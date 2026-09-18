Diputados prepara su quinta sesión: Chapadmalal, Nucleoeléctrica y reforma electoral en agenda

Diputados PBA.

La Cámara de Diputados bonaerense comenzó a ordenar el tablero con la mira puesta en el próximo 29 de septiembre para realizar su quinta sesión ordinaria de 2026, una jornada que podría reunir dos proyectos que llegan del Senado y abren discusiones directas con decisiones del Gobierno nacional, junto con reformas electorales y judiciales que todavía deben completar su recorrido parlamentario.

La fecha comenzó a circular durante el trabajo de comisiones y es señalada por fuentes legislativas como el objetivo para volver al recinto. Durante 2026 no hubo ordinarias en marzo ni abril. El interrogante ahora pasa menos por la fecha que por qué expedientes conseguirán llegar en condiciones reglamentarias o reunir los acuerdos políticos para ser incorporados sobre tablas.

El escenario se modificó después de la sesión del Senado del 15 de septiembre. La Cámara alta envió a Diputados una batería de iniciativas con media sanción, entre ellas las vinculadas con Chapadmalal y Nucleoeléctrica Argentina, que por su relación con políticas impulsadas por la administración de Javier Milei aparecen como los dos expedientes de mayor contenido político del paquete.

Chapadmalal y Nucleoeléctrica, dos debates que llegan desde el Senado

El primero es el expediente E-120/26-27, presentado por la senadora de Fuerza Patria Fernanda Raverta. El texto declara la voluntad del Estado bonaerense de recuperar la titularidad del dominio y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal, actualmente bajo jurisdicción nacional. El Senado lo aprobó el martes 15 y lo giró a la Cámara baja.

La iniciativa busca preservar la finalidad del complejo vinculada con el turismo social frente a eventuales operaciones de venta, privatización o explotación que alteren ese destino. Su tratamiento ya había exhibido las diferencias entre los bloques: recibió un despacho favorable por mayoría en Hacienda y también un dictamen de rechazo de la primera minoría antes de llegar al recinto.

Complejo Unidad Turística Chapadmalal.

El segundo expediente es el E-314/26-27, impulsado por el senador Sergio Berni y acompañado por Malena Galmarini y Diego Videla. Propone establecer una representación del Gobierno bonaerense dentro del procedimiento de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Después de obtener despacho con modificaciones en Legislación General, fue aprobado por el Senado el 15 de septiembre y quedó en condiciones de continuar su recorrido en Diputados.

La cuestión tiene un componente territorial: Nucleoeléctrica opera las centrales nucleares y tiene una presencia relevante en territorio bonaerense. El proyecto plantea que la Provincia tenga participación institucional en el proceso de privatización impulsado a nivel nacional, un punto que ya produjo diferencias entre oficialismo y oposición durante su paso por la Cámara alta.

Si ambos textos son finalmente incorporados al temario del 29, la sesión concentrará en un mismo recinto dos discusiones sobre bienes y empresas bajo órbita nacional en las que el oficialismo bonaerense reclama intervención provincial.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Reforma electoral y cambios penales, todavía en carrera

La otra parte del temario se cocina dentro de la propia Cámara baja. Uno de los proyectos que avanzó durante septiembre es el D-2598/26-27, de Facundo Tignanelli, que reforma distintas leyes para establecer un mecanismo de control judicial sobre las decisiones de la Junta Electoral durante el cronograma electoral.

La propuesta crea una Sala de lo Contencioso Administrativo Electoral, con sede en La Plata, y establece su competencia para revisar resoluciones electorales. El expediente avanzó en Legislación General, pero la ficha oficial todavía registra como parte de su recorrido a Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos. Por eso, su presencia en la próxima sesión dependerá de que complete esos pasos o de que exista un acuerdo parlamentario que permita acelerar el tratamiento.

El segundo proyecto judicial es el D-2696/25-26, presentado por Lucía Iañez y Valentín Miranda, que modifica artículos del Código Procesal Penal bonaerense. La iniciativa apunta a restablecer una audiencia preliminar obligatoria antes del juicio oral, con la intención de ordenar anticipadamente cuestiones procesales y favorecer la resolución de casos que no necesiten llegar al debate.

Ese expediente ya obtuvo despacho con modificaciones en la Comisión de Reforma Política y del Estado y, el 15 de septiembre, sumó el aval de Legislación General. De acuerdo con el giro original, todavía le resta pasar por Asuntos Constitucionales y Justicia para completar su recorrido ordinario antes de llegar al recinto, aunque también podría acelerarse su tratamiento mediante un acuerdo entre bloques.

La comisión de Legislación General de Diputados aprobó un proyecto del peronismo y el radicalismo para reducir la agenda de juicios orales.

Los dos proyectos comparten una particularidad: surgieron dentro de una agenda de reformas vinculada al funcionamiento de la Justicia bonaerense y encontraron respaldos que atraviesan distintos bloques, aunque también aparecieron reparos durante el debate. El grado de consenso será determinante si los legisladores pretenden llevarlos al recinto sin completar previamente todas las comisiones asignadas.

El paquete que espera detrás

La sesión del Senado dejó además otros textos que podrían engrosar la agenda de Diputados. Entre ellos aparece la adhesión bonaerense a la Ley Nicolás 27.797, destinada a establecer estándares para una atención sanitaria segura y reducir errores y daños evitables. La Cámara alta también aprobó una regulación para la actividad de asistentes personales de personas con discapacidad.

A ese paquete se suman iniciativas sobre gestión del riesgo ante desastres, sanciones relacionadas con hechos de violencia contra trabajadores públicos, promoción del turismo gastronómico y otras propuestas que las negociaciones parlamentarias podrían incorporar. La definición dependerá de los acuerdos entre bloques y del recorrido que cada expediente alcance antes de Labor Parlamentaria.

Lo que entraría por ahora es la futura regulación integral de apuestas online y ludopatía. La comisión especializada comenzó a trabajar sobre 22 proyectos de ley para intentar condensarlos en un texto común, pero su presidenta, Micaela Olivetto, ubicó el objetivo de una eventual media sanción en octubre. La discusión sigue abierta en cuestiones como publicidad, biometría, ingreso de menores, plataformas clandestinas y financiamiento de políticas preventivas.

La última sesión ordinaria de Diputados se realizó el 27 de agosto. Ahora la negociación se concentra en llegar a fines de septiembre con un temario capaz de reunir acuerdos suficientes. Por el momento, la agenda oficial de la Cámara registra actividades legislativas hasta el 25 de septiembre y vuelve a mostrar eventos desde el 1° de octubre, sin una convocatoria publicada para el martes 29.

Ese dato obliga a mantener abiertas dos preguntas durante los próximos días: si la fecha termina formalizándose y qué parte del amplio menú en discusión efectivamente llegará al recinto. Chapadmalal y Nucleoeléctrica ya cuentan con media sanción; la reforma electoral y la audiencia penal todavía tienen comisiones pendientes. El resto dependerá de los acuerdos que los bloques terminen de cerrar antes de la quinta sesión.