Lucas Ghi volvió a esquivar el Concejo: un tiroteo, vecinos movilizados y la interna de Morón al rojo vivo

Lucas Ghi, intendente de Morón.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, volvió a ausentarse de una interpelación convocada por el Concejo Deliberante. Esta vez debía responder por la situación de inseguridad, pero decidió utilizar la facultad reglamentaria que le permite designar a un representante y envió en su lugar al secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso.

La escena no fue inédita. Apenas unos meses antes, el mismo funcionario había reemplazado al jefe comunal durante otra convocatoria vinculada con Luna Ortigoza, la exdirectora municipal de Género y Diversidades investigada en una causa por drogas.

La nueva ausencia convirtió una discusión sobre prevención del delito en un problema político más amplio para el Ejecutivo. La oposición cuestionó las explicaciones oficiales, el sector de Martín Sabbatella reclamó que Ghi asumiera personalmente la responsabilidad y el propio Cardoso admitió que el Municipio se vio desbordado por el episodio que originó la citación.

El ataque que llevó la inseguridad al Concejo

La interpelación fue convocada después del violento asalto ocurrido frente al Colegio Emaús de El Palomar. Un comisario retirado que llevaba a su hija a clases fue baleado cuando delincuentes intentaron robarle el vehículo.

El hecho provocó una inmediata reacción vecinal. Cientos de personas se movilizaron hasta la residencia del intendente y posteriormente volvieron a concentrarse frente al Palacio Municipal para reclamar medidas concretas.

En ese contexto, un amplio arco de bloques impulsó la citación de Ghi. El pedido fue aprobado por 15 votos contra 8, con el acompañamiento de concejales opositores y representantes de Nuevo Encuentro, el espacio que responde a Sabbatella y que mantiene una disputa cada vez más expuesta con el intendente.

Ghi, sin embargo, no asistió. En su lugar compareció Cardoso, quien respondió durante más de una hora las preguntas de los ediles sobre el funcionamiento de los patrulleros, el despliegue territorial, los corredores escolares y las estadísticas delictivas.

“Nos vimos superados por esta situación, lo aceptamos”, afirmó el funcionario durante su exposición. El secretario atribuyó el episodio a un “raid inusual” protagonizado por una banda que habría actuado entre el partido de Tres de Febrero y el barrio Carlos Gardel. También informó que uno de los presuntos integrantes fue detenido y que el Municipio firmó un acta con las autoridades del Colegio Emaús para reforzar la presencia preventiva.

Sobre la seguridad escolar, Cardoso sostuvo que Morón trabaja con un mapa de los 184 establecimientos educativos del distrito y mantiene comunicación con sus autoridades para organizar los recorridos de los agentes municipales y articularlos con la Policía bonaerense.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso.

El funcionario defendió la política local mediante los registros sobre robo automotor a mano armada. Según los datos expuestos ante los concejales, Morón contabilizó 2.020 casos durante 2024, 1.425 en 2025 y 870 hasta agosto de 2026.

A partir de esas cifras, sostuvo que uno de los delitos considerados más peligrosos disminuyó alrededor del 35%. “Ante un episodio como el del otro día la estadística no tiene importancia, pero lo que tiene que quedar claro es que Morón no está peor que en 2024”, señaló.

También reconoció que existe un subregistro en delitos menores porque algunas víctimas no presentan la denuncia correspondiente, aunque afirmó que esa distorsión no tendría la misma incidencia en los hechos más graves.

La oposición cuestionó la utilización de esos números frente al temor expresado por los vecinos. El concejal de La Libertad Avanza Pablo Tozzi ironizó con que había “tanto humo” en la presentación estadística que resultaba difícil reaccionar, mientras otros ediles reclamaron conocer los recorridos GPS de los móviles, el gasto en combustible y las horas trabajadas por los agentes municipales.

El sabbatellismo apuntó directamente contra Ghi

La principal crítica política surgió del sector referenciado en Sabbatella. El concejal de Nuevo Encuentro Diego Spina sostuvo que la convocatoria no estaba dirigida al secretario, sino al jefe comunal.

“Nosotros no estamos interpelando al secretario de Seguridad, estamos interpelando al intendente Lucas Ghi”, remarcó. Después fue todavía más directo: “El responsable de todo este descalabro es Lucas Ghi, vos tenés que venir a poner la cara”.

El cruce mostró que el debate sobre el delito quedó atravesado por la fractura del oficialismo municipal. Ghi se encuentra alineado con el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, mientras Nuevo Encuentro conserva representación dentro del peronismo local y profundiza sus cuestionamientos a la conducción del Municipio.

La Policía Municipal, otro foco de controversia

La sesión también permitió discutir la fuerza municipal que Ghi decidió poner en marcha. Cardoso explicó que los integrantes de la primera promoción son policías retirados y que atravesarán un proceso de reentrenamiento antes de comenzar a patrullar.

El Ejecutivo sostiene que la experiencia previa de los aspirantes permite reducir los tiempos de formación. Sin embargo, concejales opositores plantearon interrogantes sobre la legalidad del decreto utilizado para crear el cuerpo, la intervención de funcionarios judiciales en el diseño de la capacitación y el alcance real de sus facultades.

La discusión forma parte de un problema que excede a Morón. Como analizó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los intendentes reclaman mayor autonomía para intervenir en seguridad, pero la legislación bonaerense todavía no les permite conducir una fuerza armada propia con las mismas atribuciones que la Policía provincial.

En Morón, esa indefinición adquiere un peso adicional. El Municipio prepara una estructura local al mismo tiempo que enfrenta cuestionamientos por los hechos delictivos, la cobertura preventiva y las competencias que tendrán sus nuevos agentes.