“La situación salarial es agobiante”: el mapa de reclamos docentes que espera una respuesta de Kicillof

“La situación salarial de los docentes es agobiante”, plantearon desde la FEB.

La discusión salarial entre los docentes bonaerenses y el gobierno de Axel Kicillof empieza a entrar en una zona de mayor tensión. Septiembre avanzó, la revisión de los ingresos estaba prevista para este mes y, hasta este viernes 18, los gremios todavía aguardaban una fecha oficial para volver a sentarse con la Provincia.

El último movimiento llegó desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Su presidenta, Liliana Olivera, reclamó una recomposición urgente y advirtió sobre el deterioro que, según el sindicato, atraviesan los ingresos del sector. “La situación salarial de los docentes es agobiante”, planteó la dirigente después del pedido formal presentado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

El reclamo agrega presión sobre una negociación que tiene un dato central: el último acuerdo dejó expresamente abierta la discusión para septiembre, pero el nuevo capítulo todavía no comenzó. El FUDB —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— formalizó el 10 de septiembre ante el Ministerio de Trabajo bonaerense su pedido para retomar la paritaria.

Del aumento de julio a una revisión que todavía espera fecha

El último entendimiento salarial fue alcanzado en julio. La Provincia acordó con la mayoría de los gremios docentes y de la Ley 10.430 un incremento del 7% sobre los haberes de junio, distribuido en un 5% para julio y otro 2% para agosto.

La propuesta difundida entonces por el FUDB establecía, entre otros ejemplos, que un maestro de grado con diez años de antigüedad llegaría en agosto a $1.018.575, mientras que un profesor con la misma antigüedad alcanzaría los $1.380.137. Para un maestro de grado de jornada completa con diez años, la referencia informada era de $2.037.149.

Ese acuerdo permitió cerrar la discusión de julio y agosto, pero no terminó con el conflicto salarial. Los gremios mantuvieron abierta la revisión para septiembre y, una vez iniciado el mes, comenzaron a reclamar formalmente que el Ejecutivo vuelva a convocarlos.

El planteo se produce además después de que el INDEC informara una inflación nacional del 1,7% durante agosto. La FEB sostiene, sin embargo, que el objetivo de la próxima negociación no debería limitarse a acompañar la evolución mensual de los precios, sino avanzar en una recuperación de ingresos que considera deteriorados.

Olivera lo expresó en esos términos: para la organización, ya no alcanza con seguir el IPC y hace falta una recomposición que permita recuperar capacidad de compra. La dirigente puso así el salario en el centro de una agenda gremial que durante los últimos meses fue acumulando otros puntos de conflicto.

Liliana Olivera, presidenta de la FEB, reclamó una recomposición salarial urgente.

IOMA e IPS: la agenda que acompaña al reclamo salarial

La discusión no termina en el porcentaje de aumento. La FEB volvió a exigir que la Provincia garantice la cobertura de las prestaciones a través de IOMA y ratificó su defensa del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Necesitamos respuestas inmediatas en los sueldos, pero también certidumbre en nuestra salud y nuestro futuro previsional”, sostuvo Olivera.

Los planteos forman parte de una agenda más extensa presentada por el FUDB. Los gremios también reclaman respuestas por las licencias médicas, el impacto de la caída de la natalidad sobre la matrícula y los puestos de trabajo, el Régimen Académico, las titularizaciones en Educación Agraria y la transformación del Convenio Colectivo de Trabajo en un acuerdo paritario.

Varios de esos puntos ya habían quedado incorporados a las conversaciones de julio. En aquella negociación se sumaron medidas vinculadas con la prevención y el abordaje de hechos de violencia contra trabajadores de la educación, la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, la discusión sobre el Régimen Académico y una mesa específica para analizar el sistema de licencias.

El cuadro se amplió en las últimas horas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el FUDB reclamó además una reunión urgente con la Dirección General de Cultura y Educación para establecer protocolos de actuación ante posibles eventos climáticos asociados con El Niño.

El planteo por la respuesta de las escuelas frente a fenómenos meteorológicos se incorporó a un tablero que ya incluía salarios, infraestructura, IOMA, IPS, licencias y estabilidad laboral. La sucesión de pedidos muestra que la próxima reunión, cuando sea convocada, tendrá una agenda bastante más amplia que la definición de un porcentaje de aumento.

Por ahora, el FUDB no anunció una nueva medida de fuerza conjunta vinculada con este pedido de reapertura. Esa precisión resulta relevante porque durante septiembre hubo un paro de sectores docentes disidentes que no contó con el respaldo de las organizaciones mayoritarias que integran el Frente.

El ministro de Economía, Pablo López , destacó el acuerdo alcanzado con los sindicatos y defendió la política salarial de la gestión.

La Provincia, entre las cuentas y la presión gremial

Desde el Ejecutivo bonaerense, la posición expresada al cerrar el acuerdo de julio fue que la administración provincial estaba realizando un esfuerzo fiscal para sostener los salarios en un escenario de dificultades económicas. Al anunciar aquel 7%, el ministro de Economía, Pablo López, destacó el acuerdo alcanzado con los sindicatos y defendió la política salarial de la gestión.

Pero el calendario vuelve a correr. Los gremios ya cumplieron con el pedido formal, septiembre entró en su segunda mitad y la preocupación ahora también alcanza los tiempos administrativos: cuanto más se demore una eventual negociación, más ajustados quedan los plazos para que un nuevo aumento pueda impactar en las liquidaciones del mes.

La nueva intervención de la FEB busca acelerar justamente ese proceso. Con el salario otra vez como prioridad, pero con IOMA, IPS y las condiciones laborales todavía dentro de la discusión, la paritaria docente vuelve a convertirse en uno de los frentes que Kicillof deberá resolver antes de cerrar septiembre.