comercial. La escala en China le permitirá buscar inversiones para la provincia de Buenos Aires, acompañar a empresas interesadas en ampliar sus exportaciones y profundizar el plan de Kicillof para abrir mercados mientras Javier Milei confronta con los socios. Con la sucesión presidencial de 2027 ya instalada en la conversación peronista, la gira también tendrá una lectura electoral inevitable.

Según pudo reconstruir este medio, la agenda comenzaría el martes 3 de noviembre en Beijing y continuaría en Shanghái. Allí, Kicillof prevé participar el día 5 de la apertura de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), que se desarrollará hasta el 10. El gobernador regresaría al país el viernes 6 para estar en Buenos Aires antes de la llegada del papa León XIV, prevista para el domingo 8.

Beijing y Shanghái en cuatro días

La misión tendrá un perfil productivo y una agenda ajustada. El equipo bonaerense prepara reuniones con compañías estatales y privadas vinculadas con proyectos que quedaron paralizados o sin avances durante la administración libertaria. La apuesta consiste en explorar iniciativas que puedan radicarse en la Provincia sin garantía soberana y, por lo tanto, sin depender de una intervención directa del Gobierno nacional.

Entre las carpetas aparece el convenio firmado en 2022 con China National Nuclear para la construcción de Atucha III en Zárate. También figura el acuerdo con China Electric Power Equipment and Technology y su filial CET Argentina, que contemplaba una inversión de US$1.100 millones en transporte eléctrico.

🇨🇳🇦🇷 | Nos reunimos con el embajador de la República Popular China, Wang Wei, con el objetivo de potenciar la relación entre ese país y la Provincia.



Profundizar nuestros vínculos bilaterales es fundamental para el desarrollo bonaerense. pic.twitter.com/I4YUdjoVoF — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 17, 2024

La lista incluye conversaciones con Power China por desarrollos fotovoltaicos y eólicos; con Gezhouba por obras de saneamiento y acueductos; y con Huawei por proyectos de centros de datos y empleo tecnológico. El gobierno provincial también pretende conversar con automotrices y fabricantes de electrodomésticos, entre ellos Midea, para evaluar la instalación de plantas productivas en territorio bonaerense.

Kicillof viajaría acompañado por empresarios invitados a través de los ministros Augusto Costa, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y Javier Rodríguez, de Desarrollo Agrario. En la CIIE, la delegación mantendría encuentros con compradores chinos para ampliar mercados y colocar producción provincial.

La agenda institucional contempla una reunión en Shanghái con Dilma Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, bloque al que Milei decidió no incorporar a la Argentina. También se preparan encuentros con funcionarios y autoridades del Partido Comunista y una conferencia de Kicillof en una universidad, donde recibiría una distinción y se analizarían posibilidades de cooperación en inteligencia artificial.

El exembajador argentino Sabino Vaca Narvaja, que colabora con la organización, sostuvo en una entrevista reciente que podría producirse un saludo entre Kicillof y Xi Jinping durante la feria. No se trataría de una bilateral, sino de un intercambio breve. El gobernador conoce al mandatario chino desde su etapa como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y también integró la delegación de Alberto Fernández que viajó a China en febrero de 2022.

El ruido diplomático y el swap

La gira toma volumen mientras la relación entre Beijing y la administración de Milei atraviesa un nuevo deterioro. El episodio más reciente se originó en una publicación de Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno e identificado con el ecosistema libertario de Las Fuerzas del Cielo, que vinculó a una empresa estatal china con la tragedia ocurrida en la frontera entre Nepal y el Tíbet.

Las autoridades chinas atribuyeron el desastre al colapso repentino de un glaciar y rechazaron las acusaciones contra sus proyectos de infraestructura. La embajada en Buenos Aires difundió una protesta pública y, según fuentes diplomáticas citadas en el material consultado, la Cancillería china convocó a la representación argentina en Beijing para expresar su malestar. Como el embajador Marcelo Suárez Salvia se encontraba fuera de la ciudad, asistió el consejero Guillermo Simunovich.

Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina.

El malestar no se limitaría al mensaje de Carreira. Beijing también observa la decisión argentina de permanecer fuera de los BRICS, las objeciones contra empresas chinas en procesos licitatorios y el alineamiento de la Casa Rosada con la administración de Donald Trump. Fuentes familiarizadas con la relación bilateral señalaron que China podría revisar el swap recientemente renovado si considera que continúa una política hostil. No existe, hasta ahora, una comunicación oficial que confirme esa medida.

El acuerdo fue extendido por cinco años y equivale a unos US$19.000 millones. Una eventual alteración afectaría una herramienta relevante para las reservas administradas por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y para el esquema económico conducido por el ministro Luis “Toto” Caputo.

Una agenda propia hacia 2027

La misión se inscribe en una secuencia con la que Kicillof busca presentar un criterio multilateral frente a la concentración de vínculos nacionales con Estados Unidos e Israel. Esta semana recibió al embajador de Canadá, Stewart Wheeler, junto con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y el oficial de Política y Economía de la embajada, Santiago Baruh.

Kicillof recibió este miércoles en su despacho al embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Wheeler.

Hablaron de cooperación económica, comercial y científica, incluida la tecnología canadiense que Aguas Bonaerenses utiliza en el dique Paso de las Piedras con la Autoridad del Agua y la Universidad Nacional del Sur.

La misma orientación apareció ante el deterioro del vínculo con Brasil. Después de las declaraciones de Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador se comunicó con el canciller Mauro Vieira y advirtió sobre los riesgos para las inversiones, las exportaciones y el empleo. Antes había llevado ese perfil a Barcelona, donde mantuvo contactos con dirigentes latinoamericanos y europeos.

El volumen económico bonaerense sostiene esa proyección: la Provincia concentra el 38% de la población argentina y genera el 50% del valor industrial del país. En un encuentro federal reciente, Kicillof resumió la diferencia con la política exterior libertaria: “Que nuestras decisiones de política exterior estén dictadas por Estados Unidos e Israel es ridículo, es nocivo y es grave. [...] No te podés subordinar de manera absurda y de manera absolutamente acrítica. No podés, no sirve”.