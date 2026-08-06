Más de medio millón de inscriptos y un reparto dispar: los números de los Juegos Bonaerenses 2026

Juegos Bonaerenses 2026

La Provincia oficializó este jueves un aporte de $554.504.500 para que los 135 municipios cubran los gastos de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026. La decisión quedó plasmada en el Decreto 1020/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y los ministros Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad; Pablo López, de Economía; y Carlos Bianco, de Gobierno.

Los recursos son aportes no reintegrables y serán ejecutados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la estructura deportiva provincial. El decreto establece que cada comuna deberá rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas bonaerense. La solicitud presupuestaria identifica a las municipalidades como beneficiarias y destina la totalidad de los fondos a la etapa local de la 35ª edición.

La medida se encuadra en el Programa Juegos Bonaerenses, creado por el Decreto 905/23, y en el documento de gestión aprobado para esta edición mediante la Resolución 1562/26. El Anexo I muestra cómo se compone la partida: $391.079.700 para Deportes Juveniles, $123.249.500 para Adultos y $40.175.300 para Cultura. Frente a los $480 millones destinados en 2025, el desembolso de este año representa una suba cercana al 15%, aunque el reparto no avanzó al mismo ritmo en todos los distritos.

Un mapa de fondos con diferencias fuertes

La Matanza encabeza la distribución con $26.297.700, seguida por La Plata, con $18.158.800; Florencio Varela, con $17.636.300; Berazategui, con $16.896.000; y Quilmes, con $15.943.400. También aparecen entre los mayores aportes Lomas de Zamora, Almirante Brown, Moreno, General Villegas, Merlo y Lanús. En el extremo opuesto quedaron Villarino, con $168.300; Tordillo, con $320.100; General Lavalle, con $426.800; y Lezama, con $729.300.

Según la comparación de la documentación oficial reconstruida para esta edición, Villarino sufrió una caída superior al 92% respecto de 2025. Adolfo Gonzales Chaves recorrió el camino inverso: pasó de no registrar aportes el año pasado a recibir $2.425.500. General Paz, José C. Paz, Baradero y Lanús también tuvieron incrementos superiores al 60%.

La distribución responde a un pedido de la Dirección de Desarrollo Deportivo para solventar la organización municipal de la primera instancia del certamen. Aunque la etapa local ya se desarrolló, la norma autoriza el pago de los costos asumidos por las comunas y deja en manos de cada administración la obligación de justificar el destino de los fondos.

Récord de participación y más categorías

El movimiento presupuestario llegó después de que la Provincia anunciara un nuevo récord: más de 504 mil personas se inscribieron en los Juegos Bonaerenses 2026. La cifra superó los más de 480 mil anotados en 2025 y abarca participantes de los 135 municipios en más de cien disciplinas deportivas y culturales.

El programa, organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de la Subsecretaría de Deportes, contempla categorías Juveniles, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Trasplantados.

Este año se incorporaron nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley para Juveniles. También continúan las propuestas intergeneracionales y las competencias para personas trasplantadas en atletismo de 1.500 metros, natación de 50 metros y tenis de mesa.

El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, atribuyó el crecimiento a la continuidad de la política provincial. “Mientras el Gobierno nacional se retira de áreas fundamentales para el desarrollo deportivo, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque continúan fortaleciendo una política pública que garantiza oportunidades de participación para miles de personas en todo el territorio provincial”, sostuvo.

El deporte, en medio de la pelea por el financiamiento

Cardozo llevó esa discusión al Congreso durante una reunión informativa de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Jorge Chica, de Unión por la Patria. Allí, atletas olímpicos y paralímpicos, dirigentes y funcionarios debatieron la crisis de financiamiento, la situación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y el impacto de los recortes sobre clubes, municipios y federaciones.

Cristian Cardozo.

El funcionario bonaerense afirmó que la actividad llegó a “un extremo” y que la Argentina se encuentra por debajo de otros países de América Latina en inversión. En paralelo, la Provincia presentó el Consejo Provincial del Deporte y el Registro de Entidades Deportivas, herramientas destinadas a coordinar asistencia entre municipios, federaciones y el Gobierno bonaerense, y a relevar la situación jurídica e institucional de clubes y organizaciones.

Tras la instancia municipal, durante agosto comenzarán las etapas regional e interregional, que se extenderán hasta octubre. Los clasificados competirán en la Final Provincial de Mar del Plata. “Son los Juegos más importantes que se han constituido a través de 35 años en toda Latinoamérica”, afirmó Cardozo.