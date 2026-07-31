¿Qué pasa en Morón? Polémicas, internas y reclamos ponen contra las cuerdas a Lucas Ghi

Lucas Ghi, intendente de Morón.

La gestión del intendente de Morón, Lucas Ghi, atraviesa uno de sus momentos políticos más complejos. A los cuestionamientos opositores por el funcionamiento del Municipio se sumaron conflictos internos dentro del oficialismo, una causa judicial que involucró a una exfuncionaria y ahora una fuerte denuncia del Consejo Escolar por el retiro de trabajadores municipales que cumplían tareas en el organismo.

La presidenta del Consejo Escolar de Morón, Mabel Mesa, responsabilizó directamente al jefe comunal por una decisión que, según denunció, dejó al organismo sin capacidad operativa para atender reclamos vinculados a infraestructura escolar, cooperadoras, contratistas y proveedores.

El episodio profundizó una discusión que ya venía creciendo alrededor de la administración municipal: la relación entre el Ejecutivo local y los sectores que integran el oficialismo, la distribución de recursos educativos y los mecanismos de control sobre funcionarios y áreas sensibles.







El nuevo foco de tensión surgió luego de que Mesa denunciara que el Municipio trasladó al personal que trabajaba en la sede del Consejo Escolar ubicada en Rivadavia 17826 hacia otras dependencias comunales, entre ellas Monitoreo e Ingresos Públicos.

Según explicó la titular del organismo, la medida se tomó sin aviso previo y sin un esquema de transición que permitiera garantizar la continuidad de las tareas administrativas.

“Debido a una decisión del intendente Lucas Ghi, el Consejo Escolar de Morón se encuentra imposibilitado de responder, por el momento, a los reclamos vinculados a infraestructura escolar, cooperadoras, contratistas y proveedores”, sostuvo Mesa en un comunicado dirigido a la comunidad educativa.

La dirigente advirtió que el traslado del personal dejó al organismo sin los recursos humanos necesarios para atender las demandas habituales de las escuelas del distrito y calificó la situación como un “desmantelamiento” del Consejo Escolar.

El planteo también puso en discusión el manejo del Fondo Educativo, una partida que los municipios reciben para fortalecer el sistema educativo. Mesa recordó que Morón recibió aproximadamente $6.700 millones durante 2025 por ese concepto y cuestionó que, pese a esos recursos, el organismo haya quedado sin estructura operativa.

Una interna que expone las diferencias dentro del oficialismo

La denuncia de Mesa se produjo pocos días después de que fuera desplazada de su cargo como asesora en Infraestructura Educativa del Municipio, una salida que la dirigente vinculó con sus cuestionamientos hacia la administración de los fondos educativos. Mesa forma parte del espacio Nuevo Encuentro, la fuerza política que tiene como principal referente a Martín Sabbatella, histórico dirigente de Morón y aliado político del oficialismo local.

El conflicto dejó expuesta una tensión creciente entre sectores que hasta hace poco compartían el mismo esquema político. Mientras Ghi busca consolidar su conducción al frente del Municipio, el sabbatellismo comenzó a plantear críticas sobre algunas decisiones de gestión y el manejo de áreas sensibles.

La disputa por el Consejo Escolar se transformó así en otro capítulo dentro de una interna que atraviesa al oficialismo moronense y que comenzó a tener impacto público.

El caso Ortigoza y una crisis política que llegó al Concejo Deliberante

Uno de los episodios que más golpeó a la administración de Ghi fue la investigación judicial contra Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio.

La exfuncionaria fue detenida luego de permanecer prófuga de la Justicia desde mayo, acusada de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes. Durante los procedimientos realizados en el marco de la investigación se secuestraron drogas, una balanza de precisión, dinero y elementos vinculados a la causa.

La situación generó una fuerte reacción política y derivó en un pedido de interpelación contra el intendente en el Concejo Deliberante de Morón. Sin embargo, Ghi decidió no asistir personalmente y envió en su lugar al secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien durante más de cuatro horas respondió las consultas de los concejales.

La ausencia del jefe comunal generó críticas de la oposición y también abrió diferencias dentro del propio espacio oficialista. Los sectores vinculados a Sabbatella acompañaron el pedido de explicaciones impulsado desde otros bloques, una señal del malestar interno que atraviesa al armado político local.

El caso Ortigoza no fue el único episodio que puso bajo la lupa los mecanismos de control dentro del Municipio. En el debate político también apareció la situación de Karen Cufré, una trabajadora vinculada a la Secretaría de Seguridad que fue detenida en una causa por presunta participación en una organización dedicada a extorsiones virtuales.

Desde la oposición señalaron que ambos hechos instalaron interrogantes sobre los procesos de selección, seguimiento y supervisión de quienes ocupan cargos dentro de la estructura municipal.

Ghi, por su parte, aseguró sentirse “defraudado” por la situación de Ortigoza y afirmó que la desvinculación de la funcionaria se produjo inmediatamente después de que la Justicia avanzara con la investigación. Pese a las explicaciones oficiales, los episodios continuaron alimentando el debate político en Morón.

Una imagen de gestión golpeada por los conflictos

El escenario también quedó reflejado en las mediciones de opinión pública. Un relevamiento de CB Consultora Opinión Pública realizado en junio de 2026 ubicó a Ghi entre los intendentes del Gran Buenos Aires con peor diferencial de imagen.

Según ese estudio, realizado sobre 666 vecinos de Morón, el jefe comunal registró un 55,1% de imagen negativa y un 39,7% positiva, con un saldo de -15,4 puntos porcentuales.

Ese resultado lo ubicó en el puesto 22 de un ranking compuesto por 24 intendentes del Conurbano bonaerense, solamente por encima de Gustavo Menéndez (Merlo) y Julián Álvarez (Lanús) en términos de diferencial.

La comparación con otros jefes comunales del área metropolitana mostró una diferencia significativa. Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Federico Achával (Pilar) lideraron esa medición con balances positivos.

En Morón, mientras tanto, la agenda pública quedó marcada por reclamos educativos, cuestionamientos institucionales e internas políticas que desafían la capacidad del Ejecutivo para ordenar el escenario.

Un municipio atravesado por frentes abiertos

El conflicto con el Consejo Escolar, la disputa interna con sectores del oficialismo y la crisis derivada del caso Ortigoza conforman un escenario adverso para la administración de Lucas Ghi.

Con la gestión municipal bajo presión y una oposición que busca capitalizar los cuestionamientos, el intendente enfrenta el desafío de recuperar iniciativa política en un distrito donde las tensiones dejaron de ser internas y pasaron a ocupar el centro de la discusión pública.