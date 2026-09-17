Copa Libertadores: Estudiantes avanzó y así quedaron los cruces de semifinales

Estudiantes de La Plata se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena de San Pablo. El triunfo lo devolvió a esa instancia después de 17 años y terminó de perfilar un cuadro que ya tiene tres equipos confirmados y una sola plaza pendiente.

El Pincha enfrentará al ganador de Flamengo e Independiente del Valle, que definirán su serie este jueves desde las 21:30 en el Maracaná. Por la otra llave, Fluminense y Palmeiras disputarán un cruce brasileño por un lugar en la final del 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Cómo quedaron los cruces de semifinales de la Copa Libertadores

Con la clasificación del conjunto platense, los emparejamientos quedaron de la siguiente manera:

Estudiantes vs. Flamengo o Independiente del Valle.

Fluminense vs. Palmeiras.

Flamengo parte con ventaja para ocupar el último lugar disponible: ganó 2-0 en la ida y buscará cerrar la eliminatoria ante su público. Independiente del Valle deberá revertir esa diferencia para convertirse en el próximo rival de Estudiantes.

El equipo argentino, por su parte, ya aseguró su presencia entre los cuatro mejores y quedó a una serie de acceder al partido por el título.

Fluminense y Palmeiras superaron dos series ajustadas

Fluminense fue el primero en avanzar a semifinales, aunque la revancha ante Platense puso en riesgo la diferencia conseguida en Brasil. El conjunto de Río de Janeiro había ganado 2-0 como local, pero el Calamar igualó la eliminatoria en Vicente López.

Agustín Canobbio convirtió cuando todavía quedaba más de media hora para el final y le devolvió la ventaja al equipo brasileño, que selló su clasificación con un resultado global de 3-2. Fluminense busca su segunda Copa Libertadores, después de la consagración ante Boca en 2023.

Su rival será Palmeiras, que necesitó los penales para dejar atrás a Liga de Quito. Tras un empate global de 3-3 en los 180 minutos, el Verdao se impuso por 4-3 en la definición y consiguió su lugar en la próxima ronda.

El último subcampeón, que perdió la final anterior frente a Flamengo, persigue su cuarto título en la competencia. Esa conquista le permitiría alcanzar la cantidad de trofeos que tienen Flamengo, Estudiantes y River.

Cómo consiguió Estudiantes su clasificación en Brasil

El pase del Pincha se resolvió sobre el cierre de un encuentro que tuvo pocas emociones en el primer tiempo. Memphis Depay protagonizó el acercamiento más peligroso de Corinthians con un remate al travesaño, mientras que Tobio Burgos contó con una chance clara para Estudiantes antes del descanso.

En la segunda mitad, el conjunto brasileño mejoró su producción y exigió a Fernando Muslera con un disparo de Matheus Bidu. Sin embargo, fue el equipo platense el que encontró el gol: Tomás Palacios envió un centro exigido y Alexis Castro convirtió de tijera para establecer el 1-0.

Corinthians todavía tuvo una oportunidad para empatar. En el séptimo minuto del tiempo adicionado, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela sancionó un penal por una mano de Leandro González Pirez, en una acción revisada por el VAR.

Depay ejecutó la pena máxima, pero su disparo salió por encima del travesaño. El fallo dejó sin la igualdad al local y aseguró la clasificación de Estudiantes, que volvió a las semifinales después de 17 años.

Cuándo se juegan las semifinales y la final

La próxima instancia de la Copa Libertadores se disputará en octubre, con este calendario:

Semifinales de ida: 13 y 14 de octubre.

Semifinales de vuelta: 20 y 21 de octubre.

Final: sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Con Fluminense y Palmeiras emparejados y Estudiantes a la espera de su adversario, la revancha entre Flamengo e Independiente del Valle completará el cuadro de los cuatro equipos que buscarán el título.