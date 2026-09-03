Desde Chile, Milei cargó contra Macri: “Se dejó correr”

Desde Chile, Milei recordó el conflicto por la reforma previsional durante el gobierno de Cambiemos.

El presidente Javier Milei aprovechó su participación en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, realizado en Santiago de Chile, para combinar una defensa enfática de su programa económico con una renovada ofensiva contra la izquierda, el presidente español Pedro Sánchez y su antecesor Mauricio Macri. En paralelo, reivindicó el derrocamiento de Salvador Allende y llamó a los sectores de derecha a profundizar su coordinación internacional.

El mandatario argentino abrió el encuentro organizado por la Fundación Disenso con un mensaje dirigido al referente de Vox Santiago Abascal y al presidente chileno José Antonio Kast, con quien mantiene una relación política cercana.

Durante el discurso, sostuvo que su gobierno logró eliminar desde el comienzo el déficit del Tesoro, que ubicó en cinco puntos del PBI, y que seis meses después hizo lo propio con el déficit cuasifiscal, estimado en diez puntos. Según su planteo, eso permitió alcanzar en medio año una reducción de 15 puntos del déficit fiscal consolidado.

El Presidente también destacó la evolución de las exportaciones y el consumo y aseguró que el país lleva varios meses de expansión económica. Además, proyectó que, de cumplirse las estimaciones para 2026 y 2027, la Argentina podría acumular un crecimiento cercano al 20% en cuatro años.

A esa defensa sumó una comparación con administraciones anteriores. Milei aseguró que durante su gestión se crearon más de 500.000 puestos de trabajo netos y elevó la cifra a 600.000 al contabilizar, según su propia metodología, la reducción del empleo público. También destacó el resultado fiscal y sostuvo que el Gobierno transita su tercer año consecutivo de superávit financiero.

El mensaje para Macri

En medio de esa defensa, Milei volvió sobre la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y utilizó el episodio de las protestas frente al Congreso de 2017 como una advertencia sobre lo que, a su criterio, puede ocurrir cuando un gobierno cede ante las presiones políticas.

“Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, sostuvo el mandatario.

Milei fue todavía más directo al referirse al expresidente. Dijo que el gobierno de Cambiemos “sucumbió a la presión de la política” y afirmó que Macri “se dejó correr” por quienes le arrojaron “catorce toneladas de piedra” y por quienes consideraba aliados y le recomendaban “poner el freno de mano”.

La referencia apunta a las protestas registradas en diciembre de 2017, durante el debate de la reforma previsional impulsada por la administración de Cambiemos.

Milei volvió sobre la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y utilizó el episodio de las protestas frente al Congreso de 2017.

La ofensiva contra la izquierda

El otro eje central de la exposición fue la construcción de un adversario político que, según Milei, trasciende las fronteras argentinas.

El jefe de Estado sostuvo que la izquierda regional lleva décadas organizada y que continúa buscando recuperar espacios de poder. La acusó de utilizar protestas, medios de comunicación y distintas herramientas políticas para generar incertidumbre y cuestionar a gobiernos identificados con las ideas de la libertad.

En ese contexto, propuso que la derecha construya una estructura internacional propia. “Si ellos tuvieron su Internacional Socialista, la derecha también se tiene que organizar”, planteó.

Milei llamó a dejar de lado las diferencias internas para concentrarse en los puntos en común y profundizar los vínculos entre los dirigentes y partidos que comparten una misma orientación ideológica.

“Al mal organizado se lo vence con el bien organizado; no hay otra manera”, afirmó durante una de las partes centrales de su discurso.

La intervención también incluyó una nueva escalada verbal contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Cuestionó la política migratoria española y acusó a Sánchez de facilitar una inmigración que calificó de “descontrolada” y de contribuir a la degradación de la identidad española.

En uno de los pasajes más duros, se refirió al mandatario español como “Pedrito” y afirmó: “Está más sucio que una papa”. Luego volvió a recordar sus anteriores acusaciones contra el Gobierno español y sostuvo que los hechos recientes, según su interpretación, terminarían respaldando sus cuestionamientos.

La intervención también incluyó una nueva escalada verbal contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Otro de los momentos de mayor impacto político ocurrió cuando Milei se refirió a la historia reciente de Chile y reivindicó el proceso posterior al derrocamiento de Salvador Allende en 1973.

“Chile es un lugar emblemático porque nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural”, sostuvo, antes de afirmar que, tras el derrocamiento de Allende mediante el golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet, el país ingresó en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió durante más de cuatro décadas.

El mandatario argentino presentó esa etapa como una referencia económica para la región y cuestionó posteriormente el giro de Chile hacia lo que definió como “el socialismo del siglo XXI”.

La referencia tuvo lugar precisamente en Santiago y ante un auditorio en el que también participa el actual presidente chileno, José Antonio Kast, quien asumió recientemente y es uno de los principales aliados políticos de Milei en la región.