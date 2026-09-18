MDF, gobernadores y 2027: qué hay detrás del acercamiento con Ricardo Quintela

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , en un encuentro que combinó diagnóstico económico, federalismo y discusión sobre la reorganización opositora rumbo a 2027.

A menos de 24 horas de que Axel Kicillof encabece el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), uno de sus principales armadores políticos sumó una foto con peso propio dentro del peronismo del interior. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en un encuentro que combinó diagnóstico económico, federalismo y discusión sobre la reorganización opositora rumbo a 2027.

La reunión se realizó en la Casa de La Rioja en la Ciudad de Buenos Aires y también contó con la participación del ministro de Desarrollo Social riojano, Alfredo Menem. De acuerdo a la información difundida tras el encuentro, Larroque y Quintela analizaron la situación social y política nacional y coincidieron en avanzar en una agenda que contemple a las provincias. Desde el entorno del MDF resumieron esa coincidencia como la necesidad de una construcción federal frente al gobierno de Javier Milei.

Pero la foto adquiere otra dimensión por el momento en el que se produce. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el MDF llegará este sábado a Avellaneda con su mayor despliegue nacional desde que fue creado: tiene 7.300 personas inscriptas para diez mesas de debate, delegaciones previstas desde distintas provincias y el objetivo declarado de convertir una organización nacida en territorio bonaerense en una estructura de alcance federal.

Hasta ahora, el desembarco nacional del Movimiento Derecho al Futuro avanzó por diferentes carriles. En algunas provincias comenzó a construir espacios propios; en otras, Kicillof y sus funcionarios desarrollaron relaciones institucionales con gobernadores o dirigentes que mantienen sus propias estructuras políticas.

En San Juan, por ejemplo, dirigentes como José Luis Gioja participan de una organización vinculada directamente al MDF. En Corrientes y Chaco también empezaron a funcionar espacios identificados con el movimiento. En otros casos, como las reuniones de Kicillof con Hugo Passalacqua en Misiones o Sergio Ziliotto en La Pampa, el vínculo tuvo principalmente un carácter institucional y no significó una incorporación de esos gobernadores al espacio bonaerense.

Con Quintela, por ahora, ocurre algo similar: no hubo un anuncio de ingreso al MDF ni un respaldo formal a una eventual candidatura presidencial de Kicillof. Lo que sí apareció fue una coincidencia sobre algunos de los ejes que el kicillofismo intenta instalar en su construcción nacional: federalismo, intervención estatal, recuperación del poder adquisitivo, producción, obra pública y articulación de distintos sectores políticos y sociales.

Quintela sostuvo después de la reunión que el peronismo debe actuar como “columna vertebral” de un frente más amplio, acompañado por otros partidos, movimientos sociales y trabajadores. También mencionó como prioridades la recuperación de ingresos, la defensa de los sistemas educativo, sanitario y universitario, la reindustrialización y la reactivación de la obra pública.

Esos planteos presentan puntos de contacto con la agenda que el MDF llevará este sábado a sus mesas de debate, que estarán divididas en áreas como Trabajo y Producción, Educación Pública, Salud, Ciencia y Universidad, Obra Pública y Hábitat, Seguridad y Justicia y Comunidad y Organización.

Quintela ya había entrado en la conversación bonaerense

La reunión con Larroque tampoco apareció de la nada. Una semana antes, el gobernador riojano había desembarcado en la histórica Quinta 17 de Octubre de San Vicente para reunirse con la Liga de Intendentes Peronistas bonaerenses. Allí se discutieron el deterioro económico de las provincias, empleo, endeudamiento familiar, situación de las pymes, producción y la necesidad de construir una agenda federal con horizonte en 2027.

Ese encuentro mostró que Quintela también viene desarrollando una agenda política por fuera de La Rioja. Su discurso pone el foco en la unidad del justicialismo, pero no queda limitado a una única terminal interna.

De hecho, durante los últimos meses mantuvo interlocución con distintos sectores del peronismo y encabezó un acto en su provincia junto a Máximo Kirchner, al que también había sido invitado Kicillof, aunque el mandatario bonaerense finalmente no participó y envió representantes.

Ese antecedente ayuda a leer la nueva foto con Larroque: Quintela sostiene canales con distintas vertientes del PJ, mientras plantea públicamente que el espacio debería resolver sus diferencias dentro de un esquema común.

Este viernes volvió a hacerlo. El mandatario defendió la continuidad de las PASO como mecanismo para ordenar las candidaturas y sostuvo que el peronismo debe dejar de lado intereses sectoriales y acordar objetivos compartidos para 2027.

Kicillof acelera mientras evita formalizar una candidatura

La otra parte de la escena está en Buenos Aires. Este sábado, la UTN de Villa Domínico será sede de una jornada que combinará discusión programática y movilización, con Kicillof como principal orador del cierre. El movimiento aspira a contar con representación de las 24 jurisdicciones.

Ya están previstas delegaciones de Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro, Chubut y Mendoza, entre otros distritos. Además, dirigentes del espacio vienen desplegando recorridas específicas para abrir mesas y coordinar referentes fuera del territorio bonaerense.

Sin embargo, existe una definición que Kicillof todavía evita: no anunció formalmente una candidatura presidencial para 2027. Desde su entorno vienen caracterizando 2026 como una etapa de construcción y sostienen que la discusión de postulaciones deberá llegar más adelante.

Eso explica parte del diseño del MDF. Antes de resolver nombres, el kicillofismo intenta acumular organización, presencia territorial y contenido programático.

La incorporación del Movimiento Evita aportó estructura social y militante, mientras que funcionarios como Larroque, Carlos Bianco y Cristina Álvarez Rodríguez cumplen distintos roles en la articulación con dirigentes de otras provincias.