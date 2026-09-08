La octava fecha del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin este lunes y dejó movimientos importantes tanto en la pelea por los playoffs como en la Tabla Anual, que define buena parte de los lugares para disputar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

Argentinos Juniors igualó 0-0 como visitante ante Barracas Central y aprovechó la derrota que Independiente Rivadavia había sufrido el domingo frente a River para superarlo por un punto en la Tabla Anual. En el otro encuentro que quedaba pendiente, Unión derrotó 3-2 a Instituto en Santa Fe y consiguió meterse en zona de playoffs.

El cierre terminó de completar un escenario que ya había comenzado a modificarse durante el domingo, especialmente por las victorias de River e Independiente y una nueva derrota de Racing.

River recortó terreno y vuelve a mirar las copas

En el Monumental, River goleó 3-1 a Independiente Rivadavia y consiguió tres puntos importantes para acercarse a los lugares de clasificación a los playoffs dentro de su grupo.

El resultado también tuvo impacto en la Tabla Anual. El Millonario achicó la distancia respecto de los puestos que entregan un lugar en la Copa Sudamericana 2027 y, a partir de ese avance, también comienza a acercarse a la pelea por los cupos para la Libertadores.

Independiente también dio un paso importante. El Rojo venció 1-0 a Central Córdoba, logró acomodarse dentro de su grupo y terminó la jornada en zona de clasificación a los playoffs. Además, quedó cerca de los lugares que permiten acceder a la Copa Sudamericana 2027.

La contracara volvió a ser Racing. La Academia perdió 2-1 frente a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda y quedó en el último lugar de su grupo, profundizando su complicado presente deportivo.

Boca sigue prendido en la Tabla Anual

Entre los otros resultados de la fecha, Rosario Central empató 1-1 con Newell’s en el clásico rosarino y Lanús derrotó 1-0 a Defensa y Justicia.

Boca, por su parte, había igualado 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza durante la jornada del sábado y continúa entre los equipos ubicados en los primeros lugares de la Tabla Anual.

Ese mismo día, San Lorenzo superó 1-0 a Talleres con un gol de Alexis Cuello, mientras Gimnasia de Mendoza había alcanzado la cima de la Zona A antes de su encuentro frente al Xeneize.

La fecha había comenzado el viernes con el triunfo de Sarmiento de Junín por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, un resultado que complicó todavía más al conjunto cordobés. Belgrano y Huracán igualaron 1-1, mismo marcador que se registró entre Platense y Deportivo Riestra.

Cómo se reparten los lugares para la Libertadores y la Sudamericana

De acuerdo con el esquema de clasificación vigente, a la Copa Libertadores 2027 accederán el campeón del Torneo Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual.

La pelea por esas primeras posiciones tiene entre sus protagonistas a Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Vélez, mientras Boca aparece inmediatamente detrás y River intenta reducir la diferencia.

Para la Copa Sudamericana, en tanto, los lugares a través de la Tabla Anual corresponden a los equipos ubicados entre el cuarto y el noveno puesto. En esa carrera aparecen Boca, Gimnasia La Plata, Rosario Central, River, Estudiantes de La Plata y Belgrano.

La victoria de Unión sobre Instituto no modificó esa zona de clasificación internacional, aunque sí permitió al Tatengue meterse en puestos de playoffs.

En la parte baja, Racing cerró la fecha como el equipo con menos unidades del campeonato después de caer ante Atlético Tucumán. Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, por su parte, continúan entre los conjuntos más comprometidos en la pelea por evitar el descenso.