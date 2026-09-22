Otro nombre para suceder a Kicillof: la carrera bonaerense suma renovación y rosca territorial

La danza de nombres, las disputas internas y la pulseada por las candidaturas ya empiezan a ordenar el tablero peronista.

La discusión por la sucesión de Axel Kicillof agregó otro nombre. El diputado provincial Luis Vivona postuló públicamente al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, para competir por la Gobernación bonaerense en 2027 y vinculó su propuesta con la necesidad de un recambio generacional dentro del peronismo.

La definición llegó cuando Vivona fue consultado sobre la posibilidad de disputar él mismo el cargo. La respuesta fue directa: “Leo va a ser gobernador”. Luego agregó que “hace falta un recambio generacional” y planteó que los intendentes deberían tener un papel relevante en la próxima etapa política provincial.

Días antes, el jefe comunal había señalado que todavía no era momento de discutir candidaturas, al poner el foco en los problemas cotidianos de los vecinos y postergar para más adelante la discusión sobre nombres y estrategias.

“Los intendentes tienen un papel protagónico”

Vivona acompañó su pronunciamiento con una definición sobre el lugar que, a su entender, deberían ocupar los jefes comunales dentro del peronismo bonaerense.

El legislador sostuvo que la experiencia de gestión municipal permite mantener un vínculo cotidiano con los vecinos y atender demandas concretas. Al referirse específicamente a Nardini, afirmó que “representa a la perfección lo que el bonaerense necesita” y mencionó su trayectoria al frente de Malvinas Argentinas.

Llegó por primera vez a la intendencia en 2015, cuando obtuvo el 44,31% de los votos, y fue reelecto en 2019 con el 68,13%. En 2023 volvió a imponerse en el distrito con alrededor del 60% de los sufragios.

En septiembre de 2021, Kicillof lo designó ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 799/2021 y lo llevó a integrar el gabinete provincial durante parte del primer mandato del Gobernador.

Desde esa cartera participó de la gestión de obras viales, hidráulicas, sanitarias y municipales en distintos puntos de Buenos Aires. Entre otras actividades, encabezó trabajos sobre la cuenca del Río Luján y recorrió proyectos de infraestructura junto a intendentes de diferentes secciones electorales. Luego regresó a la Intendencia.

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas.

Durante 2026, Nardini mantuvo encuentros con referentes provenientes de diferentes espacios políticos. Entre ellos estuvieron el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, el exdiputado Emilio Monzó y dirigentes vinculados con otras expresiones políticas y territoriales. En abril, por ejemplo, Nardini y Vivona participaron de una reunión con Pichetto, Monzó y los senadores bonaerenses Carlos Kikuchi y Marcelo Daletto.

También desarrolló actividades vinculadas con sectores productivos. En agosto encabezó en Malvinas Argentinas un encuentro con productores vitivinícolas bonaerenses, dentro de una agenda relacionada con producción y desarrollo local.

Una lista que crece

La aparición de Nardini se suma a una discusión que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo desde comienzos de año y que ya reúne a varios dirigentes del peronismo bonaerense con proyección hacia 2027.

En ese relevamiento figuran intendentes como Jorge Ferraresi, Julio Alak, Federico Otermín, Mariel Fernández, Gustavo Menéndez, Federico Achával, Nicolás Mantegazza y Gastón Granados, además de ministros y referentes de las distintas vertientes de Fuerza Patria.

El escenario continuó ampliándose durante los meses siguientes. En julio, un grupo de intendentes formalizó la Liga de Intendentes Peronistas, con la intención declarada de intervenir en las discusiones electorales y tener participación en la definición de la sucesión provincial.

Ese espacio reunió, entre otros, a Otermín, Achával, Federico Susbielles, Marisa Fassi, Juan de Jesús, Menéndez, Mariel Fernández, Gastón Granados y Mantegazza, y mantuvo reuniones posteriores con Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y dirigentes del PJ nacional.

En abril, Nardini y Vivona participaron de una reunión con Pichetto, Monzó y los senadores bonaerenses Carlos Kikuchi y Marcelo Daletto.

Entre quienes ya fueron más allá de las señales aparece Mariel Fernández. La intendenta de Moreno fue una de las primeras dirigentes del peronismo en expresar abiertamente su intención de competir: “Quiero ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, afirmó en abril.

Dos meses después profundizó esa definición: “Yo me quiero hacer cargo de los problemas de la provincia de Buenos Aires y además sería muy buena gobernadora”. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Fernández lanzó el espacio Reconquista, multiplicó reuniones con dirigentes de distintas procedencias y comenzó a extender su actividad por fuera de Moreno. En septiembre incluso recibió al exgobernador Felipe Solá y señaló que conversaron sobre la propuesta que viene elaborando para conducir la Provincia.

También Gustavo Menéndez explicitó sus aspiraciones. “Me gustaría ser candidato a gobernador. Llegó la hora de que un intendente sea gobernador de la Provincia”, sostuvo el jefe comunal de Merlo, una definición que volvió a colocar la experiencia municipal como argumento dentro de la discusión por 2027.

Otros alcaldes todavía no realizaron anuncios equivalentes, pero participan de la Liga de Intendentes Peronistas, que reclama un lugar propio en las decisiones del espacio. Granados resumió esa pretensión con una frase: “Queremos ser la cuarta pata de la mesa, para que no quede chueca”.

Así, la discusión reúne situaciones diferentes: dirigentes que ya manifestaron su voluntad de competir, otros promovidos por sus propios espacios y un grupo de jefes comunales que busca intervenir colectivamente en la definición.

La incorporación del nombre de Nardini agrega otra referencia a una conversación que todavía no tiene candidatos oficializados por el conjunto de Fuerza Patria ni un mecanismo acordado para resolver quién encabezará la boleta bonaerense en 2027.