El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó las iniciativas provinciales que promueven leyes de “compre local” y consideró que esas disposiciones dificultan el desarrollo de empresas con capacidad para operar a mayor escala.

El funcionario centró sus críticas en las normas que establecen condiciones o preferencias para que las compañías mineras y energéticas contraten como proveedores a empresas radicadas en las provincias o los municipios donde desarrollan sus proyectos.

“Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”, afirmó Sturzenegger.

Las declaraciones fueron realizadas durante la apertura del foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Allí, el ministro volvió a presentar la defensa de los derechos de propiedad y la desregulación económica como los principales ejes del programa del Gobierno nacional.

Qué implican las leyes de “compre local”

Las iniciativas de “compre local” buscan favorecer la participación de proveedores de la misma provincia o municipio en las contrataciones vinculadas con grandes proyectos productivos.

Este tipo de disposiciones puede incluir prioridades, porcentajes mínimos de contratación o exigencias relacionadas con el domicilio de las empresas proveedoras. Su objetivo es que una parte de la inversión y de la demanda generadas por actividades como la minería y la energía permanezca en los territorios donde se explotan los recursos.

Sturzenegger planteó una posición diferente. Según expresó, limitar la contratación a pequeñas empresas locales puede impedir la formación de proveedores capaces de operar en diferentes provincias y alcanzar una escala mayor.

El funcionario también vinculó su cuestionamiento con la distribución de los beneficios producidos por los sectores energético y minero. En su interpretación, permitir que las empresas contraten proveedores de otras jurisdicciones favorecería una distribución territorial más amplia de esas oportunidades.

Durante su exposición no anunció una medida concreta para modificar o dejar sin efecto las normas provinciales. El planteo quedó presentado como una crítica política y económica a ese tipo de regulaciones.

La desregulación como eje del Gobierno

Sturzenegger sostuvo que una regulación puede limitar el ejercicio de los derechos de propiedad y reafirmó que el Gobierno continuará con su programa de reformas.

También relacionó la defensa de esos derechos con el mantenimiento del superávit fiscal. Según explicó, un Estado con déficit puede recurrir a aumentos de impuestos para cubrir el desequilibrio, lo que afectaría los recursos del sector privado.

El ministro aseguró además que la economía argentina atraviesa un proceso de crecimiento impulsado por las exportaciones. En ese marco, proyectó una expansión del 2,7% para 2026 y del 3% para 2027.

El sector minero y el energético ocupan un lugar central dentro de esa estrategia por su capacidad para generar inversiones y ventas externas. La discusión abierta por Sturzenegger plantea ahora una diferencia sobre la manera en que los beneficios de esos proyectos deben trasladarse a las economías provinciales.

Por un lado, las leyes de “compre local” buscan reservar una parte de las contrataciones para proveedores radicados en los territorios productores. Por otro, el Gobierno nacional sostiene que esas restricciones pueden fragmentar el mercado e impedir el surgimiento de empresas con capacidad para trabajar en distintas jurisdicciones.