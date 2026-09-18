Consolidación Argentina acelera: más bancas, nuevos pases y Gebel en el centro del armado bonaerense

La incorporación de Marcelo “Pele” Barrios refuerza la presencia territorial del espacio en la Primera Sección y confirma una estrategia de crecimiento que ya sumó referentes provenientes del libertarismo, Juntos por el Cambio y expresiones vecinales.
Política18 de septiembre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla
Consolidación Argentina
El nuevo movimiento se produjo en Tigre, donde el concejal Marcelo “Pele” Barrios dejó atrás el monobloque Juntos por Tigre.

Consolidación Argentina sumó otra banca a su construcción bonaerense. El nuevo movimiento se produjo en Tigre, donde el concejal Marcelo “Pele” Barrios dejó atrás el monobloque Juntos por Tigre y oficializó su alineamiento con el espacio político que impulsa la figura de Dante Gebel de cara a 2027.

La incorporación tiene un significado que excede el cambio de nombre de una bancada. Consolidación viene construyendo presencia en distintos municipios bonaerenses mediante dirigentes de procedencias políticas diversas y, con Tigre, agrega otro punto dentro de la Primera Sección electoral, donde ya había logrado representación en distritos como Pilar y Escobar.

Barrios llegó al Concejo Deliberante en 2023 electo por Juntos por el Cambio. Su candidatura estuvo vinculada al sector del diputado Nicolás Massot y del entonces precandidato a intendente Claudio Cufré. Más tarde pasó a actuar desde Juntos por Tigre y ahora notificó formalmente la conformación de su nuevo monobloque bajo la identidad de Consolidación Argentina.

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De Lanús a los Concejos: cómo fue creciendo Consolidación

El recorrido bonaerense de Consolidación Argentina empezó a tomar forma pública en marzo, cuando el espacio presentó su armado nacional en el microestadio de Lanús con dirigentes sindicales, sociales, políticos y empresarios de diferentes procedencias. Gebel no participó de aquella actividad, pero el encuentro sirvió para presentar una estructura que comenzó a organizar mesas territoriales con la mira puesta en una eventual candidatura presidencial.

Desde entonces, el desarrollo provincial empezó a trasladarse desde los actos y las mesas promotoras hacia los Concejos Deliberantes.

Uno de los primeros movimientos institucionales se registró en Villa Gesell, donde Luis Vivas rompió con el bloque libertario y pasó a actuar bajo el sello Consolidación Argentina. Después aparecieron Patricia Heltner y Cristian León en Mar Chiquita, mientras que Mariana Huber, que había presidido la bancada de La Libertad Avanza en Escobar, también conformó un monobloque identificado con el espacio.

A ese mapa se sumó San Pedro, donde Martín Rivas, Mauro De Rosa y Fernando Negrete cambiaron la denominación de su bloque Acuerdo Vecinal por Consolidación Argentina. Los tres tenían recorridos políticos distintos, un rasgo que ya aparecía como una característica del armado: sumar dirigentes provenientes de espacios diversos antes que construir exclusivamente sobre una estructura partidaria previa.

El despliegue también llegó al interior. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el espacio fue marcando presencia en Balcarce, Coronel Pringles y otros distritos, mientras sus promotores comenzaron a ordenar referencias por secciones electorales.

Luis Vivas Consolidación Argentina
Uno de los primeros movimientos institucionales se registró en Villa Gesell, donde Luis Vivas rompió con el bloque libertario y pasó a actuar bajo el sello Consolidación Argentina.

La incorporación inmediatamente anterior con representación legislativa había ocurrido en Pilar.La concejal Solana Marchesán abandonó La Libertad Avanza y anunció que continuaría su actividad política dentro de Consolidación Argentina.

La dirigente había ocupado un lugar central en el armado libertario local y decidió salir después de meses de diferencias internas. Ese antecedente reforzó particularmente la implantación del espacio en la Primera Sección, porque se sumó al monobloque que Mariana Huber había constituido previamente en Escobar. 

Una estructura que busca mostrarse transversal

Esa heterogeneidad no aparece únicamente en los concejos. Desde su lanzamiento, Consolidación Argentina buscó conformar una mesa amplia con dirigentes de distintas tradiciones.

En el acto de Lanús participaron referentes sindicales como Juan Pablo Brey, dirigentes provenientes del peronismo, exlibertarios y figuras sin trayectoria partidaria tradicional. Entre sus organizadores también fueron apareciendo estructuras territoriales ligadas a clubes de barrio, gremios y referentes locales.

A comienzos de septiembre, Pedro Villarreal, responsable de la Regional Buenos Aires de Consolidación Argentina y presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, aseguró que el espacio tenía presencia organizativa en aproximadamente 70 de los 135 municipios bonaerenses

Villarreal también ubicó a la Primera, Segunda y Tercera secciones entre las zonas donde la estructura había alcanzado mayor desarrollo y sostuvo que el objetivo era mantener una construcción abierta a dirigentes de distintas pertenencias partidarias.

El nuevo movimiento de Tigre encaja dentro de esa lógica. Barrios llega desde Juntos por el Cambio; Marchesán, Huber, Vivas, Heltner y León habían tenido vínculos con el universo libertario; y los integrantes del bloque de San Pedro arrastran recorridos que atraviesan el vecinalismo, Juntos y otras experiencias políticas.

Más territorio, pero la candidatura de Gebel sigue abierta

La expansión institucional convive, sin embargo, con una definición que sigue pendiente: Gebel aún no oficializó una candidatura presidencial para 2027.

El pastor y conferencista mantuvo durante los últimos meses su actividad internacional mientras los dirigentes que promueven su figura avanzaron con el armado político en Argentina. Consolidación construyó mesas, incorporó concejales y extendió referencias territoriales sin que su principal figura haya confirmado formalmente que competirá.

Esa particularidad convierte al crecimiento municipal en una de las principales herramientas de acumulación del espacio antes de que exista una definición electoral definitiva.

Tigre agrega ahora otra pieza. La incorporación de Barrios no solo permite a Consolidación sumar representación en uno de los distritos más importantes del norte del Conurbano, sino que amplía el origen político de los dirigentes que empiezan a confluir alrededor del proyecto.

Así, mientras la candidatura permanece abierta, el armado bonaerense continúa avanzando por otra vía: concejales, monobloques y referencias municipales que van conformando una estructura propia antes de llegar a las listas de 2027.

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