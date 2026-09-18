Ponzio firmó hasta 2027 con River: por qué sigue siendo interino

Leonardo Ponzio tiene contrato como entrenador de River hasta el 31 de agosto de 2027, pero ese plazo no significa que haya sido ratificado para conducir al equipo durante toda la próxima temporada. La Comisión Directiva aprobó el acuerdo este jueves para adecuar su situación a las exigencias reglamentarias, mientras el ex capitán continúa al frente del plantel en condición de interino.

La diferencia entre la duración del vínculo y la definición deportiva es central para entender la decisión. Ponzio necesitaba formalizar su contratación como director técnico porque su relación con la institución correspondía al trabajo que desempeñaba en la Secretaría Técnica.

Por qué River debió hacerle un contrato de un año

Durante la reunión de Comisión Directiva se explicó que la reglamentación establece dos límites: un entrenador interino no puede dirigir más de dos partidos y un contrato como director técnico no puede tener una duración inferior a un año.

Ante esas condiciones, River instrumentó un acuerdo por 12 meses. Así quedó establecido el vencimiento en agosto de 2027, una fecha poco habitual para los contratos de entrenadores, que suelen extenderse hasta el cierre del campeonato en disputa y, según el momento de la contratación, sumar otra temporada.

El plazo responde, por lo tanto, a la necesidad de regularizar su función. La firma le permite continuar en el banco, pero no equivale a una decisión definitiva sobre quién encabezará el proyecto futbolístico del próximo año.

La situación de Marcelo Escudero es diferente. Quien acompaña a Ponzio ya contaba con un acuerdo por su tarea al frente de la Reserva. Ese trabajo quedó en pausa para que pudiera sumarse como asesor del entrenador en Primera.

Tres victorias y una evaluación pendiente

Mientras se resolvía la cuestión contractual, Ponzio consiguió resultados que fortalecieron su etapa posterior a Eduardo Coudet. River ganó los tres encuentros que disputó bajo su conducción: 3-2 ante Banfield, 3-1 frente a Independiente Rivadavia y 2-1 contra Atlético Tucumán.

La próxima prueba será Huracán. Ese compromiso dará continuidad a un ciclo que, pese al buen comienzo y a la formalización del vínculo, todavía mantiene abierta la discusión sobre su duración deportiva.

El balance de fin de año será la instancia para definir si Ponzio queda ratificado o si el club espera la llegada de otra alternativa. Hasta entonces, el contrato fija un marco administrativo para su trabajo, mientras la continuidad como entrenador sigue sujeta a esa evaluación.