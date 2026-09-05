River estira el mercado de pases: dos candidatos y una decisión que depende de Lautaro Rivero

Leonardo Ponzio, DT interino de River.

El mercado de pases terminó, pero River todavía no cerró la puerta. La grave lesión de Giorgio Costantini le permitió solicitar una excepción reglamentaria y la AFA autorizó al club a disponer de diez días adicionales para incorporar un futbolista.

La dirigencia apunta a un defensor central y mantiene dos nombres principales bajo análisis: Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, y Juan Giménez, de Rosario Central. Sin embargo, la utilización del cupo no está garantizada.

Después de invertir alrededor de US$67 millones en nueve incorporaciones, River no pretende realizar otro desembolso elevado salvo que encuentre una oportunidad conveniente o se concrete la salida de Lautaro Rivero, pretendido desde Emiratos Árabes Unidos.

La lesión que abrió una ventana extraordinaria

Costantini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha mientras comenzaba a recuperar continuidad en la Reserva. El juvenil brasileño ya había atravesado una lesión ligamentaria y deberá afrontar otra rehabilitación extensa, estimada en al menos siete meses.

La normativa permite solicitar una incorporación extraordinaria cuando un jugador que reúne determinados requisitos de participación sufre una lesión con un período de recuperación superior a seis meses.

Con la documentación médica presentada y la autorización concedida, River dispone ahora de diez jornadas para negociar. La excepción, sin embargo, tiene límites: el club puede incorporar a un futbolista del mercado local o contratar a uno que haya quedado en libertad de acción antes del cierre del libro de pases.

Esa restricción deja fuera de carrera, al menos para esta ventana, al colombiano Willer Ditta. River había realizado una oferta por el defensor de Cruz Azul, pero la propuesta fue rechazada y la operación ya era compleja por la diferencia económica entre las partes.

Francisco Álvarez, el principal apuntado

El nombre que aparece mejor ubicado es el de Francisco Álvarez. River ya presentó una propuesta de US$3 millones netos por el 50% de su ficha, pero Argentinos Juniors la rechazó.

Las versiones sobre la pretensión del club de La Paternal presentan pequeñas diferencias: se habla de una cifra de entre US$6 millones y US$7 millones por un porcentaje mayoritario, que oscilaría entre el 70% y el 80% del pase.

Más allá del número final, la distancia sigue siendo importante. River debería prácticamente duplicar su ofrecimiento y aceptar adquirir una porción superior de los derechos económicos para acercarse a las condiciones fijadas por Argentinos.

Álvarez, de 26 años, se consolidó como uno de los zagueros destacados del fútbol argentino y ofrece una ventaja dentro de esta búsqueda: podría incorporarse inmediatamente y no necesitaría un proceso prolongado de adaptación al torneo local. La dirigencia millonaria no considera caída la negociación, pero tampoco quiere pagar cualquier precio por la urgencia.

En el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate venció 3-2 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura.

La alternativa es Juan Giménez, defensor de 20 años perteneciente a Rosario Central. El juvenil integró las selecciones argentinas Sub-17 y Sub-20 y compartió la zaga con Tobías Ramírez, hoy integrante del plantel de River.

El principal interrogante pasa por su actualidad física y futbolística. El defensor viene de recuperarse de una rotura ligamentaria y todavía no consiguió la continuidad necesaria después de la rehabilitación.

Rosario Central, además, no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus juveniles más valorados. En Núñez existe interés, pero hasta el momento no trascendió una propuesta formal y las primeras consultas encontraron una pretensión elevada.

La salida de Lautaro Rivero puede definir la búsqueda

La decisión final puede depender menos de los nombres que aparecen en carpeta que del futuro de Lautaro Rivero. El zaguero recibió interés desde Emiratos Árabes Unidos y existe una negociación para transferir un porcentaje importante de su pase.

Una versión indica que la operación podría realizarse por aproximadamente US$5 millones netos, aunque todavía no fue comunicada oficialmente por los clubes. Si Rivero se marcha, la necesidad de contratar otro central aumentará y River podría mejorar su oferta por Álvarez o avanzar formalmente por Giménez. Si permanece, la dirigencia tendrá menos incentivos para asumir un nuevo gasto después de un mercado especialmente costoso.

La continuidad de Lucas Martínez Quarta, quien fue sondeado desde el exterior, también redujo la urgencia. El defensor seguirá en el club al menos durante este semestre y forma parte de una zaga que cuenta además con Nicolás Otamendi, Tobías Ramírez y Facundo González.

A ellos se suma Juan Carlos Portillo, actualmente lesionado. La cantidad de opciones parece suficiente en términos nominales, pero las bajas físicas, los rendimientos y la eventual venta de Rivero llevaron al club a preservar la posibilidad de incorporar.

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate.

Un mercado millonario y una inversión bajo examen

River fue uno de los grandes protagonistas del último período de transferencias. Incorporó nueve futbolistas y destinó aproximadamente US$67 millones, una cifra récord para el mercado argentino.

La lista incluyó a Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa y Thiago Almada.

La magnitud de la inversión obliga a medir con cuidado el siguiente movimiento. El club ya quedó eliminado de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana, por lo que una nueva compra deberá justificarse tanto por la necesidad deportiva como por su conveniencia patrimonial.

En ese escenario, la dirigencia no buscará un central a cualquier costo. La prioridad será encontrar una operación que pueda sostenerse económicamente y que no implique pagar una sobreprima por la extensión extraordinaria.

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Diez días y ninguna garantía de incorporación

La autorización de la AFA le concede a River una herramienta, no lo obliga a utilizarla. El club puede completar el mercado con un décimo refuerzo, pero también dejar vencer el plazo y retomar la búsqueda en diciembre.

Álvarez reúne experiencia y presente, aunque Argentinos exige una cifra elevada. Giménez ofrece proyección, pero acaba de superar una lesión importante y Rosario Central tampoco facilitaría su salida. Ditta quedó descartado porque la excepción restringe las operaciones al ámbito local o a jugadores libres.

La negociación por Rivero terminará de ordenar el escenario. Si el defensor es transferido, River deberá cubrir una baja concreta y los contactos podrían acelerarse. Si continúa, la ventana extraordinaria puede cerrarse sin novedades.

Con el reloj otra vez en marcha, River ganó diez días para decidir si completa una de las inversiones más grandes de su historia o posterga la reconstrucción definitiva de la defensa hasta el próximo mercado.