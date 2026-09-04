La Justicia de Bolivia confirmó el traslado del consultor político argentino Fernando Cerimedo a la cárcel de Chonchocoro, un penal de máxima seguridad ubicado en La Paz. Allí deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Cerimedo permanece alojado en la prisión de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. Su defensa intentará frenar la derivación durante una audiencia prevista para este viernes, bajo el argumento de que desde el establecimiento actual puede ejercer plenamente su derecho a la defensa. Las fuentes consultadas coinciden en la confirmación del traslado y en la presentación de los abogados.

Dos investigaciones avanzan en paralelo

La prisión preventiva vinculada con el presunto enriquecimiento ilícito se desarrolla en paralelo con otra investigación judicial. En ese segundo expediente, Cerimedo está acusado por la presunta tentativa de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, luego del ataque perpetrado por sicarios el pasado 17 de agosto.

El consultor negó las acusaciones formuladas en su contra. La Justicia boliviana deberá continuar con la producción de pruebas para determinar su eventual responsabilidad en ambos expedientes, que tramitan de manera independiente.

La situación procesal se agravó luego de que la Sala Penal de La Paz ratificara la detención preventiva por enriquecimiento ilícito. La medida fijó un plazo de seis meses y estableció como lugar de cumplimiento el penal de Chonchocoro, aunque la defensa todavía busca impedir el traslado.

Una investigación parlamentaria en Chile

En paralelo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la creación de una comisión especial para investigar posibles mecanismos de manipulación algorítmica y campañas de desinformación mediante cuentas automatizadas durante elecciones y plebiscitos realizados desde 2020.

La comisión buscará determinar si Cerimedo participó en la campaña por el “Rechazo” durante el plebiscito constitucional chileno de 2022 y si tuvo vínculos con sectores del Partido Republicano. La apertura de la investigación fue aprobada con 69 votos afirmativos, 43 negativos y una abstención.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, rechazó que su gobierno mantenga vínculos laborales o contratos de asesoría con el consultor argentino. La investigación parlamentaria deberá establecer el alcance de su eventual participación en las campañas digitales desarrolladas en ese país. La comisión fue constituida tras superar el mínimo de 62 votos requerido.

La audiencia prevista por la defensa será ahora determinante para definir si Cerimedo permanece en Palmasola o es trasladado a Chonchocoro mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.