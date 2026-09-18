Kicillof lleva el MDF a escala federal: delegaciones, estructura y agenda hacia 2027

Kicillof MDF.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) buscará este sábado 19 de septiembre dar su primer salto organizativo de alcance nacional. Axel Kicillof cerrará en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, en Avellaneda, un Plenario Federal que reunirá militantes, intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y organizaciones sociales de distintas provincias, después de meses de recorridas del Gobernador y de sus principales armadores fuera de Buenos Aires.

El dato concreto de organización son los 7.300 inscriptos para participar de las mesas temáticas, aunque la convocatoria general será considerablemente mayor: las estimaciones difundidas en la previa oscilan entre 20.000 y 30.000 asistentes. Kicillof será el orador central del cierre, previsto para la tarde, después de una jornada que pretende combinar movilización con discusión programática.

El encuentro tendrá una inevitable lectura hacia 2027, pero hay una distinción central: hasta este viernes 18 de septiembre Kicillof no anunció públicamente una candidatura presidencial. El propio gobernador viene definiendo 2026 como un año de construcción política y desde su entorno sostienen que las candidaturas deberán discutirse el año próximo. Algunas voces de su espacio ya promueven abiertamente su postulación, pero el objetivo formal del sábado será mostrar hasta dónde avanzó la extensión nacional del MDF.

Diez mesas para convertir el armado en una propuesta

La jornada comenzará durante la mañana con diez espacios de trabajo: Comunidad y Organización; Educación Pública; Salud Pública; Ciencia y Universidad; Trabajo y Producción; Mujeres y Diversidades; Juventudes; Seguridad y Justicia; Obra Pública y Hábitat; y Cultura y Deportes. La modalidad prevista no será únicamente expositiva: habrá rondas de discusión y las conclusiones confluirán en un documento final.

Ese esquema busca darle un componente programático a una estructura que durante los últimos meses fue abriendo ramas sectoriales. El MDF presentó espacios específicos de Juventudes, Salud, Universidad y Ciencia, Mujeres y Diversidades, Educación, Cultura y Organizaciones Sociales, además del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), pensado para elaborar propuestas y políticas públicas.

La convocatoria de Kicillof puso precisamente el acento en esa combinación. El Gobernador llamó a “pensar, debatir, reflexionar y construir colectivamente una alternativa para la Argentina” y pidió que participen representantes de distintos puntos del país. La intención de los organizadores es que el encuentro no funcione como una cumbre de gobernadores, sino como una instancia de organización territorial con militantes y dirigentes de distintos niveles.

El mapa federal que llegará a Avellaneda

La organización aspira a contar con representación de las 24 jurisdicciones, aunque las presencias confirmadas y los niveles de desarrollo del MDF varían considerablemente según cada provincia. Hay delegaciones previstas desde Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza y otros distritos.

Desde Córdoba está prevista la llegada del exsenador Carlos Caserio junto con militantes de esa provincia. Misiones tendrá entre sus representantes al diputado nacional Alberto Arrúa, quien participará de una de las comisiones. En Corrientes se espera a dirigentes como Martín Barrionuevo, Nancy Sand, Christian Zulli, José Ruiz Aragón y Jorge Romero, mientras que desde Chaco fueron mencionados el intendente de Machagai, Juan Manuel García, y el diputado provincial Sebastián Benítez Molas.

Entre Ríos tendrá una presencia significativa de jefes comunales. Gustavo Bastián, de San José; Damián Arévalo, de San José de Feliciano; y Laura Rupp, de El Pingo, forman parte del grupo que viene manteniendo contactos con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. También están previstos representantes de Neuquén, Salta y Río Negro, mientras desde Chubut se anunció una delegación encabezada por el intendente de Dolavon, Dante Bowen.

La avanzada también pasó por el nordeste. Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador y una de las dirigentes involucradas en la articulación federal, estuvo esta semana en Chaco y Corrientes. En territorio correntino participó de la apertura de un espacio del MDF y definió la construcción como “federal, inclusiva y de abajo hacia arriba”.

De las giras institucionales a la organización propia

El plenario permitirá reunir en una misma jornada movimientos que hasta ahora tuvieron características diferentes. Desde abril, Kicillof viajó a Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes, Chaco, La Pampa y Misiones. En algunos casos se trató fundamentalmente de actividades institucionales con gobernadores; en otros hubo encuentros partidarios, gremiales y políticos.

Esa diferencia resulta importante para medir el alcance real del armado. La reunión con Hugo Passalacqua en Misiones estuvo acompañada por convenios de cooperación entre ambos gobiernos; en La Pampa, el encuentro con Sergio Ziliotto tuvo un perfil principalmente institucional. Los contactos con dirigentes de Córdoba y Santa Fe tampoco significan automáticamente una incorporación al MDF ni un respaldo electoral a Kicillof.

En paralelo aparecen organizaciones que sí comenzaron a adoptar una estructura propia vinculada con el espacio bonaerense. San Juan es uno de los casos, con José Luis Gioja, Facundo Perrone y Juan Pablo Gómez involucrados en la construcción provincial. En Corrientes y Chaco también comenzaron a funcionar mesas y espacios identificados expresamente con el MDF.

El Movimiento Evita agregó otro componente a esa expansión. La organización formalizó su incorporación al armado y Eduardo “Cholo” Ancona, su secretario general bonaerense, quedó vinculado al equipo encargado de articular con sectores políticos, sociales, empresariales y gremiales de distintas provincias. Además, comprometió su capacidad territorial y de movilización para la convocatoria de Avellaneda.

El movimiento dentro de un peronismo que discute 2027

La nacionalización del MDF avanza al mismo tiempo que las distintas vertientes del peronismo ordenan sus propias estructuras. El sector de Kicillof sostiene que primero debe consolidarse cada espacio y que, si no existe una candidatura de consenso, una eventual instancia de primarias podría definir el esquema electoral. En paralelo, dirigentes ligados a Cristina Fernández de Kirchner cuestionaron públicamente la conformación del MDF y su impacto sobre la unidad partidaria.

El propio Kicillof evita por ahora adelantar esa discusión. El paso por Avellaneda, sin embargo, mostrará una diferencia respecto de los primeros plenarios del movimiento: ya no se tratará exclusivamente de ordenar las ocho secciones electorales bonaerenses o los 135 municipios, sino de comenzar a coordinar estructuras provenientes de distintos distritos del país bajo una conducción común.

El plenario llegará, además, inmediatamente antes de otra escala escala de proyección nacional. La semana próxima Kicillof viajará a Nueva York, donde tiene previstas reuniones con fondos de inversión y empresarios, una actividad en la Universidad de Columbia y la participación, el miércoles 23 de septiembre, de un coloquio económico organizado por el alcalde Zohran Mamdani y la Global Progress Foundation. El encuentro, denominado “Construyendo una economía para la mayoría”, contará también con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.