El Senado volverá a sesionar este jueves 17 de septiembre desde las 11 con una agenda legislativa en la que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles. La negociación previa con los bloques aliados, sin embargo, dejó fuera del temario la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que deberá seguir esperando un acuerdo político para llegar al recinto.

La convocatoria quedó definida durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles. Además de las iniciativas económicas y energéticas, el temario contempla el traspaso de competencias penales nacionales a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pliegos judiciales y diplomáticos y distintos proyectos de declaración.

Inocencia Fiscal II busca convertirse en ley

Uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza será conseguir la sanción definitiva de Inocencia Fiscal II. El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones, por lo que una aprobación sin modificaciones en el Senado permitiría convertirlo en ley.

La iniciativa amplía el régimen vigente al eliminar los topes de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso de los contribuyentes. También modifica distintos parámetros tributarios, entre ellos el concepto de “discrepancia significativa”, que quedaría configurado cuando ARCA detecte determinadas diferencias en el impuesto declarado, y amplía el plazo disponible para rectificar declaraciones juradas.

Durante el tratamiento en Diputados, el oficialismo incorporó modificaciones reclamadas por bloques aliados en relación con los funcionarios públicos. El texto permite utilizar el sistema simplificado como mecanismo para presentar la declaración jurada y cancelar Ganancias, pero excluye a funcionarios y exfuncionarios alcanzados de los beneficios y presunciones especiales contemplados por el régimen. La limitación incluye cargos de alta responsabilidad ocupados durante los cinco años anteriores a la adhesión.

Biocombustibles: la otra negociación del día

El segundo eje será la modificación de la Ley 27.640 de biocombustibles. El proyecto apunta a elevar del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol y plantea una distribución entre la producción proveniente de caña de azúcar, maíz y un segmento sujeto a competencia.

Para el biodiésel, la propuesta contempla un incremento gradual del corte actualmente vigente hasta alcanzar el 10%, junto con un esquema diferenciado para empresas integradas y no integradas. Las negociaciones continuaron hasta las horas previas a la sesión y podrían introducir modificaciones vinculadas con la distribución de cupos para pequeñas y medianas empresas del sector.

La iniciativa todavía necesita media sanción del Senado, por lo que cualquier modificación que surja durante el debate quedará incorporada al texto que continúe luego su recorrido parlamentario.

La reforma del Banco Central quedó afuera

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que también cuenta con media sanción de Diputados, finalmente no será discutida este jueves. Bloques aliados al oficialismo reclamaron cambios, especialmente en los artículos vinculados con el procedimiento de designación de los integrantes del Directorio de la entidad.

El proyecto había logrado dictamen en comisión, pero las diferencias impidieron reunir un acuerdo suficiente para incorporarlo al temario de la sesión.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la discusión por la reforma del Banco Central también quedó atravesada en los últimos días por los reclamos opositores sobre el destino y la auditoría de las reservas de oro. Senadores del bloque Justicialista solicitaron que el presidente de la entidad, Santiago Bausili, vuelva al Congreso con documentación vinculada con esas operaciones.

Zonas Frías avanzó, pero deberá esperar otra sesión

En paralelo, el Senado dio un nuevo paso con el proyecto que modifica el régimen de Zonas Frías. Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen sobre el mismo texto aprobado previamente por Diputados.

La iniciativa mantiene el beneficio para las zonas históricamente comprendidas —entre ellas las provincias patagónicas, Malargüe y la Puna— y modifica el esquema aplicado a los distritos incorporados en 2021. En esas áreas, el acceso quedaría focalizado en hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. También se propone que el descuento se calcule sobre el precio del gas y no sobre la totalidad de la factura.

El dictamen dejó al proyecto en condiciones de llegar al recinto en una próxima sesión. Si el Senado lo aprueba sin modificaciones, podrá convertirse en ley; si introduce cambios, deberá regresar a Diputados para una segunda revisión.