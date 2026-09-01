Juegos Bonaerenses: $80 millones para ocho distritos y el reclamo por los costos que sigue abierto

Juegos Bonaerenses 2026.

El financiamiento de los Juegos Bonaerenses 2026 sumó un nuevo capítulo. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense oficializó este martes aportes no reintegrables por $80 millones para ocho municipios, destinados a solventar gastos correspondientes a la etapa Interregional de la 35ª edición de la competencia. La medida quedó establecida en la Resolución 1804/2026, firmada por el ministro Andrés Larroque.

El desembolso aparece después de varias semanas en las que intendentes y funcionarios municipales plantearon dificultades para afrontar el costo creciente de las distintas instancias. Pero hay una diferencia central: los fondos ahora oficializados tienen como destino específico el desarrollo de la etapa Interregional en ocho distritos y no constituyen, según surge de la norma, una transferencia general para cubrir los gastos de todas las delegaciones que deben trasladarse por la Provincia.

La discusión, por lo tanto, tiene dos cuentas distintas: cuánto aporta la Provincia para organizar cada instancia y cuánto deben desembolsar los municipios para sostener la participación de sus competidores cuando empiezan los viajes, las estadías y los mayores costos logísticos.

De $554 millones para 135 municipios a otros $80 millones

El primer desembolso fuerte de este año había sido oficializado en agosto. A través del Decreto 1020/2026, el gobierno de Axel Kicillof destinó $554.504.500 a los 135 municipios para atender los gastos de la etapa local. La norma fue firmada también por Larroque; el ministro de Economía, Pablo López; y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

De esa suma, $391.079.700 correspondieron a Deportes Juveniles, $123.249.500 a Adultos y $40.175.300 a Cultura. Frente a los $480 millones de 2025, el monto creció cerca de un 15% nominal, aunque con marcadas diferencias entre distritos: La Matanza recibió $26.297.700 y La Plata $18.158.800, mientras Villarino obtuvo $168.300 y Tordillo $320.100.

La magnitud de la estructura acompaña otro número: más de 504 mil personas se anotaron este año, por encima de las más de 480 mil de 2025. La competencia comprende más de cien disciplinas y categorías para jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantadas.

Ahora, la Resolución 1804 incorpora otros $80 millones para la instancia Interregional. De acuerdo con el anexo de distribución, Bahía Blanca, Benito Juárez, San Pedro y Pehuajó recibirán $12 millones cada uno. Dolores, La Matanza, Ezeiza y San Fernando obtendrán $8 millones por distrito. Los recursos serán transferidos por la Dirección de Contabilidad de Desarrollo de la Comunidad y deberán rendirse ante el Tribunal de Cuentas provincial.

El reclamo municipal excede la organización de una etapa

La discusión por los recursos había quedado expuesta a mediados de agosto en una reunión realizada en Roque Pérez entre el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, intendentes y responsables deportivos de distintos municipios. Hubo intervenciones de representantes de Chascomús, Roque Pérez, Lobos, Rauch y Chivilcoy, que coincidieron en plantear dificultades económicas para sostener la participación.

En aquel momento no se anunció un esquema concreto de financiamiento para las delegaciones ni una fecha de transferencia. Entre los gastos mencionados aparecieron traslados, alojamiento, alimentación y otras erogaciones vinculadas con las instancias posteriores a la etapa local.

El subsecretario bonaerense de Deportes Cristian Cardozo y representantes de distintos municipios.

Los planteos se hicieron después más específicos. Los municipios pidieron actualizar el valor reconocido por kilómetro recorrido, acelerar las transferencias para poder contratar transporte y reservar hoteles con anticipación y aumentar el porcentaje cubierto por la Provincia.

Cardozo manifestó entonces su intención de gestionar junto a Kicillof un aporte que permitiera afrontar aproximadamente entre el 75% y el 80% de los gastos, mientras los jefes comunales solicitaron llegar al 100%.

También se propuso modificar el esquema de la Final Provincial en Mar del Plata: dividir las disciplinas en dos bloques de tres días, con una jornada intermedia compartida, para reducir la permanencia de las delegaciones y achicar gastos de alojamiento y logística. La Provincia tomó la propuesta para su análisis.

Uno de los reclamos que sintetizó el problema fue el costo de los viajes. Al describir el valor que recibían los municipios por kilómetro, el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, sostuvo: “Ahora estamos muy lejos de lo que nos dan para cubrir el combustible de las combis”.

Un aporte con destino específico

La Resolución 1804 muestra que la Provincia continúa incorporando recursos al esquema de los Juegos, pero su alcance debe distinguirse de aquellos planteos. La norma dispone $80 millones para que ocho municipios afronten gastos de la etapa Interregional; no establece un fondo general destinado a cubrir en forma integral viajes, hoteles, alimentación y permanencia de las delegaciones de los 135 distritos.

Tampoco surge de la resolución que la transferencia haya sido dictada como consecuencia directa de la reunión de Roque Pérez. Lo que sí puede reconstruirse es la secuencia: primero aparecieron los reclamos por costos y previsibilidad; luego la Provincia evaluó alternativas y, al comenzar septiembre, formalizó un nuevo desembolso para una instancia específica.

Con las etapas regionales e interregionales en marcha y la Final Provincial prevista en Mar del Plata, el último acto administrativo distribuyó $12 millones para Bahía Blanca, Benito Juárez, San Pedro y Pehuajó, y $8 millones para Dolores, La Matanza, Ezeiza y San Fernando.