Del “cuenten conmigo” al “no me hago el tonto”: Kicillof administra 2027 mientras acelera su construcción nacional

Axel Kicillof reconoció que escuchó el pedido de su propia tropa para disputar la Presidencia.

Axel Kicillof dio un paso más en la conversación sobre 2027, aunque volvió a detenerse antes del lanzamiento formal. Después del “cuenten conmigo” pronunciado frente al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda, el gobernador bonaerense reconoció que escuchó el pedido de su propia tropa para disputar la Presidencia y dejó una frase que elevó nuevamente el voltaje electoral: “No es que me quiero hacer el tonto con esto”.

“Obviamente escuché al sector al que represento”, sostuvo. Y enseguida trazó el límite: hay que estar “dispuesto, preparado” y trabajar en una construcción con mayor amplitud.

La secuencia expone con mayor nitidez la estrategia que el gobernador viene ensayando desde hace meses. No confirma que será candidato, pero tampoco se corre del escenario presidencial. Al mismo tiempo, el MDF despliega una estructura federal, busca interlocutores fuera de Buenos Aires y empieza a discutir el mecanismo con el que el peronismo podría ordenar sus postulaciones el año próximo.

El punto de inflexión ocurrió el sábado en Avellaneda. En el cierre del plenario realizado en la UTN de Villa Domínico, Kicillof planteó que era necesario construir una alternativa nacional y terminó su intervención poniéndose a disposición de ese proceso: “Cuenten conmigo”.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el gobernador utilizó aquella jornada para abrir una nueva etapa de su construcción política: federalizar el MDF, buscar sectores por fuera del PJ y presentarse como parte de una alternativa al gobierno de Javier Milei.

Dos días después, en una entrevista con Radio 10, buscó ponerle marco a esa señal sin avanzar todavía hacia un lanzamiento formal: “Las candidaturas son una construcción y tienen que ser un resultado, no un punto de partida”.

Bianco salió a ponerle un freno al lanzamiento

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo este lunes que “no es el año de las candidaturas” y negó que el plenario hubiera significado un lanzamiento presidencial explícito. “Ahora hay que construir”, resumió, al explicar que durante 2026 el MDF buscará fortalecer su presencia territorial, extenderse hacia otras provincias y trabajar en una propuesta política antes de discutir nombres y mecanismos electorales en 2027.

Kicillof formuló la misma idea desde otro lugar: habló de “recorrer, escuchar y articular” y vinculó una eventual postulación con el resultado de ese proceso.

La estrategia también depende de una regla que todavía puede cambiar. Bianco volvió a defender las PASO como herramienta para definir candidaturas y recordó que continúan vigentes mientras el Congreso no disponga lo contrario. El Gobierno bonaerense considera que las primarias pueden servir para ordenar las distintas expresiones del denominado campo popular.

La otra pieza de la estrategia aparece en la palabra amplitud. En Radio 10, Kicillof volvió sobre la derrota del peronismo en 2023 y planteó que cualquier reconstrucción debe partir de reconocer aquel resultado. Recordó que el espacio perdió en numerosas provincias y sostuvo que la nueva alternativa tendrá que convocar más allá de quienes ya forman parte del peronismo organizado.

El diagnóstico se conecta directamente con lo planteado en Avellaneda. Allí había señalado que el PJ debe actuar como columna vertebral, pero que no alcanza por sí solo para construir una mayoría nacional. El MDF busca incorporar sectores políticos, sociales y territoriales que hoy no se encuentran dentro de las estructuras tradicionales del justicialismo.

El objetivo incluye particularmente a quienes votaron a Milei en 2023 y hoy puedan estar disconformes con su gestión. Kicillof sostuvo que existe una “decepción” entre parte de ese electorado y planteó que el desafío opositor consiste en evitar que esa frustración derive simplemente en desmovilización.

La candidatura y la interna corren por carriles distintos

Ese intento de expansión ocurre mientras la relación con el cristinismo continúa atravesada por diferencias. En Avellaneda, Kicillof reivindicó las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y cuestionó la situación judicial de la expresidenta, pero al mismo tiempo defendió una construcción “de abajo para arriba” y rechazó la idea de conducir un espacio nacional “a control remoto”.

Mientras el cristinismo conserva peso en las estructuras partidarias y legislativas y Sergio Massa fortalece al Frente Renovador sin formalizar una candidatura, el MDF busca diferenciarse mediante una estrategia de acumulación territorial.

Según Bianco, el plenario de Avellaneda reunió referentes de salud, educación, universidad, ciencia, juventudes, mujeres y diversidades, además de delegaciones provenientes de distintas provincias. El ministro aseguró que se esperaban alrededor de 2.500 participantes para las mesas de trabajo y que finalmente hubo cerca de 10.000 inscriptos, una cifra informada por los propios organizadores.

Ese despliegue se complementa con el trabajo que el kicillofismo viene realizando fuera de Buenos Aires durante los últimos meses. El objetivo es que una eventual proyección nacional del gobernador no descanse únicamente en el peso electoral e institucional de la Provincia, sino también en una red de dirigentes y espacios con presencia en otros distritos.

Ahí aparece uno de los principales desafíos del MDF antes de cualquier lanzamiento: transformar el volumen bonaerense de Kicillof en capacidad de articulación federal. La candidatura todavía se posterga, pero la estructura con la que pretende discutir 2027 ya empezó a construirse.