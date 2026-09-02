De la billetera virtual a la mora: la respuesta bonaerense al endeudamiento juvenil.

Un crédito puede aprobarse desde el celular en pocos minutos. El problema aparece después, cuando las cuotas, los intereses y los gastos adicionales chocan con ingresos inestables o con un primer empleo que todavía no llegó. Frente al avance del endeudamiento juvenil y de los préstamos digitales, la provincia de Buenos Aires comenzó a desplegar una estrategia de prevención en escuelas, espacios públicos y aulas de formación docente.

La Defensoría del Pueblo bonaerense lanzó “Antes de firmar”, una campaña de educación financiera destinada a quienes acceden a créditos, aplicaciones de préstamos y compras financiadas. Las primeras acciones territoriales se realizarán en Esteban Echeverría, donde equipos del organismo recorrerán escuelas secundarias y plazas para entregar una guía práctica y conversar con los jóvenes.

La advertencia se apoya en cifras que describen un ingreso temprano y frágil al sistema crediticio. Según la Defensoría, el 40% de los jóvenes de entre 18 y 21 años que tomaron un préstamo tiene dificultades para pagarlo y nueve de cada diez se endeudaron antes de obtener su primer empleo formal. En las fintech y billeteras virtuales, agregó el organismo, la mora puede triplicar la registrada en la banca tradicional.

La deuda llegó antes que el trabajo

El diagnóstico coincide con la advertencia de Alejandro Formento, director del Banco Provincia. En diálogo radial, explicó que el crédito formal, bancario y no bancario, acumula 20 meses consecutivos de crecimiento de las irregularidades. De acuerdo con los datos de julio que atribuyó al Banco Central, 13 de cada 100 créditos tomados por las familias presentan problemas de pago.

Formento señaló que en territorio bonaerense ese indicador llega a 20 puntos. Lo vinculó con una estructura productiva muy asociada al mercado interno, castigada por la caída del salario y la pérdida de empleos formales durante el ajuste del Gobierno nacional.

El funcionario puso el acento sobre quienes tienen entre 18 y 21 años. “Nueve de cada diez pibes que tomaron un crédito no tienen trabajo ni ingresos regulares”, sostuvo, y advirtió que muchos ya figuran en la Central de Deudores antes de aparecer en los registros públicos como asalariados.

Informe CEPA.

Las mediciones citadas no describen exactamente el mismo universo, pero muestran una tendencia convergente. En una entrevista reciente, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, exministro de Obras Públicas de la Nación y exintendente de San Martín, afirmó que uno de cada dos jóvenes está endeudado. También sostuvo que el desempleo entre los 18 y los 25 años aumentó cinco puntos en los últimos meses y duplica la tasa promedio.

El origen de la mora, en disputa

El crecimiento de las deudas abrió además una discusión política sobre sus causas. Formento rechazó la explicación del diputado libertario Alberto Benegas Lynch, quien había asociado el problema con la compra de televisores para el Mundial. “Las estadísticas por sí solas acreditan que ese no es el problema”, respondió el director de la banca pública, y aseguró que la irregularidad se quintuplicó respecto del año pasado.

También expresó reparos sobre el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, para impulsar créditos hipotecarios con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Según Formento, el alcance previsto sería reducido y estaría orientado principalmente a sectores de ingresos medios y medios altos, por lo que difícilmente ofrecería una salida al grueso de la población excluida del financiamiento.

Katopodis ubicó el endeudamiento dentro de un deterioro más amplio. Afirmó que los servicios de luz, gas y transporte duplicaron su peso sobre los ingresos, que se acumularon doce meses de destrucción del empleo formal privado y que 1,3 millones de personas pasaron de obras sociales, prepagas o mutuales al sistema público de salud; la mitad de ese grupo, según indicó, son jóvenes.

Para el ministro de Axel Kicillof, esos resultados explican el desencanto de una parte de ese electorado con Javier Milei. “Para un pibe se hace cada vez más difícil conseguir laburo y poder llegar a fin de mes”, sostuvo. En el mismo reportaje planteó que el peronismo debe construir una alternativa amplia y elegir sus candidaturas mediante una PASO, sin “lapicera” ni acuerdos cerrados.

Prevención en escuelas y plazas

La respuesta bonaerense no se limita a describir la mora. La guía de “Antes de firmar” enseña a detectar aprobaciones inmediatas, ofertas de “cuotas sin interés” aplicadas sobre precios inflados y otras condiciones que pueden encarecer una compra. También diferencia la Tasa Nominal Anual del Costo Financiero Total, el indicador que permite saber cuánto se pagará realmente.

El material incluye un test de seis preguntas antes de aceptar un financiamiento y recomendaciones para quienes ya tienen atrasos: ordenar compromisos, priorizar las obligaciones con tasas más altas y exigir que cualquier acuerdo quede asentado por escrito.

En paralelo, Banco Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación pusieron en marcha “Educación financiera para una ciudadanía crítica”. La primera edición comenzó el 6 de agosto, dura dos meses y reúne a 720 docentes secundarios en doce aulas virtuales, con seis capacitadores y cuatro módulos audiovisuales. El curso otorga puntaje y tendrá una segunda convocatoria en octubre.

La formación surgió de la experiencia de Rico en Data, desarrollada por el banco en escuelas secundarias, e incorpora billeteras digitales, compras online, apuestas, publicidad, ahorro, consumo y planificación personal. Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, sintetizó el criterio de la campaña: “Pedir un préstamo o aceptar un crédito desde el celular puede llevar apenas unos minutos. Entender cuánto vamos a terminar pagando puede llevar un poco más, y eso hace una enorme diferencia”.

La consigna que comenzará a circular entre estudiantes resume la advertencia: “¿Sabés cuánto vas a terminar pagando? Si no lo entendés, no lo firmes”.