Una “mega ley”, reformas electorales y parques industriales: el balance de una semana clave en Diputados

Diputados avanzó con reformas electorales y parques industriales, mientras negocia una “mega ley” para regular las apuestas online.

La actividad en las comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense dejó esta semana avances, negociaciones abiertas y una diferencia central: mientras varios proyectos obtuvieron despacho y quedaron en condiciones de acercarse al recinto, la regulación de las apuestas online todavía transita una etapa de construcción política.

El balance incluye una reforma para resolver con mayor rapidez las impugnaciones electorales, la creación de un sistema digital para simplificar los trámites de los parques industriales y cambios relacionados con el transporte, los colegios profesionales y las políticas contra las adicciones.

Sin embargo, el punto con mayor volumen político fue la discusión sobre la ludopatía. Allí no hubo dictamen, sino un segundo encuentro informativo destinado a ordenar 22 proyectos de ley y comenzar a convertirlos en una normativa integral.

Ludopatía: muchos proyectos, una sola ley en negociación

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la diputada de Fuerza Patria Micaela Olivetto, reunió nuevamente a legisladores de diferentes bloques para analizar los expedientes acumulados y establecer los ejes de una futura “mega ley” sobre apuestas online.

Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, las propuestas apuntan a consolidar las políticas de prevención y atención, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. Olivetto definió al juego problemático como “la adicción del siglo XXI” y remarcó la responsabilidad legislativa de brindar nuevas herramientas.

El dato político es que la comisión todavía no eligió un proyecto como base ni emitió despacho. La estrategia consiste en encontrar coincidencias entre iniciativas pertenecientes al oficialismo y a distintos sectores opositores para redactar un texto que pueda superar la fragmentación actual.

Como desarrolló GRUPOLAPROVINCIA.COM en su análisis sobre la negociación para pasar de 22 proyectos a una “mega ley”, los expedientes comparten varios objetivos, pero difieren en el alcance de los controles y en las responsabilidades que deberían asumir el Estado, las plataformas habilitadas, las billeteras virtuales y las empresas de publicidad.

Entre los puntos sometidos a discusión aparecen la identificación biométrica de los usuarios, los límites de depósitos, las alertas por tiempo de permanencia, los mecanismos de autoexclusión y el bloqueo de páginas de apuestas en establecimientos educativos. También se evalúan restricciones a las promociones dirigidas a menores, controles sobre influencers y la regulación de publicidades vinculadas con espectáculos deportivos.

Otros proyectos proponen capacitar a docentes, entrenadores y dirigentes sociales para detectar señales de juego compulsivo, convertir a los clubes en espacios de prevención y garantizar dispositivos públicos de orientación y tratamiento.

La dimensión del problema quedó reflejada en el estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO sobre más de 5.900 niños, niñas y adolescentes. El relevamiento indicó que el 24% de las personas consultadas de entre 12 y 17 años apostó dinero por internet al menos una vez, mientras más del 60% de quienes tenían entre 9 y 17 años conocía a alguien que había participado de juegos digitales.

La rosca legislativa deberá resolver además una controversia abierta por la decisión del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de aplicar un aporte del 2% sobre determinados premios de las plataformas legales. La Provincia sostiene que los recursos financiarán políticas sociales, pero sectores opositores cuestionan que la respuesta estatal frente al avance de la ludopatía incluya una mayor recaudación proveniente de la propia actividad.

Comisión Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara baja.

Una reforma para acelerar las impugnaciones electorales

La Comisión de Legislación General, conducida por el diputado Rubén Eslaiman, avanzó con una iniciativa de Facundo Tignanelli destinada a modificar el mecanismo de resolución de controversias durante los procesos electorales.

La propuesta introduce cambios en la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la normativa correspondiente al fuero contencioso administrativo. El punto central es la creación de una Sala Contencioso Administrativa Electoral, con competencia exclusiva para intervenir en impugnaciones producidas mientras se desarrolla el cronograma electoral.

El proyecto busca reducir los tiempos de respuesta ante conflictos relacionados con candidaturas, listas y decisiones electorales. La cuestión no resulta menor de cara a 2027, cuando la Provincia podría volver a enfrentar disputas por las reelecciones municipales, la interpretación de los mandatos y la habilitación de postulaciones.

En la misma comisión recibió aprobación una iniciativa de Lucía Iañez para recuperar la obligatoriedad de la audiencia preliminar entre las partes antes del juicio penal. Actualmente, esa instancia se encuentra contemplada como opcional.

También avanzó la declaración del 21 de mayo como Día de las Heroínas de Malvinas, destinada a reconocer a las mujeres que participaron de la guerra de 1982.

Parques industriales: menos ventanillas y mayor trazabilidad

La Comisión de Industria y Minería otorgó despacho favorable al proyecto del diputado del PRO Martín Endere para crear el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales (SUDAI).

La iniciativa propone modificar la Ley 13.744 y concentrar en una misma plataforma la documentación necesaria para crear o ampliar parques industriales. Actualmente, empresas y municipios deben gestionar expedientes ante diferentes dependencias y, en muchos casos, presentar varias veces la misma información.

El sistema permitiría que los organismos provinciales compartan los datos en tiempo real y que cada interesado pueda seguir el estado de su trámite mediante una página web o una aplicación.

“Concentra en un solo sistema la aprobación de los parques, evitando tener que ir y venir por los distintos organismos”, explicó Endere al defender el proyecto que consiguió respaldo en la comisión. El legislador expresó además su expectativa de que pueda ser aprobado por la Cámara antes de finalizar el año y continuar luego su recorrido en el Senado.

El cuerpo también avanzó con la creación del Consejo Consultivo Industrial, Minero y de la Producción, impulsado por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas. El organismo reuniría al Estado, las cámaras empresariales, las pymes y los representantes de los trabajadores para debatir políticas destinadas a promover inversiones y empleo.

Otro de los expedientes aprobados propone conformar una Red de Parques Industriales Sustentables, iniciativa de la diputada de la Coalición Cívica Romina Braga. El objetivo es estimular la reconversión ambiental, la cooperación con universidades, la innovación tecnológica y las inversiones en infraestructura verde.

#Hoy | 🏛Se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Transporte, presidida por el diputado @RoberVazquezOK, en la que se aprobaron distintos proyectos de Ley. pic.twitter.com/PIitmSj1yi — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 16, 2026

Transporte, cultura y colegios profesionales

La Comisión de Transporte también liberó expedientes. Entre ellos aparece la adhesión provincial a la ley nacional que establece el tercer domingo de noviembre como jornada de recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito.

Además, avanzó un proyecto del diputado Fabián Luayza para incorporar obligatoriamente la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas” en los medios de transporte público de pasajeros y las estaciones bajo jurisdicción bonaerense.

En Asuntos Culturales fueron aprobadas declaraciones de interés sobre documentales, producciones audiovisuales y obras literarias. Entre los trabajos reconocidos aparecen Rapsodia Contiana, Disney, Perón y el Revés del Reino, Profetas de su Tierra y Carapachay, una historia de barrio.

Por su parte, la Comisión de Federaciones y Colegios Profesionales respaldó la creación de un registro dentro del Colegio de Escribanos para inscribir el otorgamiento, la sustitución y la revocación de poderes formalizados mediante escrituras públicas. El cuerpo también acompañó una actualización de la ley que regula el ejercicio de martilleros y corredores públicos.

La Comisión de Industria y Minería otorgó despacho favorable al proyecto del diputado del PRO Martín Endere para crear el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales (SUDAI).

Mucho movimiento, pero el recinto tendrá la última palabra

La semana mostró una Cámara baja con mayor actividad después de varios meses atravesados por demoras en la conformación de comisiones y dificultades para reunir acuerdos entre los bloques.

No todos los expedientes se encuentran en la misma situación. Las iniciativas aprobadas en comisión todavía necesitan atravesar el recinto y, cuando corresponda, pasar al Senado. En el caso de la ludopatía, el recorrido es aún más largo: antes de votar habrá que transformar decenas de propuestas en una redacción capaz de contener las diferencias políticas y regulatorias.

El saldo, por lo tanto, combina avances administrativos, despachos favorables y acuerdos todavía incipientes. La verdadera medida de la actividad no estará solamente en la cantidad de reuniones realizadas, sino en cuántos de esos proyectos logran superar la negociación interna y convertirse finalmente en ley.