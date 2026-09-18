Construir suma territorio mientras la UCR bonaerense discute cómo llegar a 2027

Construir UCR bonaerense

Construir Buenos Aires llevará este sábado 19 de septiembre su despliegue territorial a Tornquist, donde intendentes, legisladores y dirigentes radicales realizarán la tercera jornada política del espacio referenciado en el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández. La convocatoria se inscribe en una recorrida que ya pasó por Ayacucho, en la Quinta Sección, y Lomas de Zamora, en la Tercera, con la mirada puesta en la construcción de una propuesta provincial hacia 2027.

Bajo la consigna “Construir en el territorio”, el encuentro tendrá como ejes la coyuntura política, la situación económica, el lugar de las nuevas generaciones y la gestión municipal. La apertura está prevista para las 10 y quedará a cargo de la diputada provincial Priscila Minnaard, anfitriona de una jornada que reunirá también a la senadora Natalia Quintana; los diputados bonaerenses Alejandra Lordén y Valentín Miranda; el diputado nacional Pablo Juliano; y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

Cuatro paneles para ordenar la agenda

La primera discusión estará centrada en el escenario político y tendrá como expositores a Juliano y Flexas. Luego, la concejal de Salliqueló Catherine González y el dirigente juvenil de Coronel Dorrego Mariano Gutiérrez encabezarán el segmento denominado “Generación presente”, orientado al papel de los jóvenes en la construcción partidaria.

El diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

La economía ocupará otro de los lugares centrales. La periodista especializada Cecilia Boufflet abordará la evolución de las variables macro y microeconómicas, la situación de los hogares, el endeudamiento y su impacto sobre el bolsillo.

El cierre quedará en manos de los intendentes Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego, y Martín Randazzo, de General La Madrid, quienes expondrán sobre gestión local y las respuestas de los municipios frente a las demandas territoriales.

La elección de esos temas marca la orientación que Construir viene intentando imprimirle a su recorrido: combinar la discusión electoral con una agenda programática. En la jornada realizada anteriormente en Ayacucho, el espacio también puso sobre la mesa empleo, producción y gestión municipal, mientras sus referentes anticiparon que continuarían recorriendo la Provincia con la intención de consolidar una alternativa propia.

Construir lleva su armado a Tornquist: el sector de Miguel Fernández acelera su despliegue hacia 2027.

El territorio, en medio de la pelea radical

El movimiento de Construir se produce después de la Convención Provincial del 9 de agosto, cuando el sector de Fernández abandonó el encuentro tras cuestionar la integración de la Junta Electoral partidaria. Sus dirigentes denunciaron que no se había respetado el acuerdo previo para distribuir lugares entre las corrientes internas; desde el sector alineado con Maximiliano Abad defendieron la legitimidad de lo resuelto.

Desde entonces, Construir profundizó una agenda territorial propia, aunque sus referentes sostienen que continúan formando parte del radicalismo. Entre sus figuras aparecen, además de Fernández, Juliano, Lordén, Miranda, Minnaard y Quintana, junto a un grupo de intendentes bonaerenses. La disputa también alcanzó al Foro de Intendentes Radicales: una votación por su conducción terminó 13 a 13 y obligó a conformar una mesa de negociación entre los sectores para buscar una salida de consenso.

El despliegue ocurre, además, mientras la conducción formal de la UCR bonaerense desarrolla su propio rearmado. El Comité Provincia, encabezado por Emiliano Balbín, relanzó el Foro de Concejales y fijó como objetivo trabajar para contar con candidaturas radicales en los 135 municipios. El partido gobierna actualmente 27 distritos y sus dirigentes identifican alrededor de 70 en los que consideran posible desarrollar competitividad electoral.

Una estrategia electoral todavía abierta

La otra discusión de fondo es con quién y bajo qué condiciones competirá la UCR en 2027. Mientras dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO admitieron contactos con referentes radicales, el presidente de la Convención bonaerense, Pablo Nicoletti, negó que exista una negociación orgánica y sostuvo que cualquier definición deberá pasar por las estructuras partidarias.

Construir viene planteando una posición más cautelosa frente a un eventual entendimiento con los libertarios. Quintana cuestionó la posibilidad de conformar un frente entre la UCR, LLA y el PRO si el único objetivo fuera electoral y reclamó que cualquier coalición defina previamente programa, equipos y políticas para la Provincia.

Lordén, por su parte, planteó que el espacio pretende recuperar presencia territorial, propuestas y “vocación de gobierno”, alejándose de una dinámica concentrada exclusivamente en las internas y el reparto de lugares.

Con ese debate todavía abierto, Tornquist será la tercera parada de un esquema que Construir pretende extender a distintas secciones electorales. Desde las 10, la discusión volverá a combinar escenario político, juventud, economía y gestión municipal, con Juliano, Flexas, González, Gutiérrez, Boufflet, Chalde y Randazzo distribuidos en los cuatro paneles previstos para la jornada.