Colapinto vuelve a Monza con futuro asegurado: las mejoras de Alpine y el circuito donde empezó su historia en la Fórmula 1

Franco Colapinto.

Franco Colapinto volverá el próximo fin de semana al lugar donde empezó todo. El Gran Premio de Italia, previsto del 4 al 6 de septiembre, llevará al argentino nuevamente a Monza, el circuito en el que debutó en la Fórmula 1 el 1° de septiembre de 2024. Pero esta vez llegará en una situación muy distinta: con 38 Grandes Premios de experiencia, una temporada completa como titular, 19 puntos en 2026 y la continuidad en Alpine asegurada para 2027.

La escudería francesa confirmó el jueves 27 de agosto que Colapinto seguirá como compañero de Pierre Gasly durante la próxima temporada. La decisión despejó una discusión que había acompañado al pilarense desde comienzos de año y llegó después de una evolución marcada por seis arribos en zona de puntos en las primeras doce carreras. Alpine destacó especialmente su séptimo puesto en Miami y el sexto lugar en Canadá, hasta ahora su mejor resultado en la máxima categoría.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, explicó qué terminó de inclinar la balanza. “Sus resultados en Miami y Montreal especialmente confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, sostuvo al anunciar la renovación. El italiano también remarcó el crecimiento y la madurez que observó en el argentino durante 2026.

Un auto distinto para el regreso a Italia

Monza ofrecerá además una novedad deportiva que Colapinto viene esperando desde antes del GP de Países Bajos. Alpine llevó a Zandvoort un importante paquete de actualizaciones del A526, pero las nuevas piezas estuvieron disponibles únicamente para el auto de Gasly. El francés compitió allí con ocho evoluciones que ahora también estarán montadas en el monoplaza del argentino.

La primera respuesta del paquete dejó conforme al equipo. En la clasificación para la Sprint de Zandvoort, Gasly fue octavo y Colapinto terminó 13°, mientras el argentino todavía utilizaba la especificación anterior. “Las actualizaciones mejoraron mucho. Fue un gran salto para el equipo”, evaluó entonces el pilarense. También admitió su frustración por no poder pelear en igualdad de condiciones con Racing Bulls y Audi.

El avance importa especialmente porque el A526 atravesó carreras en las que perdió rendimiento frente a sus competidores directos. Colapinto había explicado antes de probarse las piezas que los datos del simulador mostraban una evolución “muy fuerte y muy grande”, pensada originalmente para llegar a los dos autos precisamente en Italia.

El Alpine A526, el coche que usa Colapinto en la temporada 2026..

Después de Zandvoort, donde terminó 14° tras recibir dos penalizaciones, el argentino ya puso la cabeza en lo que viene. “Es una pista que me gusta mucho y estoy con muchas ganas”, dijo en diálogo con la prensa sobre Monza, y expresó su expectativa de que el nuevo paquete le permita competir mejor.

De las dudas a la renovación

El recorrido de 2026 explica por qué la llegada a Italia tiene otro peso. Colapinto comenzó el campeonato por debajo de Gasly en varios registros, pero recibió un nuevo chasis en Miami y a partir de allí consiguió sus mejores actuaciones. Terminó séptimo en Estados Unidos y, dos semanas más tarde, sexto en Canadá. Hasta el receso europeo acumuló 19 puntos y seis resultados dentro del top 10.

La comparación con Gasly todavía favorece al francés, que acumula una década en la categoría y cerca de 190 Grandes Premios. Sin embargo, salvo su despiste en la Q1 de Silverstone, Colapinto se mantuvo durante el año dentro de las tres décimas respecto de su compañero en clasificación. También completó 735 vueltas en las primeras doce fechas y no registró abandonos desde que corre para Alpine, según el balance previo a Italia.

La renovación abre además una marca poco habitual para el automovilismo argentino: el mapa de pilotos y butacas de la Fórmula 1 para 2027 ya tiene a Colapinto confirmado en Alpine, y el argentino será el primero del país desde Carlos Reutemann en disputar dos temporadas completas consecutivas. El santafesino había completado los campeonatos de 1980 y 1981 con Williams.

Monza, otra vez como punto de partida

El Autodromo Nazionale di Monza tiene 5,793 kilómetros, 53 vueltas y una distancia total de carrera de 306,72 kilómetros. Los autos circulan con el acelerador a fondo durante alrededor del 80% de la vuelta y alcanzan sus mayores velocidades sobre la recta principal, antes de fuertes frenadas en las chicanas. El trazado forma parte del calendario de la categoría desde 1950 y solo faltó una vez desde entonces.

Autodromo Nazionale di Monza.

Allí Colapinto fue lanzado a la Fórmula 1 en 2024 cuando Williams decidió reemplazar a Logan Sargeant. Dos años después volverá con 29 carreras disputadas para Alpine, un contrato firmado para 2027 y un A526 que recibirá las mismas evoluciones que ya probó Gasly.

Al confirmar su continuidad, el argentino resumió el momento sin dar por terminado el recorrido: “Todavía queda mucho por venir. Esto es solo el comienzo”.