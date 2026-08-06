“El adversario es Milei”: la consigna que ordena el despliegue del MDF en territorio bonaerense

Plenario del MDF.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) empezó a trasladar al territorio bonaerense una discusión que hasta ahora se concentraba en reuniones de conducción: cómo convertir el respaldo a Axel Kicillof en organización, programa y presencia sostenida fuera del conurbano. La hoja de ruta reúne plenarios temáticos y seccionales, una agenda legislativa propia y un encuentro de mayor escala previsto para septiembre, todavía sin fecha confirmada.

El despliegue tuvo una antesala en Quilmes. En la previa del Día de la Independencia, más de veinte organizaciones políticas, sindicales, barriales y cooperativas realizaron un plenario con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien llevó el saludo del gobernador. Allí se debatieron la coyuntura, la actividad militante y la construcción de una agenda común.

Participaron, entre otros espacios, FREQUIIP, UTPE, FETRAES, Juntos por Quilmes, La Corriente de la Militancia, La Leonardo Favio, Patria y Futuro, Movimiento Evita, La Cañada Resiste, MUP, Libres del Sur, La Eva Perón, La Carlotto, el Comité de Crisis Quilmes, Estatales con Axel y el Sindicato de Jubilados.

Bianco dejó una definición que el MDF pretende utilizar como regla de convivencia dentro del peronismo: “El adversario es Milei”. También pidió no confrontar con ningún compañero, sostuvo que esta es una etapa para construir y ubicó la discusión de candidaturas en 2027.

La salud abrió el debate en la Cuarta

El siguiente movimiento ocurrió en Nueve de Julio, donde el MDF reunió a referentes sanitarios, dirigentes e intendentes de la Cuarta Sección como Daniel Stadnik (Carlos Casares), Sergio Barenghi (Bragado), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem). El encuentro fue encabezado por Daniel Gollan, exministro de Salud bonaerense y referente del área dentro del espacio, y puso en discusión los lineamientos de un plan quinquenal para el sistema sanitario provincial.

Plenario de Salud de la Cuarta Sección.

Gollan describió un cuadro delicado por la caída de prestaciones, las dificultades de financiamiento y el cierre de clínicas privadas, un proceso que —según explicó— deriva más demanda hacia hospitales públicos y efectores municipales. Su planteo apuntó a integrar los distintos niveles de atención y a elaborar una propuesta de largo plazo con aportes surgidos de cada distrito.

La actividad también funcionó como punto de partida político para la Cuarta. El esquema prevé que los diagnósticos sectoriales no queden reducidos a exposiciones técnicas: intendentes, trabajadores y referentes territoriales deberán convertirlos en propuestas para una plataforma bonaerense. En ese marco, la política sanitaria del Gobierno nacional recibió cuestionamientos por los recortes de programas, el encarecimiento de medicamentos y la retracción de recursos.

Alberti abre la ronda seccional

Con Bianco al frente, Alberti fue elegido para abrir la ronda de plenarios seccionales. La selección del distrito vuelve a colocar a la Cuarta como primera escala del armado y le da continuidad al trabajo que el MDF venía realizando con los intendentes de la región.

La dinámica anunciada contempla un encuentro por semana en la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava secciones; para la Primera y la Tercera, por su dimensión, se proyectan mesas políticas específicas.

La Séptima ya comenzó a preparar su propia convocatoria. Allí, el ministro de Gobierno aparece entre los articuladores junto con el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi. El encuentro todavía debe terminar de definir fecha y sede, por lo que su realización se mantiene dentro del cronograma en elaboración.

El movimiento territorial corre en paralelo con la mesa legislativa que Kicillof encabezó el lunes en la Gobernación. Participaron la vicegobernadora Verónica Magario; Bianco; la secretaria general Agustina Vila; la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez; los diputados nacionales Hugo Moyano hijo y Jorge Taiana; y legisladores provinciales del MDF.

Entre ellos estuvieron los diputados Alejandro Acerbo, José Galván, Ana Luz Balor, Romina Barreiro, Diego Nanni y Silvina Nardini, y los senadores Jorge Paredi y Ayelén Durán. Durante casi tres horas repasaron iniciativas del Ejecutivo vinculadas con la industria farmacéutica bonaerense, el sistema integrado de salud, el trabajo en plataformas digitales y la seguridad pública.

Legislatura y horizonte de septiembre

En la conversación también apareció el proyecto de Durán para habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. El oficialismo evalúa alternativas si la propuesta no consigue los acuerdos necesarios, pero no existe todavía una modificación aprobada.

Los plenarios confluirían en un acto bonaerense durante septiembre, cerca del primer aniversario de la elección provincial del 7 de septiembre de 2025. Hasta entonces, la instrucción transmitida en Quilmes seguirá funcionando como marco del operativo territorial: “Esta es una etapa para construir; el tiempo de las candidaturas será el año que viene”.